Honda Integra 2022 - "anh em cùng trứng" Civic ra mắt Trung Quốc

Mới đây, liên doanh GAC Honda đã chính thức vén màn mẫu sedan cỡ C mới mang tên Integra dành cho thị trường Trung Quốc. Honda Integra 2022 mới trên thực tế chính là phiên bản đổi tên và thay đổi nhẹ trong thiết kế của Civic thế hệ thứ 11. Nếu như Integra do liên doanh GAC Honda lắp ráp thì Civic lại là sản phẩm của liên doanh Dongfeng Honda. Đây không phải là lần đầu tiên hãng Honda dùng cái tên Integra để đặt cho xe của mình. Tại thị trường Mỹ, thương hiệu con Acura của Honda cũng chuẩn bị tung ra Integra mới với thiết kế và trang bị không liên quan gì đến xe tại thị trường Trung Quốc. Được phát triển dựa trên Honda Civic 2022, mẫu xe sedan Honda Integra mới sở hữu chiều dài 4.689 mm, chiều rộng 1.802 mm, chiều cao 1.415 mm/1.420 mm và chiều dài cơ sở 2.735 mm. Như vậy, so với Honda Civic 2022, mẫu xe này dài hơn 15 mm. Không chỉ tăng nhẹ về kích thước, Honda Integra 2022 còn có thiết kế khác biệt một chút so với Civic mới, điều này thể hiện rõ qua phần đầu xe. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn và đi kèm mắt lưới hình tổ ong thay vì nan nằm ngang như Honda Civic 2022. Logo của hãng Honda nằm trọn vẹn bên trong lưới tản nhiệt chứ không "nửa trong, nửa ngoài" như ở Honda Civic mới. Nằm hai bên lưới tản nhiệt của Honda Integra 2022 là cụm đèn pha dài và hẹp. Khác với Honda Civic thế hệ mới, mẫu sedan cỡ C này không đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Thay vào đó, dải đèn LED định vị ban ngày của Honda Integra 2022 lại được thiết kế vuốt thẳng về phía sau. Đằng sau, Honda Integra 2022 được trang bị cụm đèn hậu và cản va riêng. Cụm đèn hậu của mẫu sedan này có thiết kế hình chữ "L" gọn gàng hơn trong khi đèn phản quang nằm dọc trên cản sau thay vì nằm ngang như Honda Civic thế hệ thứ 11. Thêm vào đó là bộ khuếch tán gió, đi kèm đèn phanh ở giữa, và 2 ống xả nằm hai bên. Hiện thiết kế nội thất của mẫu sedan cỡ C này vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu xe dùng chung nội thất với Honda Civic 2022, cả về thiết kế lẫn trang bị. Ở Honda Civic 2022, nội thất được thiết kế tập trung vào sự đơn giản cũng như thực dụng. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 10,2 inch mới, vô lăng 3 chấu, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch nằm độc lập và cửa gió điều hòa kéo dài hết mặt táp-lô. Nhìn chung, thiết kế bên ngoài của Honda Integra 2022 được đánh giá là thể thao hơn so với Civic mới. Ngoài ra, khi mua xe, khách hàng Trung Quốc có thể chi thêm tiền cho những phụ kiện ngoại thất màu đen như ăng ten hình vây cá, cánh gió trên nắp cốp sau, nắp bình xăng, ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa và vỏ đèn pha. "Trái tim" của Honda Integra 2022 tại Trung Quốc là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 182 mã lực. Động cơ này do công ty Dongfeng Honda Engine tại Trung Quốc sản xuất. Dự kiến, động cơ sẽ đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Hiện giá xe Honda Integra 2022 tại Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, Honda Civic 2022 có giá dao động từ 129.900 - 163.900 Nhân dân tệ (khoảng 454 - 573 triệu đồng) tại Trung Quốc. Dự kiến, Honda Integra 2022 sẽ có mặt trên thị trường vào quý IV năm nay. Video: Honda Integra 2022 - "anh em cùng trứng" Civic.

Mới đây, liên doanh GAC Honda đã chính thức vén màn mẫu sedan cỡ C mới mang tên Integra dành cho thị trường Trung Quốc. Honda Integra 2022 mới trên thực tế chính là phiên bản đổi tên và thay đổi nhẹ trong thiết kế của Civic thế hệ thứ 11. Nếu như Integra do liên doanh GAC Honda lắp ráp thì Civic lại là sản phẩm của liên doanh Dongfeng Honda. Đây không phải là lần đầu tiên hãng Honda dùng cái tên Integra để đặt cho xe của mình. Tại thị trường Mỹ, thương hiệu con Acura của Honda cũng chuẩn bị tung ra Integra mới với thiết kế và trang bị không liên quan gì đến xe tại thị trường Trung Quốc. Được phát triển dựa trên Honda Civic 2022, mẫu xe sedan Honda Integra mới sở hữu chiều dài 4.689 mm, chiều rộng 1.802 mm, chiều cao 1.415 mm/1.420 mm và chiều dài cơ sở 2.735 mm. Như vậy, so với Honda Civic 2022, mẫu xe này dài hơn 15 mm. Không chỉ tăng nhẹ về kích thước, Honda Integra 2022 còn có thiết kế khác biệt một chút so với Civic mới, điều này thể hiện rõ qua phần đầu xe. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn và đi kèm mắt lưới hình tổ ong thay vì nan nằm ngang như Honda Civic 2022. Logo của hãng Honda nằm trọn vẹn bên trong lưới tản nhiệt chứ không "nửa trong, nửa ngoài" như ở Honda Civic mới. Nằm hai bên lưới tản nhiệt của Honda Integra 2022 là cụm đèn pha dài và hẹp. Khác với Honda Civic thế hệ mới, mẫu sedan cỡ C này không đi kèm dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L". Thay vào đó, dải đèn LED định vị ban ngày của Honda Integra 2022 lại được thiết kế vuốt thẳng về phía sau. Đằng sau, Honda Integra 2022 được trang bị cụm đèn hậu và cản va riêng. Cụm đèn hậu của mẫu sedan này có thiết kế hình chữ "L" gọn gàng hơn trong khi đèn phản quang nằm dọc trên cản sau thay vì nằm ngang như Honda Civic thế hệ thứ 11. Thêm vào đó là bộ khuếch tán gió, đi kèm đèn phanh ở giữa, và 2 ống xả nằm hai bên. Hiện thiết kế nội thất của mẫu sedan cỡ C này vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu xe dùng chung nội thất với Honda Civic 2022, cả về thiết kế lẫn trang bị. Ở Honda Civic 2022, nội thất được thiết kế tập trung vào sự đơn giản cũng như thực dụng. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 10,2 inch mới, vô lăng 3 chấu, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch nằm độc lập và cửa gió điều hòa kéo dài hết mặt táp-lô. Nhìn chung, thiết kế bên ngoài của Honda Integra 2022 được đánh giá là thể thao hơn so với Civic mới. Ngoài ra, khi mua xe, khách hàng Trung Quốc có thể chi thêm tiền cho những phụ kiện ngoại thất màu đen như ăng ten hình vây cá, cánh gió trên nắp cốp sau, nắp bình xăng, ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa và vỏ đèn pha. "Trái tim" của Honda Integra 2022 tại Trung Quốc là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 182 mã lực. Động cơ này do công ty Dongfeng Honda Engine tại Trung Quốc sản xuất. Dự kiến, động cơ sẽ đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Hiện giá xe Honda Integra 2022 tại Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, Honda Civic 2022 có giá dao động từ 129.900 - 163.900 Nhân dân tệ (khoảng 454 - 573 triệu đồng) tại Trung Quốc. Dự kiến, Honda Integra 2022 sẽ có mặt trên thị trường vào quý IV năm nay. Video: Honda Integra 2022 - "anh em cùng trứng" Civic.