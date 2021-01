Khách Việt bức xúc tố đại lý bán Honda City kiểu “bia kèm lạc”

Cận Tết, thị trường ôtô Việt bắt đầu bước vào thời điểm mua sắm khá sôi động. Mẫu xe Honda City 2021 mới “lên kệ” tại các đại lý của Honda Việt Nam (HVN) đã nhanh chóng thu hút khách hàng. Xe mới ra mắt, số lượng xe về đại lý có hạn và đa số khách hàng mua tại thời điểm này đều mang tâm lý muốn lấy xe sớm để đi chơi Tết là những lý do để đại lý có dịp được “làm giá” hay "gợi ý" khách mua thêm phụ kiện để được lấy xe sớm. Mới đây, một khách hàng thành viên của Hội Honda City Việt Nam đã phàn nàn về việc bị đại lý ép mua thêm phụ kiện trị giá hơn 20 triệu đồng để được nhận xe sớm trước Tết. Theo tìm hiểu, khách hàng này đã cọc mua Honda City 2021 vào cuối tháng 12/2020 ở một đại lý của Honda tại TP.HCM. Tại thời điểm cọc xe, nhân viên sales của đại lý cho biết anh sẽ được nhận xe trong tháng 1 hoặc đầu tháng 2 tại thời điểm trước Tết. Tuy nhiên, trên hợp đồng mua bán xe lại không ghi rõ thời điểm nhận xe cụ thể, mà chỉ ghi chung chung là có xe trong quý I năm 2021. Để nhận xe sớm trong tháng 1 này, khách hàng này được sales gợi ý phải mua thêm phụ kiện đồ chơi trị giá gần 30 triệu đồng, ngoài ra đại lý cũng không hề có bất kỳ ưu đãi nào dành cho khách mua xe. Có thể nói, đây là một thiệt thòi cho vị khách mua xe này, vì tìm hiểu, khách hàng lấy xe Honda City 2021 trong thời điểm tháng 1/2021 này còn nhận được khuyến mãi phụ kiện khoảng 15 triệu đồng hay ưu đãi tiền mặt khoảng 10 triệu đồng, chính sách ưu đãi này tùy thuộc vào đại lý và vùng. Tham khảo ý kiếm từ một số thành viên của Hội Honda City Việt Nam, đa số đều khuyên khách hàng này không nên mua phụ kiện từ đại lý, vì phụ kiện có thể mua bên ngoài với chi phí rẻ hơn. Một thành viên cho biết khách hàng mua City 2021 đã không quyết liệt yêu cầu sales của đại lý ghi rõ thời điểm nhận xe trong hợp đồng mua bán xe, vì nếu đại lý không giao xe đúng thời điểm thì có thể yêu cầu đại lý trả cọc. Ở trường hợp khác, một khách hàng đã đặt mua Honda City 2021 ngay từ rất sớm ở thời điểm đầu tháng 11, trước lúc mà Honda Việt Nam công bố giá bán của City 2021 cho biết đã được đại lý báo sẽ có xe trong 20/01 này. Bên cạnh đó, một số sales ở các đại lý khác (đa số nằm ở tỉnh) mời gọi khách mua với lý do vẫn còn suất mua City 2021 và người mua có thể nhận ngay trong tháng 1 trước Tết. Ngoài ra, khi tìm hiểu tại một số các đại lý, được biết Honda City 2021 phiên bản L về đại lý nhiều hơn phiên bản RS cao cấp. Chính vì thế, việc nhận xe sớm hay muộn còn tùy thuộc vào phiên bản, thời điểm cọc xe và đại lý mua xe.Honda City thế hệ mới là mẫu xe bán chạy của Honda tại Việt Nam, thế hệ mới của Honda City sở hữu thiết kế hấp dẫn. Việc khách mua Honda City 2021 bị “làm giá” bán đội giá hay ép khách mua thêm phụ kiện để nhận xe sớm trước Tết không diễn ra toàn bộ, vì mỗi nơi mỗi khác. Xe mới nên về đại lý có hạn, nhu cầu lớn từ thị trường và tâm lý muốn lấy xe sớm đi Tết là những lý do để đại lý có dịp được bán chênh giá theo hình thức cộng tiền vào giá bán hay quy đổi ra phụ kiện theo kiểu “bia kèm lạc”. Bên cạnh nhiều ý kiến bức xúc từ việc làm này của đại lý, số khác lại đồng thuận vì cho rằng đây là hình thức “thuận mua vừa bán” để đáp ứng cho nhu cầu của khách hàng. Honda City 2021 là một mẫu xe lắp ráp trong nước nên sẽ luôn đảm bảo về nguồn cung. Nếu không nôn nóng nhận xe trước Tết, khách mua xe nên chờ đợi một thời gian để City 2021 “hạ nhiệt” để được mua đúng giá, bên cạnh nhận được nhiều ưu đãi hơn từ đại lý. Thời điểm đó có thể là sau Tết. Đối với những khách mua xe muốn nhận xe sớm thì có thể chấp nhận mua thêm phụ kiện, mua chênh giá vài chục triệu đồng vì đây là một vấn đề khó tránh khỏi đối với xe mới xe “hot” tại thời điểm trước Tết này. Ngoài ra, người mua cũng có thể tham khảo nhiều đại lý khác nhau để tìm ra nơi còn suất mua giao xe sớm hay bán xe sát giá. Bên cạnh đó, trong lúc làm hợp đồng mua xe nên thống nhất thời điểm nhận xe rõ ràng và cụ thể với bên đại lý để tránh những phiền phức về sau. Hiện mức giá xe Honda City 2021 niêm yết tương ứng với 3 phiên bản gồm G, L và RS với mức từ 529 triệu, 569 triệu và 599 triệu đồng. Ngoài ra, ở phiên bản L và RS, nếu chọn màu đỏ người dùng sẽ cần phải chi thêm 5 triệu đồng. Video: Đánh giá nhanh Honda City 2021 tại Việt Nam.

