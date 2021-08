"Soi" Honda HR-V 2022 từ 487 triệu đồng tại Nhật, sắp về Việt Nam

Honda HR-V 2022 mới ngoài đời thực vạm vỡ hơn hẳn "người tiềm nhiệm" đang bán tại Việt Nam bởi xe được tăng kích thước. Theo đó, mẫu SUV đô thị của Honda có kích thước chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.450 x 1.780 x 1.600 (mm), chiều dài cơ sở 2.630 mm. Đây cũng là chiếc xe có kích thước tốt hàng đầu phân khúc hiện nay. Cách tân lớn của Honda HR-V 2022 hoàn toàn mới đến từ ngoại hình hiện đại, phần đầu xe không còn lưới tản nhiệt "Solid Wing Face" đặc trưng của thương hiệu này mà kế vào đó là hình đa giác với những thanh ngang nhỏ, phần mui xe dần hạ thấp về trước. Cụm đèn chiếu sáng dạng Full LED kết hợp dải LED định vị phía trên kiểu mới, đèn sương mù hạ thấp xuống cản trước tạo thành hốc gió đầy ấn tượng. Thân xe phong cách coupe hóa đã được Honda ứng dụng trên HR-V đời mới mang đến cái nhìn trẻ trung và thể thao hơn cho mẫu SUV này. Bộ mâm xe 18 inch 5 chấu kép, vòm bánh xe được sơn đen chứ không phải ốp nhựa giúp cho HR-V trở nên sang trọng hơn. Gương chiếu hậu giờ đây cũng được đặt dưới cửa xe để giúp mở rộng ô thoáng mang đến tầm quan sát tốt hơn cho người lái. Phía đuôi xe, nhìn kính chắn gió sau hạ thấp, cửa khoang hành lý rộng ra tạo thành điểm "G" chính là phong cách mới của Honda HR-V 2022. Giờ đây, đèn LED chạy ngang cửa cốp là kiểu thiết kế rất đặc trưng của các hãng xe Nhật Bản, Hàn Quốc... học tập từ xe châu Âu. Điều đó cũng xuất hiện trên HR-V mới giúp xe sang trọng mà bắt mắt hơn rất nhiều. Honda đã cải tiến triệt để cho HR-V ngay cả khoang nội thất, bạn sẽ không thể nhìn thất bất cứ chi tiết nào vương vấn từ đời cũ. Ấn tương nhất là màn hình đặt nổi đầu tiên của Honda ứng dụng trên xe của mình, tích hợp hệ thống Honda CONNECT và khả năng kết nối Apple CarPlay/Android Auto... Ngay bên dưới, hệ thống điều hòa dạng phím xoay giống hệt City, Civic mới và cửa gió điều hòa cũng có thiết kế hiện đại hơn. Honda HR-V 2022 cũng được trang bị phanh tay điện tử. Nếu chi tiết này giữ nguyên khi về Việt Nam thì đây sẽ là chiếc xe duy nhất trong phân khúc có phanh tay điện tử. Vô-lăng D-Cut bọc da kết hợp chi tiết nhựa đen bóng tạo điểm nhấn, cùng với đó là loạt phím bấm chức năng trong gói công nghệ an toàn cao cấp được tích hợp trên vô-lăng HR-V. Ghế da pha vải sẽ là chất liệu chủ đạo của HR-V, ghế lái có thể chỉnh điện, nhưng không có tính năng sưởi/làm mát là điểm trừ khi so với Seltos. Tuy nhiên, hàng ghế sau rộng rãi chính là ưu điểm của Honda HR-V 2022, cùng với đó là phần đệm ghế có thể gấp lên mang đến khả năng chứa đồ tốt hơn cho mẫu SUV này. Xe sẽ sử dụng động cơ hybrid gồm máy xăng I4, dung tích 1.4L hút khí tự nhiên kết hợp cùng 1 động cơ điện cho cầu sau. Cụ thể, máy xăng cho công suất tối đa 96 mã lực và mô-men xoắn 132Nm, mô tơ điện tạo ra 106 mã lực và 254Nm mô-men xoắn, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian tùy chọn. Gói an toàn cao cấp Honda Sensing sẽ xuất hiện trên Honda HR-V 2022 mới, bao gồm các tính năng như: Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng; Hệ thống cảnh báo va chạm; Phanh tự động khẩn cấp; Hỗ trợ giữ làn đường; Đèn pha thích ứng tự động...Giá xe Honda HR-V 2022 tại quê nhà Nhật Bản dao động từ 2.279.200 – 3.298.900 yên (tương đương khoảng từ 487 – 707 triệu đồng). Có thể thấy, mức giá này rất hấp dẫn khi đặt cạnh đối thủ và rẻ hơn rất nhiều so với xe đang bán ở Việt Nam. Ngoài ra, xe cũng bắt đầu được bán ở một số quốc gia châu Âu... Video: Đánh giá Honda HR-V 2022 thế hệ hoàn toàn mới.

