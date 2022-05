Honda Future biển "ngũ quý 7" ở Quảng Ngãi thét giá 500 triệu đồng

Mới đây, những hình ảnh người phụ nữ bên cạnh chiếc xe Honda Future biển ngũ quý 7 đã được chia sẻ khá nhiều trên mạng xã hội đã khiến nhiều người ngưỡng mộ, bởi phải may mắn lắm thì mới bấm được tấm biển số xe đẹp như thế và thường được gọi là "bàn tay vàng". Theo tìm hiểu được biết, chiếc xe máy Honda Future mới mang biển kiểm soát 76-B1 777.77 này thuộc sở hữu của chị Nguyễn Thị Lệ Thủy (40 tuổi) ở xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là chiếc xe máy chị Thủy mua cho con gái đi học. Lúc đầu khi bấm được biển số ngũ quý 7, chính chị Thủy cũng không biết là nó sẽ giúp chiếc xe máy Honda Future tăng giá trị, chỉ nghĩ đó một tấm biển số đẹp cho đến khi có người trả 100 triệu đồng cùng với việc mua lại cho một chiếc xe mới, chị mới nhận ra mình đã gặp may. Sau đó, rất nhiều người đã đến nhà chị Thủy và ngỏ ý mua lại chiếc xe Honda Future giá 200 triệu đồng tuy nhiên chủ nhân chiếc xe lại muốn bán nó với giá cao hơn, lên tới 500 triệu đồng. Nhiều người khi biết chủ nhân chiếc Honda Future biển ngũ quý 7 muốn bán lại với giá tận 500 triệu đồng thì tỏ ra khá không đồng lòng, vì một biển số dù có đẹp nhưng cũng phải căn cứ vào giá trị chiếc xe và độ chịu chi của người mua nữa. Mẫu xe máy Honda Future 125 FI thế hệ mới ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm ngoái. Xe được tích hợp nhiều tiện ích hữu dụng như hệ thống đèn chiếu sáng phía trước có tính năng luôn sáng khi xe vận hành để hạn chế các trường hợp quên bật đèn pha khi đi trong điều kiện ánh sáng không đảm bảo. Phiên bản mới tiếp tục sở hữu động cơ 125cc danh tiếng của Honda được duy trì chất lượng cao với hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), 4 kỳ, 1 xy-lanh, làm mát bằng không khí, đem lại công suất tối đa 6,83 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm tại 5.500 vòng/phút. Bên cạnh đó, xe cũng tiếp tục được duy trì hộc đựng đồ lớn để vừa mũ bảo hiểm cả đầu. Ổ khóa thiết kế đa năng "4 trong 1" dễ sử dụng, an toàn và chống gỉ sét hiệu quả, bao gồm khóa điện, khóa từ, khóa cổ và khóa yên,... Mức giá xe Honda Future 125 FI 2022 bán ra chính hãng từ 30,290 đến 31,99 triệu đồng. Video: Honda Future: Xe dành cho sinh viên "không nghèo".

