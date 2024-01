Honda Odyssey lắp ráp Trung Quốc từ 806 triệu đồng tại Nhật siêu ế ẩm

Dây chuyền sản xuất mẫu MPV cỡ lớn Honda Odyssey dừng sản xuất ở Nhật Bản vào hồi tháng 11/2021. Đến đầu tháng 12/2023, mẫu MPV này đã quay trở lại thị trường nội địa nhưng dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc thay vì lắp ráp nội địa như trước. Tuy nhiên, có vẻ như màn tái xuất của Honda Odyssey 2024 mới không được khách hàng Nhật Bản đón nhận nồng nhiệt. Một số đại lý ở Nhật Bản cho biết họ chưa ký được hợp đồng đặt mua Honda Odyssey nào tính đến thời điểm này. Thậm chí, khách hàng còn không đặt lịch lái thử hay nhận catalog của mẫu xe này. Theo các đại lý này, họ khá chật vật khi bán mẫu MPV cỡ lớn của thương hiệu Honda. Do đó, đại lý đã phải chủ động liên hệ với các khách hàng đang sở hữu xe Honda để hỏi xem họ có muốn mua Odyssey không. Các đại lý cũng đưa ra một số nguyên nhân khiến khách hàng nội địa "ngó lơ" Honda Odyssey mới. Nguyên nhân thứ nhất là lo ngại về chất lượng vì mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Thứ hai là do Honda Odyssey chỉ có 1 lựa chọn động cơ là hệ truyền động hybrid e:HEV. Thứ ba, mẫu MPV cỡ lớn này không có hệ dẫn động 4 bánh. Bên cạnh đó, Honda Odyssey 2024 còn không thay đổi nhiều về mặt thiết kế so với phiên bản cũ trong khi trang bị an toàn thua cả người anh em cùng thương hiệu là Step WGN. Do mẫu MPV này được sản xuất tại Trung Quốc nên thời gian giao xe của Honda Odyssey 2024 ở Nhật Bản kéo dài từ 3-6 tháng. Ngoài ra, vì là xe mới ra mắt nên Honda Odyssey 2024 không có chương trình ưu đãi, giảm giá mạnh tại thị trường Nhật Bản. Đây có lẽ cũng là một phần lý do khiến xe bị khách hàng nội địa thờ ơ. Honda Odyssey 2024 dành cho thị trường Nhật Bản vẫn thuộc thế hệ thứ 5 ra mắt vào năm 2013. Tại thị trường Nhật Bản, mẫu xe này có 3 phiên bản là e:HEV Absolute, e:HEV Absolute EX và e:HEV Absolute EX Black Edition. Đúng như tên gọi Honda Odyssey e:HEV Absolute EX Black Edition 2024 sở hữu nhiều chi tiết ngoại thất màu đen bóng như lưới tản nhiệt, nẹp vắt ngang đầu/đuôi xe, hốc gió trung tâm, khe gió hình chữ "L" trên cản trước, ốp gương chiếu hậu, vành la-zăng 5 chấu kép, tay nắm cửa và vỏ đèn hậu. Bên cạnh đó, mẫu MPV này còn có những trang bị như đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù trước sáng tuần tự, vành 18 inch, đèn hậu LED và cửa lùa điều khiển bằng cử chỉ. Bên trong Honda Odyssey 2024 là không gian nội thất 3 hàng ghế với ghế bọc da tích hợp sưởi, hệ thống điều hòa tự động 3 vùng và bàn gấp dành cho hàng ghế thứ hai. Màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, tích hợp hệ thống thông tin giải trí Honda Connect, các nút bấm chuyển số điện tử và sạc điện thoại không dây cũng có trên xe. "Trái tim" của mẫu MPV này là hệ truyền động hybrid e:HEV với máy xăng i-VTEC 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và 1 mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 181 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 315 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số E-CVT. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing, bao gồm những tính năng mới như phanh giảm thiểu va chạm trong khoảng cách ngắn, đèn pha tự động và kiểm soát chân ga.Giá xe Honda Odyssey 2024 tại Nhật Bản hiện dao động từ 4.800.400 - 5.164.500 Yên (khoảng 806 - 867 triệu đồng). Mẫu MPV này cũng từng được bán ở Việt Nam nhưng đã bị khai tử vào năm 2021. Video: Giới thiệu Honda Odyssey e:HEV 2024 mới.

