Honda Integra 2022 - “em song sinh” Civic bán chạy tại Trung Quốc

Honda Integra 2022 mới đã chính thức trình làng ở thị trường Trung Quốc vào hồi tháng 9 năm ngoái. Tới 16/12/2021, mẫu sedan cỡ C này mới bắt đầu được bán ra ở thị trường tỷ dân. Trong nửa tháng đầu tiên có mặt trên thị trường, Honda Integra mới đã được hơn 10.000 khách hàng Trung Quốc đặt mua. Con số này có thể nói là tín hiệu tích cực tại một thị trường với quá nhiều mẫu xe cho khách hàng chọn lựa. Như thông tin đã đưa, Honda Integra 2022 giá rẻ chính là "anh em song sinh" của Civic. Nếu như Integra do liên doanh GAC Honda lắp ráp thì Civic lại là sản phẩm của liên doanh Dongfeng Honda ở Trung Quốc. So với Honda Civic 2022, Integra chẳng những thay đổi tên gọi mà còn có thiết kế ngoại thất thể thao hơn, nhất là ở đầu xe. Tại đây, Integra mới được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn và đi kèm mắt lưới hình tổ ong, tích hợp logo của hãng Honda. Nằm hai bên lưới tản nhiệt của Honda Integra 2022 là cụm đèn pha dài và hẹp, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày vuốt thẳng về phía sau. Bên dưới là hốc gió trung tâm và hốc đèn sương mù trước khá nhỏ. Đằng sau, mẫu xe dành riêng cho Trung Quốc này đi kèm đèn hậu có thiết kế hình chữ "L" gọn gàng hơn và cản va không giống với Honda Civic mới. Đèn phản quang của xe được đặt dọc trên cản sau, bộ khuếch tán gió đi kèm đèn phanh ở giữa và 2 ống xả nằm hai bên. Cuối cùng là bộ vành hợp kim 5 chấu kép phối 2 màu thể thao. Bên trong Honda Integra 2022 là không gian nội thất được bê nguyên từ Civic sang. Xe cũng có tấm lưới kéo dài hết mặt táp-lô, phủ lên trên cửa gió điều hòa mới. Thêm vào đó là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch nằm độc lập trên mặt táp-lô và bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu TFT 10,2 inch. Những trang bị đáng chú ý khác của Honda Integra 2022 bao gồm tính năng ra lệnh bằng giọng nói, cửa sổ trời và sạc điện thoại thông minh không dây. Bên cạnh đó là khóa kỹ thuật số, dùng ứng dụng trên điện thoại thông minh để khởi động máy, mở cửa và cửa sổ, cũng như chìa khóa thông minh dạng thẻ. Khác với Civic, Honda Integra 2022 được bổ sung hệ thống âm thanh Bose 12 loa. Đây đồng thời là mẫu xe Honda đầu tiên tại Trung Quốc có hệ thống âm thanh như thế này. Tương tự nội thất, động cơ của Honda Integra 2022 cũng không khác gì Civic thế hệ thứ 11. Đây là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 182 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Tuy nhiên, động cơ này lại kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT hoặc hộp số sàn 6 cấp. Trong khi đó, Honda Civic 2022 không có hộp số sàn. Để đảm bảo an toàn cho người dùng, mẫu sedan cỡ C này được trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, hệ thống giám sát giao thông, cảnh báo điểm mù, phanh giảm thiểu va chạm, giảm thiểu chệch làn đường và nhận diện biển báo giao thông. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Honda Integra 2022 có mức bán ra khởi điểm 129.900 Nhân dân tệ (khoảng 454 triệu đồng). Video: Chi tiết Honda Integra 2022 tại Trung Quốc.

