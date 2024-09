Honda Civic 2025 về Việt Nam, có cả bản e:HEV tiết kiệm xăng?

Khả năng cao Honda Civic 2025 tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản. Trong đó, có một bản được trang bị hệ truyền động hybrid sẽ có tên là e:HEV. Honda Civic 2025 sẽ có một số tinh chỉnh ở ngoại thất. Theo đó, lưới tản nhiệt của xe được làm mới theo hoạ tiết lục giác kết hợp cùng cản trước sắc nét hơn và hốc gió lớn thể thao giúp tăng tính khí động học. Khu vực đèn hậu được thiết kế tối màu tạo nên vẻ đẹp hài hoà, càng làm tôn lên sự mạnh mẽ và phóng khoáng trên từng đường nét của xe. Ở phiên bản Honda Civic 2025 bản e:HEV, xe sẽ có thêm màu ngoại thất xanh Canyon River Blue mới. Trong khi đó, phiên bản Civic RS có các màu trắng, đen, đỏ, xám; phiên bản Civic G có các màu đen, trắng, xám. Một số đại lý còn tiết lộ, Honda Civic e:HEV sẽ có lốp dự phòng và dàn âm thanh cao cấp gồm 12 loa đến từ thương hiệu Bose. Không chỉ nâng tầm thiết kế, Honda Civic mới cũng được trang bị các tính năng an toàn mới như: Hệ thống kết nối viễn thông ưu việt Honda CONNECT trên phiên bản e:HEV RS và RS, tính năng chống ồn chủ động và chế độ lái cá nhân hiện đại trên phiên bản e:HEV RS. Trên tất cả các phiên bản của mẫu xe sedan Honda Civic 2025 vẫn được trang bị gói hỗ trợ lái xe an toàn, tiên tiến Honda SENSING với các tính năng: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB) Hệ thống đèn chiếu xa thích ứng tự động (ADB), Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LDN)... Xe còn có hệ thống cảm biến gồm 4 phía trước và 4 phía sau sau và hệ thống 6 túi khí trên cả ba phiên bản giúp bảo vệ hành khách trên xe cũng như người đi đường ở cấp độ cao nhất có thể. Cung cấp sức mạnh cho Honda Civic 2025 tại Việt Nam sẽ là 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ 1.5L VTEC TURBO cũ cho công suất 176 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số CVT. Thứ hai là bản cao cấp được trang bị hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ điện và động cơ xăng cho công suất lên tới 200 mã lực và mô-men 315 Nm. Xe dùng hệ dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp điện tử E-CVT. Thông thường trên những mẫu xe lai điện, động cơ điện chỉ đóng vai trò phụ nhưng với dòng Civic e:HEV RS này thì lại khác, động cơ xăng đóng vai trò chính là máy phát điện, còn phần lớn lực truyền xuống bánh xe đều đến từ mô tơ điện. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,9 giây và có mức tiêu thụ nhiên liệu là 4 lít/100 km, vô cùng tiết kiệm so với RS xăng là 6,3 lít/100 km. Phiên bản e:HEV RS sẽ có thêm chế độ lái Individual (tùy chỉnh) giống mẫu Civic Type R. Các bản khác vẫn có 3 chế độ lái là: Econ (tiết kiệm), Normal (thông thường), Sport (thể thao). Video: Giới thiệu Honda Civic 2025 bản e:HEV tại Thái Lan.

Khả năng cao Honda Civic 2025 tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 3 phiên bản. Trong đó, có một bản được trang bị hệ truyền động hybrid sẽ có tên là e:HEV. Honda Civic 2025 sẽ có một số tinh chỉnh ở ngoại thất. Theo đó, lưới tản nhiệt của xe được làm mới theo hoạ tiết lục giác kết hợp cùng cản trước sắc nét hơn và hốc gió lớn thể thao giúp tăng tính khí động học. Khu vực đèn hậu được thiết kế tối màu tạo nên vẻ đẹp hài hoà, càng làm tôn lên sự mạnh mẽ và phóng khoáng trên từng đường nét của xe. Ở phiên bản Honda Civic 2025 bản e:HEV, xe sẽ có thêm màu ngoại thất xanh Canyon River Blue mới. Trong khi đó, phiên bản Civic RS có các màu trắng, đen, đỏ, xám; phiên bản Civic G có các màu đen, trắng, xám. Một số đại lý còn tiết lộ, Honda Civic e:HEV sẽ có lốp dự phòng và dàn âm thanh cao cấp gồm 12 loa đến từ thương hiệu Bose. Không chỉ nâng tầm thiết kế, Honda Civic mới cũng được trang bị các tính năng an toàn mới như: Hệ thống kết nối viễn thông ưu việt Honda CONNECT trên phiên bản e:HEV RS và RS, tính năng chống ồn chủ động và chế độ lái cá nhân hiện đại trên phiên bản e:HEV RS. Trên tất cả các phiên bản của mẫu xe sedan Honda Civic 2025 vẫn được trang bị gói hỗ trợ lái xe an toàn, tiên tiến Honda SENSING với các tính năng: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB) Hệ thống đèn chiếu xa thích ứng tự động (ADB), Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), Hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành (LDN)... Xe còn có hệ thống cảm biến gồm 4 phía trước và 4 phía sau sau và hệ thống 6 túi khí trên cả ba phiên bản giúp bảo vệ hành khách trên xe cũng như người đi đường ở cấp độ cao nhất có thể. Cung cấp sức mạnh cho Honda Civic 2025 tại Việt Nam sẽ là 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ 1.5L VTEC TURBO cũ cho công suất 176 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số CVT. Thứ hai là bản cao cấp được trang bị hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ điện và động cơ xăng cho công suất lên tới 200 mã lực và mô-men 315 Nm. Xe dùng hệ dẫn động cầu trước và hộp số vô cấp điện tử E-CVT. Thông thường trên những mẫu xe lai điện, động cơ điện chỉ đóng vai trò phụ nhưng với dòng Civic e:HEV RS này thì lại khác, động cơ xăng đóng vai trò chính là máy phát điện, còn phần lớn lực truyền xuống bánh xe đều đến từ mô tơ điện. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,9 giây và có mức tiêu thụ nhiên liệu là 4 lít/100 km, vô cùng tiết kiệm so với RS xăng là 6,3 lít/100 km. Phiên bản e:HEV RS sẽ có thêm chế độ lái Individual (tùy chỉnh) giống mẫu Civic Type R. Các bản khác vẫn có 3 chế độ lái là: Econ (tiết kiệm), Normal (thông thường), Sport (thể thao). Video: Giới thiệu Honda Civic 2025 bản e:HEV tại Thái Lan.