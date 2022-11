Honda Civic e:HEV 2023 "uống" 4lít xăng/100km, giá 900 triệu đồng

Honda Civic e:HEV 2023 mới tại Malaysia sở hữu số đo 3 vòng dài x rộng x cao tương ứng 4.678 x 1.802 x 1.415 mm và chiều dài cơ sở 2.734 mm. Các thông số này tương tự phiên bản thường, song khoảng sáng gầm tăng thêm 2 mm lên 126 mm Mẫu xe sedan Honda Civic e:HEV 2023 có ngoại hình tương đồng với phiên bản Civic RS. Tuy nhiên xe được trang bị bộ la-zăng 18 inch, 5 chấu kép được phối 2 tông màu thay vì sơn đen toàn bộ.Ngoài ra, Civic e:HEV cũng có thêm viền màu xanh dương trên logo Honda và một số chi tiết crôm ở lưới tản nhiệt, viền trong đèn pha và cửa sổ. Về nội thất, khoang cabin dường như vẫn được giữ nguyên bản. Xe trang bị màn hình trung tâm 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay không dây, tính năng nổ máy từ xa và cửa gió hàng ghế sau, ghế ngồi và các chi tiết được bọc da màu đen với các viền chỉ đỏ được khâu làm điểm nhấn. So với các biến thể dùng động cơ xăng, Civic e:HEV mới được bổ sung thêm bảng đồng hồ dạng màn hình kỹ thuật số 10,25 inch, điều hoà 2 vùng tự động và sạc không dây. Truyền sức mạnh cho Honda Civic e:HEV là hệ thống hybrid có tên gọi Intelligent Multi-Mode Drive (i-MMD), gồm một động cơ điện kết hợp với động cơ xăng. Trên những chiếc xe lai điện thông thường, động cơ điện được coi là hoạt động phụ giúp động cơ xăng; tuy nhiên, điều đó lại ngược lại trên kiểu xe lai điện e:HEV của Honda Civic. Động cơ xăng trên phiên bản này sẽ đóng vai trò chính là máy phát điện, phần lớn việc truyền động tới bánh xe sẽ do động cơ điện đảm nhiệm. Theo Honda thì với cách làm này, chiếc xe sẽ mang lại trải nghiệm lái mượt mà, êm ái, giúp chiếc xe tăng tốc phấn khích hơn. Tuy nhiên, ở những dải tốc độ cao, động cơ xăng của Civic e:HEV vẫn sẽ tham gia truyền động trực tiếp tới bánh, thay vì chỉ đảm nhiệm duy nhất việc cung cấp năng lượng cho động cơ điện. Động cơ điện của Civic e:HEV cho công suất 181 mã lực, mô-men xoắn 315 Nm tại từ 0-2.000 vòng/phút. Động cơ xăng là loại hút khí tự nhiên, 4 xi-lanh, dung tích 2.0L cho công suất 141 mã lực, mô-men xoắn 189 Nm. Xe dùng hệ dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp điện tử E-CVT. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,9 giây. Civic e:HEV hiện là chiếc xe nhanh nhất trong các phiên bản của thế hệ thứ 11 tại Malaysia, vượt qua toàn bộ dòng sản phẩm Turbo xăng (8,3 - 8,5 giây). Xe có mức tiêu thụ nhiên liệu là 4 lít/100 km, vô cùng tiết kiệm so với RS xăng là 6,3 lít/100 km. Dù khối lượng của chiếc xe hybrid này có tăng lên 1.445 kg - nặng hơn 96 kg so với phiên bản Civic Turbo thì cũng không ảnh hưởng tới cảm giác lái và khả năng vận hành, bởi phần khối lượng tăng thêm này đã được phân bổ đều theo tỷ lệ 50:50 ở phía trước và sau xe. Giá xe Honda Civic e:HEV 2023 tại Malaysia có mức bán ra là 166.500 Ringgit (tương đương khoảng 900 triệu đồng). Đây cũng sẽ là phiên bản cao nhất của Civic ở thị trường này. Hiện chưa có thông tin xe sẽ Việt Nam Nam? Video: Xem đánh giá chi tiết Honda Civic e:HEV 2023.

