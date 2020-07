Hơn 2,1 triệu xe Volvo bị triệu hồi vì lỗi dây an toàn

(Kiến Thức) - Hãng xe Thụy Điển - Volvo mới đây đã tiến hành thông báo đợt triệu hồi 2,18 triệu xe bán trên toàn thế giới để kiểm tra và thay thế dây đai an toàn trên xe. Tại Việt Nam, có khoảng 20 xe XC60 đời đầu bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi xe Volvo này là do lỗi ở cáp bằng thép bên trong dây đai an toàn ghế trước có thể bị mòn yếu, làm giảm lực siết của dây đai an toàn.

Cụ thể các mẫu xe Volvo dính lỗi bao gồm: S60, S60L, S60 CC, V60, V70, XC70, S80, S80L và Volvo XC60 thế hệ đầu tiên - mẫu xe bán chạy nhất của hãng, có thời gian sản xuất từ năm 2006 đến 2019.

Trong đó, có hơn 400.000 xe tại Thụy Điển, hơn 300.000 xe tại Mỹ, 245.000 xe ở Trung Quốc, 178.000 xe ở Đức, 169.000 xe ở Anh và số còn lại rải rác ở các thị trường khác.

Volvo cho biết không ghi nhận tai nạn hay thương vong liên quan tới lỗi này. Hãng sẽ thông báo tới các chủ xe qua thư điện tử, hướng dẫn mang xe tới các đại lý để thay thế linh kiện bị lỗi.

Theo đó, biện pháp khắc phục là thay thế cáp thép bằng ngàm cố định cho tất cả các xe thuộc diện triệu hồi.