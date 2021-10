Honda HR-V 2022 ra mắt Thái Lan tháng 11/2021, chờ về Việt Nam

Honda HR-V 2022 mới hay còn gọi là Vezel đã được ra mắt tại thị trường Nhật Bản đã ra mắt hồi giữa tháng 2 năm nay. Sau hơn nửa năm kể từ khi ra mắt lần đầu, Honda HR-V thế hệ mới sắp sửa được ra mắt tại Thái Lan, đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á. Theo kế hoạch, Honda Thái Lan sẽ giới thiệu HR-V thế hệ mới vào tháng 11 sắp tới. Bước sang thế hệ mới, HR-V 2022 sở hữu kích thước DxRxC lần lượt 4.340 x 1.790 x 1.582mm, đi cùng với chiều dài cơ sở 2.610 mm. So với thế hệ cũ, Honda HR-V thế hệ mới dài hơn 46 mm, rộng hơn 18 mm, thấp hơn 23 mm, trong khi chiều dài cơ sở không thay đổi. Ngoại thất của Honda HR-V thế hệ mới được thiết kế theo phong cách hiện đại, ít sự cầu kỳ. Xe được trang bị đèn pha LED, đèn hậu LED trải dài hiện đại hơn. Tùy thuộc vào phiên bản mà xe sẽ có những cấp độ trang trí khác nhau. Động cơ xăng 4cyl thẳng hàng, mã L15B, dung tích 1.5L, hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 131 mã lực tại 6.600 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 155 Nm tại 4.600 vòng / phút. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Xe đi kèm với 2 lựa chọn hệ dẫn động gồm cầu trước và bốn bánh. Động cơ xăng Atkinson 4cyl thẳng hàng, mã LEB-MMD, dung tích 1.5L, hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 98 mã lực tại 5.600 – 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 127 Nm tại 4.500 – 5.000 vòng/phút. Kết hợp với pin Lithium-ion E20 và 2 động cơ điện công suất cực đại 109 mã lực tại 3.500 – 3.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 253 Nm tại 0 - 3.000 vòng/phút kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp e-CVT. Nội thất Honda HR-V thế hệ mới mang bố cục hiện đại và thân thiện với người dùng. Xe được trang bị màn hình giải trí đặt nổi ở bảng điều khiển trung tâm tương như như Civic thế hệ mới. Đồng hồ hỗ trợ lái duy trì kiểu analog + kết hợp với màn hình đa thông tin. Vô-lăng thiết kế 3 chấu. Ghế ngồi mang phong cách thể thao, phối nhiều màu và trang trí bằng đường chỉ khâu mắt mắt, ghế sử dụng vật liệu Da và Nỉ. Trang bị phanh tay điện tử, hàng ghế sau “ULTRA SEAT” gập linh hoạt 60:40. Honda HR-V mới được trang bị nhiều “đồ chơi” an toàn và hỗ trợ lái trong gói Honda SENSING gồm: Đèn pha điều chỉnh chùm tia tự động (AHB), hệ thống cảnh báo và giúp người lái kiểm soát xe khi đi ra khỏi làn đường (RDM với LDM) Hệ thống kiểm soát xe trên làn đường (LKAS). Hệ thống cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp, nhận diện người đi bộ (CMBS). Điều khiển hành trình thích ứng, có thể thay đổi và điều chỉnh tốc độ với xe phía trước (ACC với LSF). Hệ thống cảnh báo khi xe phía trước đang di chuyển (LCDN). Tương tự như thế hệ cũ, Honda HR-V 2022 sẽ lắp ráp tại Thái Lan. Chính vì thế, sau khi ra mắt ở Thái Lan, HR-V thế hệ mới sẽ sớm được ra mắt tại thị trường Việt, khả năng là trong năm sau – 2022, sau khi Civic thế hệ mới được ra mắt. Tương tự như dòng Civic thế hệ mới, Honda HR-V thế hệ mới sẽ tiếp tục duy trì nhập khẩu trực tiếp từ Thái Lan. Tại thị trường Việt Nam, Honda HR-V thế hệ hiện tại là mẫu xe CUV hạng B khá kén khách trong phân khúc, vì giá bán cao hơn nhiều so với các đối thủ Hàn như Kia Seltos hay Hyundai Kona. Trên thực tế, tệp khách hàng của Honda HR-V tại Việt Nam thường là những khách hàng có điều kiện kinh tế rộng rãi, độ tuổi trung niên, cần một mẫu CUV hạng B nhỏ gọn để đi phố, thương hiệu xe Nhật bền bỉ đáng tin cậy và thích dùng xe nhập khẩu. Nhờ những thay đổi mới trẻ trung hơn, Honda HR-V thế hệ mới hứa hẹn sẽ cải thiện doanh số và hấp dẫn nhiều khách hàng hơn. Video: Giới thiệu Honda HR-V 2022 hoàn toàn mới.

