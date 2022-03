Honda Civic hybrid 2022 từ 782 triệu đồng tại Thái Lan, có về VN?

Đúng như tin đồn, Honda Civic 2022 bản hybrid mới đã nhanh chóng ra mắt thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Tương tự xe ở thị trường châu Âu, Honda Civic 2022 phiên bản hybrid cũng được gọi bằng cái tên e:HEV. Tuy nhiên, xe ở thị trường châu Âu là Honda Civic Hatchback trong khi xe mới ra mắt Thái Lan mang kiểu dáng sedan. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe sedan Honda Civic e:HEV 2022 được chia thành 2 bản trang bị là EL+ và RS. Hiện giá xe Honda Civic 2022 phiên bản hybrid tại Thái Lan vẫn chưa được công bố. Ước tính, bản EL+ sẽ có giá chưa đến 1,15 triệu Baht (782 triệu đồng) trong khi con số tương ứng của bản RS là 1,27 triệu Baht (863 triệu đồng). Cũng như Honda Civic e:HEV Hatchback 2022 ở châu Âu, xe dành cho thị trường Thái Lan được trang bị hệ truyền động hybrid bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, phun nhiên liệu trực tiếp, dung tích 2.0L và 2 mô-tơ điện nằm trên cầu trước. Ngoài ra, xe còn có hộp số tự động E-CVT và cụm pin ithium-ion nằm bên dưới ghế sau. Hiện hãng Honda chưa công bố thông số động cơ của Civic e:HEV 2022 ở Thái Lan. Trong khi đó, Honda Civic e:HEV Hatchback 2022 ở châu Âu sở hữu công suất tổng cộng 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 325 Nm. Ngay cả lượng xăng tiêu thụ của Honda Civic e:HEV 2022 cũng chưa được hé lộ. Tuy nhiên, mẫu xe này hứa hẹn sẽ tiết kiệm xăng hơn phiên bản dùng động cơ xăng tăng áp 1.5L của Honda Civic 2022. Ngoài hệ truyền động hybrid mới, Honda Civic e:HEV 2022 tại Thái Lan sở hữu thiết kế ngoại thất không khác nhiều so với phiên bản dùng động cơ xăng tăng áp 1.5L. Xe có một số đặc điểm nhận dạng như logo hình chữ "H" màu xanh dương, logo "e:HEV" trên nắp cốp sau và 1 ống xả nằm bên phải. Bên cạnh đó, Honda Civic e:HEV 2022 tại Thái Lan còn có những trang bị ngoại thất đáng chú ý như đèn pha LED toàn phần tự động bật/tắt, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L", đèn sương mù LED phía trước, đèn hậu LED, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/tự động gập khi tắt máy/tích hợp đèn báo rẽ, vành hợp kim 18 inch sơn 2 màu, lốp 235/40 ZR18, ăng-ten hình vây cá trên nóc xe, cánh gió đuôi màu đen và cần gạt nước tự động. Bên trong Honda Civic e:HEV 2022 là không gian nội thất màu đen hoặc be, tùy theo màu sơn ngoại thất. Ở bản RS, xe sẽ đi kèm ghế bọc da phối da lộn với chỉ khâu màu đỏ và bộ bàn đạp thể thao. Thêm vào đó là vô lăng bọc da chỉnh 4 hướng, nút bấm khởi động máy, tính năng mở cửa không cần chìa khóa, khởi động máy từ xa, khóa thông minh dạng thẻ, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, ghế sau gập 60:40, gương chiếu hậu chống chói, sạc điện thoại thông minh không dây, phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời. Chưa hết, Honda Civic e:HEV 2022 tại Thái Lan còn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với màn hình màu TFT 10,2 inch, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay không dây, tính năng ra lệnh bằng giọng nói Siri, 4 cổng USB, hệ thống âm thanh 8 loa và hệ thống định vị. Tương tự phiên bản máy xăng 1.5L, Honda Civic e:HEV 2022 tại Thái Lan cũng có gói công nghệ an toàn Honda Sensing tiêu chuẩn. Gói này bao gồm đèn pha tự động, cảnh báo chệch làn đường, giảm thiểu chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm với ô tô/người đi bộ đi kèm hệ thống hỗ trợ phanh CMBS, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với dải tốc độ thấp và cảnh báo khi phương tiện phía trước di chuyển. Ngoài ra, Honda Civic e:HEV 2022 tại Thái Lan còn đi kèm 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử khi ôm cua, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera cập lề Honda LaneWatch, cảnh báo mất tập trung cho người lái và camera lùi đa góc. Khi mua Honda Civic e:HEV 2022, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 6 màu sơn ngoại thất là đỏ (chỉ dành cho bản RS), đen, trắng, xám, bạc và xanh dương (chỉ dành cho bản EL+). Hiện chưa rõ sau Thái Lan, mẫu sedan hạng C này có về Việt Nam để cạnh tranh sòng phẳng với Toyota Corolla Altis phiên bản hybrid hay không. Nếu về Việt Nam, Honda Civic e:HEV 2022 sẽ đối đầu trực tiếp với Toyota Corolla Altis 2022 phiên bản hybrid Video: Mẫu xe sedan Honda Civic e:HEV 2022 ra mắt tại Thái Lan.

