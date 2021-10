Honda HR-V 2022 lăn bánh tại Đông Nam Á, chờ ngày ra mắt

Honda HR-V thế hệ mới đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Nhật Bản dưới cái tên riêng Vezel vào hồi tháng 2 đầu năm nay. Sau hơn nửa năm, hãng Honda mới mang mẫu SUV cỡ B này đến Đông Nam Á để chạy thử. Mới đây, cánh săn ảnh đã bắt gặp chiếc Honda HR-V 2022 chạy thử trên đường phố Thái Lan. Có vẻ như ngày ra mắt thị trường Đông Nam Á nói chung và Thái Lan nói riêng của mẫu xe này không còn xa. Khi xuất hiện trên đường thử, xe đã được ngụy trang kín mít. Tuy nhiên, qua thiết kế đầu xe và lưới tản nhiệt, người ta vẫn có thể nhận ra danh tính của mẫu xe này. So với Vezel ở thị trường Nhật Bản, Honda HR-V 2022 dành cho thị trường Đông Nam Á sở hữu thiết kế ngoại thất về cơ bản là giống hệt. Từ thiết kế của hệ thống đèn, lưới tản nhiệt, cản trước cho đến cột sau đều không khác gì Honda Vezel. Tuy nhiên, Honda HR-V 2022 ở Đông Nam Á lại có 2 điểm khác biệt, đó là lưới tản nhiệt và bộ vành đều được sơn màu đen. Nhiều khả năng mẫu SUV cỡ B này ở Đông Nam Á sẽ dùng lưới tản nhiệt màu đen thay vì sơn giống màu thân xe như Vezel dành cho Nhật Bản. Cũng có thể chiếc Honda HR-V 2022 trên đường thử tại Thái Lan được sơn màu đen. Với việc sơn lưới tản nhiệt cùng màu với thân xe, hãng Honda đã mang đến thiết kế gọn gàng và đồng nhất hơn cho đầu xe của HR-V 2022. Sự thay đổi này khiến Honda HR-V mới trông như ô tô điện. Hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể liên quan đến Honda HR-V 2022 ở thị trường Thái Lan. Trong khi đó, ở Nhật Bản, mẫu SUV cỡ B này có 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.5L, kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT như cũ. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 118 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. So với phiên bản cũ, Honda Vezel 2022 bản máy xăng yếu hơn 14 mã lực và 13 Nm. Thứ hai là hệ truyền động hybrid e:HEV với máy xăng Atkinson Cycle 1.5L, sản sinh công suất tối đa 106 mã lực và mô-men xoắn cực đại 127 Nm. Động cơ này kết hợp với 2 mô-tơ điện có công suất 131 mã lực và mô-men xoắn cực đại 253 Nm. Ngoài ra, Honda Vezel e:HEV 2022 còn có cụm pin lithium-ion cỡ lớn hơn. Về trang bị tiện nghi, Honda Vezel 2022 ở Nhật Bản có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama cỡ lớn hơn trước, dùng kính Low-E đặc biệt nhằm giảm thiểu tia hồng ngoại và tia cực tím lọt vào bên trong xe. Thêm vào đó là màn hình cảm ứng 9 inch nằm độc lập trên mặt táp-lô, màn hình 7 inch trong bảng đồng hồ, hệ thống âm thanh 10 loa, rèm che nắng dạng trượt ở hàng ghế trước, đèn trần xe điều khiển cảm ứng và sạc điện thoại thông minh không dây. Đặc biệt, Vezel mới còn là mẫu xe Honda đầu tiên có hệ thống WiFi trong xe. Không chỉ tiện nghi, Honda Vezel 2022 còn an toàn với hệ thống Honda Sensing, bao gồm phanh khẩn cấp tự động tích hợp tính năng phát hiện người đi bộ và người đạp xe, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, phát hiện điểm mù, đèn pha tự động, cảnh báo chệch làn đường phía trước hay hệ thống ngăn nhầm chân ga. Lần đầu tiên, hãng Honda đã trang bị cả hệ thống hỗ trợ đổ đèo cho một mẫu xe nội địa tại Nhật Bản. Được phát triển dựa trên khung gầm tương tự Jazz và City, Honda HR-V 2022 có chiều dài 4.330 mm, chiều rộng 1.790 mm, chiều cao từ 1.580 - 1.590 mm cùng chiều dài cơ sở 2.610 mm. So với thế hệ cũ, mẫu SUV cỡ B này ngắn hơn một chút nhưng rộng hơn 20 mm và thấp hơn. Theo tin đồn, Honda HR-V hoàn toàn mới sẽ chính thức trình làng tại thị trường Thái Lan vào cuối năm nay. Video: Honda HR-V 2022 có về Việt Nam đấu Toyota Corolla Cross?

