Honda Winner 150 2022 mới ra mắt Malayssia, hơn 45 triệu đồng

Honda Winner 150 côn tay đã được Honda Việt Nam tung ra thị trường nhằm cạnh tranh với Yamaha Exciter 150. Đến thời điểm hiện tại mẫu xe này đã bị ngừng sản xuất và được thay thế bởi thế hệ xe Honda Winner X hoàn toàn mới. Tuy nhiên, Honda vẫn đang kinh doanh mẫu xe này tại Malaysia với tên gọi Honda RS150R song song cùng với mẫu Honda RS160R (Winner X tại Việt Nam). Mới đây hãng xe Nhật Bản cũng vừa công bố phiên bản 2022 với nâng cấp màu sắc và tem xe cho Honda RS150R 2022 mới tại Malaysia. Theo đó, Honda RS150R 2022 Malaysia sẽ được bán ra thị trường với 3 phiên bản màu gồm Đỏ, Xanh và Xám. Bộ tem xe cũng được thiết kế lại với màu xám chủ đạo nhằm mang đến cảm giác mới mẻ cho xe. Bên cạnh đó, mẫu xe côn tay Honda RS150R 2022 cũng có trọng lượng ở mức 119kg, yên xe cao 786mm, nhẹ hơn 3kg so và cao hơn 22mm so với bản cũ. Ngoài thay đổi này, xe côn tay Winner 150 của Malaysia vẫn giữ nguyên thiết kế và trang bị. Dàn chân tiêu chuẩn của xe vẫn bao gồm cặp phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc đơn phía sau, vành đúc 17 inch, phanh đĩa trước, sau với kích thước lần lượt 296mm và 190mm. Đồng hồ của xe là màn hinh kỹ thuật số hiển thị đa thông tin, bình xăng có dung tích 4,5 lít không đổi. Trái tim của xe vẫn là khối động cơ xylanh đơn, dung tích 150cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 15,82 mã lực tại tua máy 9.000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 13,6 Nm tại tua máy 7.000 vòng/phút. So với phiên bản cũ, có vẻ như động cơ của Honda RS150R 2022 mới đã được hiệu chỉnh lại để có công suất mạnh hơn đôi chút. Đi kèm với động cơ này là hộp số côn tay 6 cấp. Mức giá xe Honda Winner 150 2022 tại thị trường Malaysia có mức bán ra khởi điểm là 8.299 Ringgit (tương đương 45,2 triệu đồng), cao hơn bản cũ 100 Ringgit (550.000 đồng). Tại thị trường Việt Nam, hiện giá xe Honda Winner X 2022 bán ra chính hãng khởi điểm 46,09 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn. Phiên bản Đặc biệt và Thể thao có giá lần lượt 49,99 triệu và 50,49 triệu đồng. Video: Chi tiết xe côn tay Honda Winner 150 mới tại Malaysia.

Honda Winner 150 côn tay đã được Honda Việt Nam tung ra thị trường nhằm cạnh tranh với Yamaha Exciter 150. Đến thời điểm hiện tại mẫu xe này đã bị ngừng sản xuất và được thay thế bởi thế hệ xe Honda Winner X hoàn toàn mới. Tuy nhiên, Honda vẫn đang kinh doanh mẫu xe này tại Malaysia với tên gọi Honda RS150R song song cùng với mẫu Honda RS160R (Winner X tại Việt Nam). Mới đây hãng xe Nhật Bản cũng vừa công bố phiên bản 2022 với nâng cấp màu sắc và tem xe cho Honda RS150R 2022 mới tại Malaysia. Theo đó, Honda RS150R 2022 Malaysia sẽ được bán ra thị trường với 3 phiên bản màu gồm Đỏ, Xanh và Xám. Bộ tem xe cũng được thiết kế lại với màu xám chủ đạo nhằm mang đến cảm giác mới mẻ cho xe. Bên cạnh đó, mẫu xe côn tay Honda RS150R 2022 cũng có trọng lượng ở mức 119kg, yên xe cao 786mm, nhẹ hơn 3kg so và cao hơn 22mm so với bản cũ. Ngoài thay đổi này, xe côn tay Winner 150 của Malaysia vẫn giữ nguyên thiết kế và trang bị. Dàn chân tiêu chuẩn của xe vẫn bao gồm cặp phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc đơn phía sau, vành đúc 17 inch, phanh đĩa trước, sau với kích thước lần lượt 296mm và 190mm. Đồng hồ của xe là màn hinh kỹ thuật số hiển thị đa thông tin, bình xăng có dung tích 4,5 lít không đổi. Trái tim của xe vẫn là khối động cơ xylanh đơn, dung tích 150cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 15,82 mã lực tại tua máy 9.000 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 13,6 Nm tại tua máy 7.000 vòng/phút. So với phiên bản cũ, có vẻ như động cơ của Honda RS150R 2022 mới đã được hiệu chỉnh lại để có công suất mạnh hơn đôi chút. Đi kèm với động cơ này là hộp số côn tay 6 cấp. Mức giá xe Honda Winner 150 2022 tại thị trường Malaysia có mức bán ra khởi điểm là 8.299 Ringgit (tương đương 45,2 triệu đồng), cao hơn bản cũ 100 Ringgit (550.000 đồng). Tại thị trường Việt Nam, hiện giá xe Honda Winner X 2022 bán ra chính hãng khởi điểm 46,09 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn. Phiên bản Đặc biệt và Thể thao có giá lần lượt 49,99 triệu và 50,49 triệu đồng. Video: Chi tiết xe côn tay Honda Winner 150 mới tại Malaysia.