Honda N-Box 2024 “xe hộp diêm” giá rẻ chưa mở bán đã cháy hàng

Thị trường ôtô Nhật Bản khá đặc biệt và khác so với phần còn lại của thế giới. Ở thị trường này, những mẫu ôtô bán chạy nhất chủ yếu là xe keicar. Trong 6 tháng đầu năm nay, mẫu xe được người tiêu dùng Nhật Bản mua nhiều nhất chính là Honda N-Box cỡ nhỏ. Với doanh số cộng dồn 112.248 xe, Honda N-Box đánh bại Toyota Yaris (97.421 xe) và Daihatsu Tanto (80.085 xe). Bên cạnh đó là gói phụ kiện mới mang tên Fashion Style, cho phép chủ xe thể hiện cá tính của mình. Gói phụ kiện này bao gồm ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa bên ngoài và ốp mâm sơn màu trắng. Trong khi đó, Honda N-Box Custom 2024 mới được trang bị đèn pha LED hình chữ nhật, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày và lưới tản nhiệt màu đen với hiệu ứng 3D. Chưa hết, trên đỉnh lưới tản nhiệt còn có dải đèn LED định vị ban ngày mới. Ngoài ra, Honda N-Box Custom 2024 còn dùng vành hợp kim có thiết kế khác biệt so với bản thường... và vỏ đèn hậu trong suốt. Đèn hậu của xe là loại kết hợp giữa đèn LED và Halogen. Cũng như bản thường, Honda N-Box Custom 2024 có gói phụ kiện mới mang tên Coordination Style, bao gồm lưới tản nhiệt mạ crôm màu tối, vành hợp kim màu đen và sơn ngoại thất phối 2 màu. Bên trong xe, Honda N-Box 2024 tiếp tục sở hữu thiết kế như phòng khách để mang đến cảm giác thoải mái và ấm cúng cho hành khách. Phiên bản thường đi kèm nội thất bọc nỉ màu sáng. Trong khi đó, phiên bản Custom được trang bị nội thất bọc da hoặc bọc nỉ màu tối. Tiếp đến là vô lăng 2 chấu tương tự Honda Jazz thế hệ mới... phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời tiêu chuẩn, cổng USB Type A/Type C và hệ thống kết nối viễn thông Honda Connect. Honda Connect cho phép người dùng bật/tắt điều hòa, mở cửa lùa và tìm kiếm vị trí xe từ xa. Honda Connect cũng mang đến tính năng nhắc nhở lịch bảo dưỡng, tự động thông báo khi túi khí bung, gọi cấp cứu/cứu hộ, khóa kỹ thuật số, tự động cập nhật bản đồ và kết nối WiFi trong xe. Bên cạnh đó, xe còn có hộc đựng găng cỡ lớn ở dưới mặt táp-lô... và ngăn chứa đồ rộng trên tapi cửa ở hàng ghế sau. Phía trên cửa gió điều hòa là khay để đồ khá tiện dụng. Theo hãng Honda, N-Box thế hệ mới sở hữu không gian nội thất rộng rãi nhất trong phân khúc. Mặt táp-lô của xe được thiết kế tập trung vào chiều ngang, giúp nội thất như rộng hơn. Ngoài ra, xe còn có ghế lái nằm cao, cộng với gương ngoại thất được chuyển vị trí xuống cửa, mang đến tầm nhìn tốt cho tài xế. Trang bị tùy chọn dành cho mẫu xe kei car này là màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ hệ thống định vị. Màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch (có thể tích hợp hệ thống định vị hoặc không) cũng là trang bị tùy chọn lắp thêm ở đại lý. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda N-Box 2024 là động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 660 cc theo quy định dành cho xe kei car tại Nhật Bản. Động cơ có 2 phiên bản là hút khí tự nhiên và tăng áp. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu, tùy phiên bản. Cuối cùng là gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing với 2 tính năng mới là kiểm soát tăng tốc ngoài ý muốn và giảm thiểu va chạm trong khoảng cách ngắn. Những tính năng còn lại của gói Honda Sensing vẫn giống thế hệ cũ, bao gồm phanh giảm thiểu va chạm, đánh lái tránh va chạm với người đi bộ, hỗ trợ giữ làn đường, ngăn đạp nhầm chân ga khi tiến/lùi, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, ngăn xe lệch khỏi đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và cảm biến đỗ xe trước/sau. Trong khi đó, camera 360 độ là trang bị tùy chọn nhưng chỉ dành cho Honda N-Box Custom. Hiện giá xe Honda N-Box 2024 chưa được công bố. Xe sẽ bắt đầu được nhận cọc tại Nhật Bản trong tháng này. Đến mùa thu năm nay, Honda N-Box 2024 sẽ bắt đầu được bán ra thị trường. Video: Giới thiệu mẫu keicar Honda N-Box 2024.

