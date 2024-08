Honda Civic hybrid 2025 "ăn" 4 lít xăng/100 km nhận cọc tại Việt Nam

Dự kiến, xe sẽ ra mắt thị trường Việt vào tháng 9 tới. Hiện nhà máy Honda Việt Nam đã không còn nhập Civic bản hiện tại để bán. Theo thông tin từ đại lý, Honda Civic 2025 mới sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản. Trong đó, có một bản được trang bị hệ truyền động hybrid sẽ có tên là e:HEV. Vì Honda Civic 2025 bản hybrid được bổ sung thêm một số trang bị nên khả năng giá xe sẽ cao hơn phiên bản tiền nhiệm. Hiện Honda Civic bản hiện hành có giá dao động từ 730 - 870 triệu đồng. Cung cấp sức mạnh cho Honda Civic 2025 tại Việt Nam có thể là 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ 1.5L tăng áp cho công suất 178 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số CVT. Thứ hai là bản cao cấp được trang bị hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ điện và động cơ xăng. Động cơ điện cho công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 315 Nm. Trong khi đó, động cơ xăng là loại hút khí tự nhiên, 4 xi-lanh, dung tích 2.0L cho công suất 141 mã lực, mô-men xoắn 189 Nm. Xe dùng hệ dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp điện tử E-CVT. Thông thường trên những mẫu xe lai điện, động cơ điện chỉ đóng vai trò phụ nhưng với dòng Civic e:HEV RS này thì lại khác, động cơ xăng đóng vai trò chính là máy phát điện, còn phần lớn lực truyền xuống bánh xe đều đến từ mô tơ điện. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,9 giây và có mức tiêu thụ nhiên liệu là 4 lít/100 km, vô cùng tiết kiệm so với RS xăng là 6,3 lít/100 km. Ngoài bổ sung hệ truyền động mới, Honda Civic 2025 cũng có một số tinh chỉnh ở ngoại thất. Theo đó, lưới tản nhiệt của xe không còn được thiết kế nối liền với cụm đèn nữa. Hốc gió trước cũng được làm lại. Ở phiên bản RS, xe được trang bị bộ mâm mới có kích thước 18 inch. Trong khi đó, ở bản tiêu chuẩn vẫn dùng mâm 17 inch như cũ. Về nội thất, khoang cabin của Civic 2025 cũng không khác biệt nhiều so với bản tiền nhiệm, nhưng vẫn được nâng cấp đôi chút về công nghệ. Nổi bật nhất là màn hình thông tin giải trí kích cỡ tăng lên 9 inch, dùng phần mềm do Google phát triển và tích hợp sẵn các tiện ích của Google như bản đồ, trợ lý ảo hay cửa hàng ứng dụng. Ngoài ra, xe còn sở hữu ghế ngồi bọc da cao cấp, cổng USB-C, đế sạc không dây và dàn âm thanh nổi 12 loa. Hệ thống công nghệ an toàn được bổ sung tính năng mới là giám sát điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Video: Giới thiệu sedan cỡ C - Honda Civic hybrid 2025 mới.

