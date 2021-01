Honda N-Box 2021 đầy ắp công nghệ, chỉ từ 319 triệu đồng

Ngày 25/12/2020 vừa qua, hãng Honda đã chính thức tung phiên bản mới của mẫu xe kei car ăn khách N-Box ra thị trường quê nhà Nhật Bản. Đây chính là mẫu xe từng giữ vị trí ôtô bán chạy nhất tại thị trường Nhật Bản trong 3 năm liên tiếp là 2017, 2018 và 2019. Chỉ tính riêng trong năm 2019, đã có tổng cộng 253.000 chiếc Honda N-Box giá rẻ được bán cho khách hàng Nhật Bản. Để duy trì sức hút, Honda N-Box 2021 mới được thay đổi nhẹ trong thiết kế nội - ngoại thất. Trong khi đó, những ưu điểm như nội thất rộng nhất trong phân khúc, khả năng vận hành và động cơ tiết kiệm xăng của Honda N-Box vẫn được giữ lại trên phiên bản nâng cấp giữa vòng đời này. Tương tự trước đây, Honda N-Box 2021 cũng có phiên bản tiêu chuẩn và Custom. Ở phiên bản thường, Honda N-Box 2021 mang trên mình thiết kế đơn giản và thực dụng hơn. Theo đó, xe được bổ sung cụm đèn pha và lưới tản nhiệt mới. Riêng hốc gió trung tâm trên cản trước được bổ sung nẹp mạ crôm ở giữa. Đặc biệt, biển số trước của xe sẽ được lắp lệch sang bên phải, cạnh hốc gió trung tâm. Một điểm nhấn đáng chú ý nữa của Honda N-Box 2021 bản thường chính là sơn ngoại thất phối 2 màu mới. Theo đó, xe có những chi tiết sơn màu nâu như nóc, vỏ gương ngoại thất và một phần của vành la-zăng. Ở phiên bản Custom, Honda N-Box 2021 sở hữu thiết kế thể thao hơn với cụm đèn pha thanh mảnh hơn. Chưa hết, lưới tản nhiệt trên của xe còn ăn sâu vào cụm đèn pha khiến chi tiết này được chia thành 2 tầng riêng biệt. So với bản thường, cản trước của Honda N-Box Custom 2021 có thiết kế hầm hố hơn và đi kèm 2 đèn sương mù nằm ngang. Bao quanh 2 góc của cản trước là đường viền mạ crôm hình chữ C quay vào nhau. Ngoài ra, xe còn có biển số trước nằm giữa đầu xe thay vì lệch sang bên phải như bản thường và bộ vành hợp kim mới. Bên trong xe, Honda N-Box 2021 bản thường được trang bị nội thất đơn giản nhưng tạo cảm giác ấm cúng và an tâm nhờ tông màu nâu đậm mới. Trước kia, Honda N-Box 2021 bản thường dùng nội thất màu be phối nâu. Ghế của xe sẽ được bọc bằng chất liệu nỉ mới, giống ghế sofa ở nhà. Thêm vào đó là vô lăng mới dành cho mẫu xe kei car này. Trong khi đó, Honda N-Box 2021 bản Custom đi kèm nội thất với tông màu đen chủ đạo. Khác với bản thường, Honda N-Box Custom 2021 lại được trang bị vô lăng, cần số và ghế bọc da. Đây là mẫu xe kei car đầu tiên của hãng Honda được trang bị nội thất bọc da tổng hợp toàn bộ, mang đến vẻ sang trọng hơn. Không chỉ thay đổi nhẹ trong thiết kế, Honda N-Box 2021 còn được bổ sung hệ thống an toàn Honda Sensing, tương tự người anh em N-One 2021. Gói an toàn này bao gồm cảm biến đỗ xe thông minh phía sau, phanh tự động ngăn va chạm và phanh tự động khi người lái đạp nhầm chân ga. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Honda N-Box 2021 vẫn là động cơ xăng 3 xi-lanh, DOHC, dung tích 658 cc theo quy định dành cho xe kei car tại Nhật Bản. Động cơ này có cả phiên bản hút khí tự nhiên và tăng áp. Phiên bản hút khí tự nhiên tạo ra công suất tối đa 58 mã lực và mô-men xoắn cực đại 65 Nm đồng thời tiêu thụ lượng xăng trung bình 27 km/lít (khoảng 3,7 lít/100 km). Những con số tương ứng của phiên bản tăng áp là 64 mã lực, 104 Nm và 25,6 km/lít (3,9 lít/100 km). Dù ở phiên bản nào, động cơ cũng kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Ngoài ra, xe còn có hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh ở mọi phiên bản. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Honda N-Box 2021 có mức dao động từ 1.428.900 - 2.022.900 Yên (319,7 đến 452,7 triệu đồng) cho bản thường và 1.769.900 - 2.233.000 Yên (396 đến 499,7 triệu đồng) cho bản Custom. Video: Giới thiệu Honda N-Box 2021 thế hệ mới.

