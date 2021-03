Honda City 2021 từ 529 triệu tại Việt Nam, thay đổi để thực dụng

Mẫu xe sedan Honda City 2021 mới thế hệ thứ 5 lần đầu tiên được ra mắt và giới thiệu toàn cầu tại thị trường Thái Lan vào tháng 11/2019, tiếp sau đó lần lượt tới các thị trường như Ấn Độ, Malaysia, Philippines và mới đây nhất là Việt Nam vào tháng 12/2020. Tại thị trường Việt Nam, City không định vị dành cho số đông khách hàng, nhưng nó luôn được một bộ phận tin tưởng lựa chọn làm người bạn đồng hành cho gia đình bởi sự bền bỉ và năng động. Khoảng 3 năm trở lại đây, đã có hơn 25.000 chiếc Honda City thế hệ thứ 4 bàn giao tới tay khách hàng, giúp mẫu xe này lọt vào Top 3 xe bán chạy nhất phân khúc B. Đáng chú ý trong tháng 1/2021 vừa qua Honda City 2021 tại Việt Nam đã có màn bứt phá ngoạn mục với doanh số đạt hơn 1.500 xe, vượt qua "ông vua doanh số" Toyota Vios có mức 1.345 xe. Quay trở lại với Honda City 2021, Nâng cấp đầu tiên đáng chú ý nhất và dễ làm hài lòng khách hàng nhất là việc Honda City 2021 có kích thước hơn hẳn bản cũ, khi chiều dài tăng thêm 113mm, chiều rộng tăng thêm 53mm và chiều cao xe giảm nhẹ 10mm. Các số đo DxRxC của xe đạt mức 4.553 x 1.748 x 1.467mm và chiều dài cơ sở đạt mức 2.600mm cùng với khoảng sáng gầm 134mm. Nhờ vào những thay đổi này mà Honda City 2021 có vẻ ngoài trường dáng hơn và thể thao hơn. Nếu quan sát kỹ, Honda City thế hệ thứ 5 trông giống như là một phiên bản thu nhỏ của đàn anh Honda Accord. Ở phần đầu xe, City 2021 vẫn áp dụng ngôn ngữ thiết kế hình cánh chim độc đáo mà Honda đã thể hiện trên các dòng sản phẩm mới gần đây. Đáng chú ý, phiên bản City RS mới càng trở nên nổi bật hơn với cụm đèn trước Full LED hiện đại, đèn sương mù LED, bộ lưới tản nhiệt dạng tổ ong và thanh nan to bản được sơn đen cùng logo RS màu đỏ dập nổi đầy cá tính. Ngay cả gương chiếu hậu của xe cũng đã được di chuyển xuống cửa thay vì đặt ở chân cột A, điều này hứa hẹn mang đến góc nhìn tốt hơn, giảm thiểu điểm mù cho người cầm lái. Bộ la-zăng hợp kim kiểu dáng mới với 5 chấu kép 16 inch sang trọng 2 tông màu tương phản và gương chiếu hậu sơn đen bóng tiêu chuẩn. Cụm đèn hậu được tạo hình dạng 3D với dải LED uốn lượng có tính nhận diện cao. Cản sau được thiết kế lại vững chãi hơn, tăng thêm vẻ trẻ trung và cá tính cho đuôi xe. Nhờ có kích thước chạm ngưỡng của một chiếc sedan hạng C trước đây, Honda City 2021 được nhiều người dùng đánh giá là sở hữu cabin thoáng rộng hơn hẳn. Người trải nghiệm với chiều cao 1m76 và tạng người trung bình hoàn toàn ngồi thoải mái ở bất kỳ vị trí nào trong nội thất của City mới mà không bị chạm đầu gối hay phần đầu. Trên phiên bản cao cấp nhất RS, Honda City 2021 được trang bị khá nhiều tiện nghi trong cabin như hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8 inch, dàn âm thanh 8 loa, camera lùi 3 góc quay, 2 cổng sạc USB cùng 3 ổ điện 12V, điều hoà với cửa gió hàng ghế sau, khoá thông minh không chìa, gương hậu điện, nội thất bọc da và ốp nhựa sơn đen bóng piano... khá sang trọng so với các đối thủ cùng phân khúc hiện nay. Về thẩm mỹ, không gian nội thất của Honda City 2021 phiên bản RS còn là sự pha trộn giữa da lộn, da và nỉ. Đi kèm với đó là những đường chỉ đỏ khâu nổi bật tạo cảm giác thể thao cho người ngồi bên trong xe. Vô-lăng của xe vẫn là loại ba chấu thể thao được bọc da và khâu chỉ đỏ với nhiều nút điều chỉnh chức năng, trong đó nổi bật nhất phải nói đến là hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control và lẫy gẩy số sau vô-lăng thuận tiện khi sử dụng cho người dùng. Học hỏi từ người đàn anh Honda Civic, City 2021 cũng đã được bổ sung thêm tính năng khởi động từ xa thông qua nút bấm trên chìa khoá rất thuận tiện. Ngoài ra, xe còn hỗ trợ làm mát xe vào mùa hè và làm ấm xe vào mùa đông trước khi mọi người lên xe. Một điểm cộng nữa của nội thất bên trong Honda City 2021 mà Tinxe đánh giá cao chính là ở cách bố trí các hàng ghế hợp lý khiến cho không gian trong xe mang cảm giác rộng rãi cho mọi vị trí ngồi. Ở hàng ghế lái, góc nhìn thoáng hơn nhờ vào việc hạ gương chiếu hậu xuống vị trí cửa. Trong khi đó ở hàng ghế sau lại có cửa sổ cột C rộng hơn nên tạo góc nhìn thoáng đãng hơn cho hành khách phía sau. Nhằm mang lại sự tiện nghi tối đa cho khách hàng, City 2021 mới tích hợp nhiều không gian chứa đồ cho hành khách như bệ tì tay trung tâm tích hợp ngăn chứa đồ ở hàng ghế trước (RS, L), hộc đựng chai nước (G), ngăn đựng tài liệu phía sau ghế lái và bệ tì tay tích hợp hộc đựng cốc ở hàng ghế sau (RS). Khoang hành lý của xe có dung tích 515 lít đủ dùng cho những nhu cầu hàng ngày, tuy nhiên lại không tích hợp nâng cốp tự động mà chỉ có tính năng mở hé thông qua nút bấm trên chìa khoá. Về tính năng an toàn, Honda City 2021 chỉ bổ sung thêm một tính năng đèn cảnh báo phanh khẩn cấp ESS. Tuy nhiên, Honda lại cắt trang bị cảm biến lùi trên chiếc xe mới. Về cơ bản, các trang bị an toàn có sẵn ở thế hệ cũ đã được đánh giá là khá đầy đủ dành cho một chiếc xe hạng B nên đây có thể là lý do tại sao Honda City 2021 không có nhiều trang bị an toàn mới để nhắc đến. Honda City 2021 sẽ vẫn được trang bị động cơ nạp khí tự nhiên dung tích 1.5L nhưng lại chuyển từ dạng SOHC sang DOHC nên mang lại sự tăng nhẹ về hiệu năng hoạt động cho xe. Cụ thể, Honda City 2021 có khả năng sản sinh công suất tối đa 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 145Nm tại 4.300 vòng/phút. Đi kèm với đó vẫn là hộp số tự động vô cấp CVT, không có gì thay đổi. Honda City 2021 vẫn có chế độ lái S thể thao và hai tính năng hỗ trợ lái tiết kiệm nhiên liệu là ECON Mode và Eco Coaching. Khả năng tiêu thụ nhiên liệu của Honda City 2021 cũng được nhà sản xuất công bố là chỉ đạt mức 5,68 lít/100 km đường hỗn hợp. Tuy nhiên, theo đánh giá thì thông số công suất của Honda City tốt hơn so với các đối thủ cùng phân khúc, đặc biệt là chiếc xe cho cảm giác tăng tốc tốt nhất thời điểm hiện tại. Phiên bản 2021 của City còn sử dụng động cơ có trục cam đôi (DOHC), là sự nâng cấp lớn đối với động cơ trục cam đơn (SOHC) của phiên bản trước đó. Tuy nhiên, nhược điểm về độ ồn và rung của động cơ mới của City, nhất là ở vòng tua cao, có vẻ như chưa được khắc phục triệt để. Thử nghiệm cầm lái tương đối chưa nhiều, ngoài động cơ khá mạnh mẽ thì ấn tượng của Honda City 2021 chính là hệ thống treo. Khi cầm lái City 2021 ôm cua vòng tròn ở vận tốc 40 km/h, chiếc xe có sự kiểm soát thân xe tuyệt vời, không chòng chành như những đối thủ cùng phân khúc hiện nay. Thử đánh lái ở tốc độ khaongr 60 km/h, chiếc xe cũng lấy lại sự cân bằng rất nhanh và không mất nhiều nhịp. Cảm giác vô lăng là không có nhiều, nhưng vô lăng của City vẫn có độ đầm chắc và chính xác tốt hơn đối thủ. Đây là chiếc xe mà nhiều người dùng đánh giá cho trải nghiệm lái thú vị nhất phân khúc. Với bài trải nghiệm tăng tốc, Honda City 2021 là chiếc xe đem lại sự phấn khích bởi nó không chỉ tăng tốc nhanh mà còn rất mượt mà, êm ái. Chỉ tiếc là việc sử dụng hệ thống phanh tang trống phía sau chứ không phải là phanh đĩa cho cảm giác phanh thiếu đi sự chính xác khi hãm phanh đột ngột ở tốc độ cao. Tuy nhiên, với những thay đổi toàn diện trên thế hệ thứ 5 này, Honda City thế hệ mới đang trở thành một cái tên rất đáng để người tiêu dùng phải móc hầu bao trong năm 2021 này. Honda City thế hệ mới được lắp ráp, phân phối chính hãng tại Việt Nam với ba phiên bản: RS, L, G với mức giá bán đề xuất của lần lượt cho 3 phiên bản là 599, 569 và 529 triệu đồng (đã bao gồm thuế GTGT). Mức giá này cao hơn một chút so với các đối thủ cùng phân khúc, nhưng mẫu xe này đã tạo được niềm tin trong một bộ phận lớn khách hàng nên vẫn thu hút được sự quan tâm và đánh giá cao tại thị trường Việt Nam. Video: Trải nghiệm nhanh sedan Honda City 2021 tại Việt Nam.

