Honda Future biển "ngũ quý 6" ở Bến Tre được hỏi mua 800 triệu

Ngày 21/05 là ngày đầu tiên công an cấp xã thực hiện cấp biển số xe môtô theo Thông tư 15 của Bộ Công an. Vào khoảng 9h sáng, ông Phạm Hoàng Long - người dân xã Thừa Đức (huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) đã đến trụ sở Công an xã Thừa Đức đăng ký cho chiếc xe máy Honda Future Fi mới của mình.

Theo thứ tự, ông Long được mời vào bấm biển đầu tiên và trở thành người cực kỳ may mắn khi nhận được biển ngũ quý 6. Nhiều người đã chia sẻ câu chuyện chiếc Honda Future biển ngũ quý 6 của ông đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Ông Long cho biết việc bấm số là ngẫu nhiên, vì ông là người nộp hồ sơ đầu tiên nên được bấm trước chứ không có ưu tiên nào cả. Được biết chiếc xe máy ông Long là Honda Future Fi 2022 mới được bán chính hãng với giá 46 triệu đồng.

Ông Long chia sẻ thêm: "Tôi vừa bấm biển xong thì rất nhiều người hỏi mua. Đến nay người trả giá cao nhất là 800 triệu đồng khiến tôi rất bối rối. Chuyện bấm số là ngẫu nhiên, tôi cũng không quan tâm số xấu đẹp và định sẽ giữ chiếc xe để đi chứ không bán".

Theo đại diện Cục CSGT, tính đến 10h cùng ngày, toàn quốc có 274 ôtô đăng ký ở công an cấp huyện và 1.190 xe máy đăng ký ở công an cấp xã. Ngày 21/05 cũng là ngày đầu tiên công an cấp xã chính thức được trao quyền cấp đăng ký và biển số xe máy, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) theo thông tư phân quyền mới.

Ngoài ra, công an cấp huyện cũng được trao quyền cấp đăng ký, cấp biển số ôtô, máy kéo, rơ moóc, sơ mi rơ moóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn.