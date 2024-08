Honda Civic 2025 "bằng xương bằng thịt" từ 729 triệu, sắp về Việt Nam

Ngày 1/8/2024 vừa qua, Honda đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe Civic tại thị trường Thái Lan. Ở thị trường này, Honda Civic 2025 mới sẽ có 3 phiên bản, bao gồm 1.5 Turbo EL+, e:HEV EL+ và e:HEV RS. Hiện giá xe Honda Civic 2025 ở thị trường Thái Lan vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ có giá dao động trong khoảng từ 1,03 - 1,24 triệu Baht (khoảng 729 - 878 triệu đồng). Như vậy, mẫu xe sedan Honda Civic 2025 ở thị trường Thái Lan có giá tương đương với xe đời cũ đang bán ở thị trường Việt Nam (730 - 870 triệu đồng). Do đó, khi được bán ở Việt Nam trong tương lai, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ tăng giá so với phiên bản cũ. Tương tự xe đã ra mắt thị trường Mỹ vào hồi tháng 5/2024, Honda Civic mới dành cho Thái Lan cũng thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất. Xe được bổ sung lưới tản nhiệt dày dặn hơn và tách rời với đèn pha thay vì tạo cảm giác nối liền như trước. Cả lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm đều đi kèm mắt lưới tổ ong mới thay cho nan nằm ngang, tạo cảm giác thể thao hơn. Bên cạnh đó là cản trước góc cạnh hơn với viền bao quanh màu đen. Hốc đèn sương mù ở hai góc cản trước đã biến mất, thay bằng khe gió mới. Ngoài ra, xe còn có thêm vành la-zăng mới và đèn hậu cải tiến với vỏ màu tối. Ở bản 1.5 Turbo EL+ tiêu chuẩn, Honda Civic 2025 có thêm giao diện mới ở màn hình cảm ứng trung tâm, các tính năng/dịch vụ Google tích hợp, 4 cổng USB Type C, đèn trên tấm che nắng, cửa gió điều hòa phía sau và hàng ghế thứ 2 gập 60:40. Bên cạnh đó, bản tiêu chuẩn còn dùng vành hợp kim 17 inch và thêm màu sơn mới là xanh dương Canyon River Blue. Với bản e:HEV EL+, ngoài những thay đổi giống bản 1.5 Turbo EL+, xe còn được trang bị 8 cảm biến và chế độ lái Individual mới. Trong khi đó, vành 18 inch, hệ thống âm thanh Bose 12 loa và ghế bọc da với họa tiết Prime Smooth chỉ dành cho bản e:HEV RS cao cấp nhất. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda Civic 2025 ở thị trường Thái Lan tiếp tục là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Xe có lẫy chuyển số sau vô lăng cùng 2 chế độ lái là Econ và Normal. Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 141 mã lực và mô-men xoắn cực đại 182 Nm cùng 2 mô-tơ điện. Một mô-tơ điện của xe đóng vai trò máy phát điện trong khi mô-tơ còn lại truyền động cho xe. Hai mô-tơ điện này đóng góp 184 mã lực cho xe. Honda Civic phiên bản hybrid có công suất tổng cộng 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 315 Nm. Bên cạnh đó là 4 chế độ lái, bao gồm Econ, Normal, Sport và Individual. Hiện chưa có thông tin về thời điểm Honda Civic mới ra mắt thị trường Việt Nam. Trước đó, đã từng có tin đồn về việc mẫu xe này trình làng ở Việt Nam vào cuối năm nay. Video: Chi tiết Honda Civic 2025 tại Thái Lan, sắp về Việt Nam.

Ngày 1/8/2024 vừa qua, Honda đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp nhẹ của dòng xe Civic tại thị trường Thái Lan. Ở thị trường này, Honda Civic 2025 mới sẽ có 3 phiên bản, bao gồm 1.5 Turbo EL+, e:HEV EL+ và e:HEV RS. Hiện giá xe Honda Civic 2025 ở thị trường Thái Lan vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ có giá dao động trong khoảng từ 1,03 - 1,24 triệu Baht (khoảng 729 - 878 triệu đồng). Như vậy, mẫu xe sedan Honda Civic 2025 ở thị trường Thái Lan có giá tương đương với xe đời cũ đang bán ở thị trường Việt Nam (730 - 870 triệu đồng). Do đó, khi được bán ở Việt Nam trong tương lai, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ tăng giá so với phiên bản cũ. Tương tự xe đã ra mắt thị trường Mỹ vào hồi tháng 5/2024, Honda Civic mới dành cho Thái Lan cũng thay đổi nhẹ trong thiết kế ngoại thất. Xe được bổ sung lưới tản nhiệt dày dặn hơn và tách rời với đèn pha thay vì tạo cảm giác nối liền như trước. Cả lưới tản nhiệt và hốc gió trung tâm đều đi kèm mắt lưới tổ ong mới thay cho nan nằm ngang, tạo cảm giác thể thao hơn. Bên cạnh đó là cản trước góc cạnh hơn với viền bao quanh màu đen. Hốc đèn sương mù ở hai góc cản trước đã biến mất, thay bằng khe gió mới. Ngoài ra, xe còn có thêm vành la-zăng mới và đèn hậu cải tiến với vỏ màu tối. Ở bản 1.5 Turbo EL+ tiêu chuẩn, Honda Civic 2025 có thêm giao diện mới ở màn hình cảm ứng trung tâm, các tính năng/dịch vụ Google tích hợp, 4 cổng USB Type C, đèn trên tấm che nắng, cửa gió điều hòa phía sau và hàng ghế thứ 2 gập 60:40. Bên cạnh đó, bản tiêu chuẩn còn dùng vành hợp kim 17 inch và thêm màu sơn mới là xanh dương Canyon River Blue. Với bản e:HEV EL+, ngoài những thay đổi giống bản 1.5 Turbo EL+, xe còn được trang bị 8 cảm biến và chế độ lái Individual mới. Trong khi đó, vành 18 inch, hệ thống âm thanh Bose 12 loa và ghế bọc da với họa tiết Prime Smooth chỉ dành cho bản e:HEV RS cao cấp nhất. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda Civic 2025 ở thị trường Thái Lan tiếp tục là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Xe có lẫy chuyển số sau vô lăng cùng 2 chế độ lái là Econ và Normal. Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 141 mã lực và mô-men xoắn cực đại 182 Nm cùng 2 mô-tơ điện. Một mô-tơ điện của xe đóng vai trò máy phát điện trong khi mô-tơ còn lại truyền động cho xe. Hai mô-tơ điện này đóng góp 184 mã lực cho xe. Honda Civic phiên bản hybrid có công suất tổng cộng 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 315 Nm. Bên cạnh đó là 4 chế độ lái, bao gồm Econ, Normal, Sport và Individual. Hiện chưa có thông tin về thời điểm Honda Civic mới ra mắt thị trường Việt Nam. Trước đó, đã từng có tin đồn về việc mẫu xe này trình làng ở Việt Nam vào cuối năm nay. Video: Chi tiết Honda Civic 2025 tại Thái Lan, sắp về Việt Nam.