Chi tiết Honda Winner X 2022 tại Việt Nam, cao nhất hơn 50 triệu

Honda Winner X 2022 mới sở hữu thiết kế mang tính khí động học cao, trở thành nét đặc trưng mạnh mẽ trong DNA của mẫu xe. Mặt nạ trước được khoác lên mình một bộ giáp ngoại hình mới đậm chất ngầu, góc cạnh với các đường cắt nét tạo hình chữ V nổi bật sự năng động. Thiết kế của Honda Winner X thế hệ mới mang lại cảm giác phấn khích, linh hoạt nhưng vẫn gọn gàng, chắc chắn khi trải nghiệm ở những dải tốc độ cao. Người sử dụng có thể dễ dàng nhận thấy sự khác biệt hoàn toàn ở phiên bản mới qua các đường vát đầu xe sắc nhọn, hầm hố, nối liền là đèn LED xi nhan trước được tích hợp gọn vào hai bên yếm xe, hài hòa trong tổng thể ngoại quan đậm chất thể thao. Thiết kế mặt đồng hồ được cải tiến tinh tế, sử dụng công nghệ LCD với diện tích màn hình lớn. Điểm nhấn trên mặt đồng hồ mới thể hiện ở hình ảnh âm bản giúp người lái quan sát dễ dàng thuận tiện vào ban đêm; công tơ mét được bố trí hiển thị các chỉ số một cách dễ nhìn và thuận tiện cho người sử dụng, mang lại cảm giác hưng phấn trong từng khoảnh khắc trải nghiệm cùng chỉ số báo thông minh. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key trên cả 3 phiên bản Thể Thao, Đặc biệt và Tiêu chuẩn, như các mẫu xe ga hàng đầu hiện nay. Trải nghiệm siêu xe thể thao nay hướng đến sự toàn diện và đẳng cấp hơn cho người sử dụng, giúp người lái an tâm và tiện lợi hơn trong sử dụng. Trên phiên bản Đặc biệt và Thể thao được trang bị hai tính năng mới đáng giá bao gồm: bộ sạc USB loại A có nắp chống nước đặt ở phía trước xe giúp nâng cao giá trị sử dụng; xích có vòng phớt O (Seal chain) tiết kiệm thời gian bảo dưỡng xe mỗi ngày dù lái xe trên quãng đường dài, đồng thời tăng độ bền cho xích và giúp xe vận hành êm ái hơn. Trong khi thiết kế mặt trước đậm nét năng động thể thao thì giao diện thân xe nhìn từ hai bên nổi bật vẻ đẹp nam tính, mạnh mẽ thông qua cấu trúc khung sườn sắc nét. Tổng thể mẫu xe gợi lên hình ảnh của những thủ lĩnh đang bứt tốc trong dòng chảy liên tục của ánh sáng và tốc độ. Điểm cân bằng phía sau được nâng cao, kết hợp với đuôi xe gọn mới giúp Winner X 2022 thế hệ mới mang chất siêu xe thể thao. Wiinner X 2022 tiếp tục duy trì hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước trên hai phiên bản Đặc biệt và Thể thao. Phanh hoạt động hiệu quả khi người lái bóp phanh trước, giúp ổn định tư thế của xe bằng cách chống khóa cứng bánh xe, đặc biệt trong điều kiện đường trơn ướt, gồ ghề hoặc phanh gấp ở tốc độ cao. ABS được tin tưởng là tính năng đem lại sự hài lòng cao, mang lại cảm giác lái an toàn trên mọi hành trình. Thế hệ mới WINNER X 2022 được trang bị khối động cơ mạnh mẽ với cam đôi DOHC làm mát bằng dung dịch, 4 kỳ xi lanh đơn kết hợp cùng hộp số 6 cấp, sản sinh công suất tối đa 11,5 kW tại 9.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 13,5 Nm tại 6.500 vòng/phút. Với động cơ hiệu suất cao, kết hợp cùng âm thanh pô xe cải tiến mới đầy uy lực, Winner X thế hệ mới tiếp tục gây ấn tượng với người dùng bằng cảm giác lái đầy phấn khích. Xe không chỉ đem đến sự tăng tốc mạnh mẽ ở dải tốc độ thấp (từ 0 đến 200m chỉ trong 10.9 giây) mà còn giúp người lái cũng có thể tận hưởng cảm giác tăng tốc mượt mà ở dải tốc độ cao. Kích thước tổng thể của Winner X mới là 2.019 x 717 x 1.014 mm (dài x rộng x cao), so với đời cũ thì chiều rộng xe giảm 66 mm nhờ thay đổi thiết kế đèn báo rẽ. Khoảng sáng gầm của xe cũng được nâng thêm 1 mm. Khối lượng Honda Winner X mới được công bố là 122 kg, nhẹ hơn đời cũ 1-2 kg. Xe được bán với 3 phiên bản là Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao. Mức giá xe Honda Winner X 2022 bán ra chính hãng khởi điểm 46,09 triệu đồng cho bản Tiêu chuẩn, bản Đặc biệt và Thể thao có giá lần lượt 49,99 triệu và 50,49 triệu đồng. Trước đó, Honda Winner X có giá 46,09-50,09 triệu đồng. Bản tiêu chuẩn có giá không đổi, trong khi bản cao cấp nhất của Winner X tăng nhẹ. Việc giữ nguyên mức giá khởi điểm như bổ sung thêm trang bị sẽ là điểm cộng của Winner X trong cuộc đua doanh số với mẫu xe Exciter của Yamaha. Video: Ra mắt Honda Winner X 2022 thế hệ mới tại Việt Nam.

