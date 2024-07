Hơn 600.000 xe máy đến tay khách Việt trong quý II/2024. 

Video: Thị trường xe máy tiếp tục ảm đạm (Theo: THĐT).

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) vừa công bố kết quả bán hàng của các thành viên. Tính từ tháng 4 - 6/2024, các thành viên VAMM bán ra tổng cộng 603.127 xe, ghi nhận mức tăng 2,41% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên so với quý I/2024 lại sụt giảm nhẹ 618 xe(603.745 xe).

Honda tiếp tục dẫn đầu thị trường với doanh số bán ra chiếm khoảng 80%. Trong quý II/2024, Honda bán ra 475.630 xe tại Việt Nam, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng tháng 6/2024, Honda bán ra 152.132 xe, giảm 6,9% so với tháng trước và tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính tổng doanh số nửa đầu năm 2024, Honda bán ra 957.885 xe máy tại Việt Nam, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), bao gồm 5 thành viên là Honda Việt Nam, Công ty Piaggio Việt Nam, Công ty Việt Nam Suzuki, Công ty SYM Việt Nam và Công ty Yamaha Motor Việt Nam.

Hiện tại, 5 thành viên VAMM đang cung cấp cho thị trường Việt Nam các dòng xe máy số, xe tay ga, xe tay côn và xe thể thao.