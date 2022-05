Genesis GV60 từ 1,3 tỷ đồng tại Mỹ, lăn bánh 400 km/lần xạc

Genesis GV60 2023 mới sẽ mở bán tại Mỹ với giá khởi điểm từ 58.890 USD (tương đương 1,36 tỷ đồng). Mức giá này chưa bao gồm phí vận chuyển 1,090 USD, khiến giá xe đội lên 59.980 USD (1,38 tỷ đồng). Phiên bản tiêu chuẩn này khởi đầu với hệ dẫn động AWD, hệ thống đèn LED, tay nắm cửa gập điện, la-zăng hợp kim 20 inch, cốp điện rảnh tay, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn chào mừng logo Genesis. Nội thất của Genesis GV60 chạy điện bản tiêu chuẩn này cũng vô cùng sang trọng với ghế bọc da có sưởi và thông khí, vô lăng sưởi. Xe sở hữu cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cùng định vị GPS và khả năng tương thích Android Auto và Apple CarPlay. Các tính năng khác bao gồm sạc điện thoại không dây, công nghệ nhận dạng khuôn mặt và hệ thống xác thực dấu vân tay, hệ thống điều hòa nhiệt độ 2 vùng khí hậu, gương chiếu hậu chống chói, đèn âm trang trí và hệ thống âm thanh cao cấp Bang & Olufsen... So với thị trường Hàn, Genesis GV60 tại Mỹ thiếu vắng gương chiếu hậu điện tử gồm hệ thống camera và màn hình. Đấy là chưa kể đến hàng loạt trang bị hỗ trợ lái, an toàn chủ động trên dòng xe cao cấp của Hàn. Trong đó bao gồm , . Các tính năng an toàn khác bao gồm Hỗ trợ chùm sáng cao, Hỗ trợ giới hạn tốc độ thông minh, Cảnh báo khoảng cách khi đỗ xe và Hỗ trợ tránh va chạm khi đỗ xe. Điểm nổi bật là Hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa, Cảnh báo có người phía sau nâng cao, Hỗ trợ thoát hiểm an toàn và camera chiếu hậu với hướng dẫn động. Về động cơ, bản tiêu chuẩn Genesis GV60 tại Mỹ sử dụng bộ pin 77,4 kWh cùng hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian + hai motor. Một motor phía trước có công suất 99 mã lực (74 kW / 101 PS) và 1 motor sau có công suất 215 mã lực (160 kW / 218 PS). Điều này giúp xe có công suất tổng hợp 314 mã lực (234 kW / 318 PS) và phạm vi hoạt động 248 dặm (399 km). Về động cơ, bản tiêu chuẩn Genesis GV60 tại Mỹ sử dụng bộ pin 77,4 kWh cùng hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian + hai motor. Một motor phía trước có công suất 99 mã lực (74 kW / 101 PS) và 1 motor sau có công suất 215 mã lực (160 kW / 218 PS). Điều này giúp xe có công suất tổng hợp 314 mã lực (234 kW / 318 PS) và phạm vi hoạt động 248 dặm (399 km). Dựa trên đặc trưng thiết kế của Genesis, GV60 được thiết kế là một mẫu EV hiệu suất cao với kiểu dáng đẹp, năng động. Mẫu xe SUV điện Genesis GV60 có phần đuôi xe kiểu fastback với một cánh lướt gió cố định. Đi cùng là chiều cao xe thấp khiến GV60 trông giống một chiếc hatchback cao hơn là một chiếc crossover. Tổng thể của chiếc EV mới trông cá tính hơn là sang trọng. Phần thiết kế thú vị nhất là mui xe vỏ sò. Mặc dù là một chiếc crossover, nhưng mẫu xe này lại có khoảng sáng gầm khá thấp. GV60 sử dụng ngôn ngữ thiết kế "Athletic Elegance". Mặt trước của GV60 có thiết kế đèn pha "Quad Lamps" và lưới tản nhiệt Crest quen thuộc của Genesis. Lưới tản nhiệt này đã được tạo hình lại, nhỏ hơn so với các mẫu Genesis khác. Cánh lướt gió nằm ở cuối mui kiểu coupe. Về màn hình, xe có đến 4 màn hình trong nội thất. Trong đó, màn hình thông tin giải trí và cụm đồng hồ kỹ thuật số nối dài với nhau tạo thành một mặt phẳng liên tục. Ngoài ra, có thể thấy 2 màn hình nhỏ ở gần cửa sổ xe. Đây là màn hình thay cho các gương chiếu hậu 2 bên, giống như Audi và Lexus. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn chưa được chấp nhận ở một số thị trường (như Mỹ) nên hãng vẫn chuẩn bị gương chiếu hậu như thông thường. Video; Giới thiệu chi tiết Genesis GV60 2023 chạy điện mới.

