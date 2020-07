Pontiac Ghost Car 1939, “xe ma” trong suốt hơn 80 tuổi tại Mỹ

Hồi năm 1939, trong một nỗ lực cho thế giới thấy tầm nhìn về tương lai ôtô cũng như phô trương thành quả tốt nhất của mình, General Motors đã tạo nên một phương tiện đặc biệt gọi là Pontiac Ghost Car đặc biệt. Pontiac Ghost Car được công nhận rộng rãi là chiếc xe trong suốt hoàn toàn đầu tiên từng được làm ở Mỹ, và vì riêng lý do này thôi đã tạo cho nó một chỗ đứng vững trãi trong lịch sử ôtô Mỹ. Nó là một chiếc xe đẹp, chế tạo tinh vi với một thân vỏ hoàn toàn bằng kính plexi, nằm trên khung gầm chiếc xe ma Pontiac Deluxe Six 1939, và nó còn tồn tại cho tới tận hôm nay. Thậm chí nó chắc vẫn còn khả năng hoạt động ngon lành, nhưng đương nhiên là không ai điên tới mức đưa nó ra đường cả. Ý tưởng chế tạo Ghost Car đã đến khi GM đang chuẩn bị New York World’s Fair 1939-1940. Ngành công nghiệp ô tô lúc đó đang bùng nổ và gần như mọi gia đình trung lưu đều sở hữu ít nhất một chiếc xe trong nhà. GM tận dụng điều đó để thúc đẩy doanh số hơn nữa, vậy nên họ đang tìm kiếm một thứ gì đó thật sự khác lạ để mang tới hội chợ. Nhà thiết kế Norman Bel Geddes và họa sĩ Dean Cornwall là hai người được GM giao trọng trách hoàn thành công việc. Bên cạnh đó, chúng ta cũng nên biết rằng có tồn tại một vài thông tin trái chiều về việc ai là người đã thực chế tạo chiếc xe: phiên bản câu chuyện chính thức và phổ biến là GM xử lý tất cả mọi thứ, nhưng cũng có những người tin rằng Pontiac Ghost Car là kết quả hợp tác giữa Fisher Body Co. và Rohm and Haas, công ty hóa học đã đưa chất liệu kính plexi ra thị trường. Dù thế nào đi nữa, kết quả cuối cùng là cực ấn tượng: một thân vỏ kính plexi hoàn toàn đã được đặt trên khung gầm của chiếc Pontiac Deluxe Six 1939 – một thành tựu chưa có tiền lệ bởi nhựa acrylic vẫn là chất liệu hiếm thời đó. Bởi tất cả những gì bên trong xe đều được phô ra, nhiều chi tiết đã được mạ crôm hoặc làm màu trắng tương ứng với bộ bánh xe U.S. Royal, và cấu trúc kim loại bên dưới đã được tráng màu đồng đỏ. Mục tiêu của chiếc xe chưa từng có trong lịch sử này là để cho thấy “một cái nhìn vào giá trị ẩn giấu bên trong các chiếc xe Pontiac.” Khỏi phải nói, Ghost Car đã hoàn thành tốt mục tiêu này khi nó trở thành chiếc xe được bàn luận bởi cộng đồng ôtô trong nhiều năm sau lúc ra mắt. Trong năm 1940, Ghost Car đã nhận được nâng cấp cho phần mặt trước và lưới tản nhiệt, và thêm một chiếc xe đồng hành: GM vội vã làm thêm một chiếc xe bằng kính plexi trong suốt như thế, lần này dựa trên khung gầm Torpedo Eight, và mang tới trưng bày tại Golden Gate Exposition 1940 ở Đảo Treasure, Vịnh San Francisco. Đáng tiếc, chiếc Ghost Car thứ hai đã bị mất, nhưng chiếc đầu tiên thì vẫn còn sống sót. Trên thực tế, nó đã trỗi dậy trong năm 2011, khi nó mang lại 308.000 tại một buổi đấu giá xe Pontiac Ghost Car. Trong năm 1942, GM đã để chiếc Ghost Car đầu tiên được trưng bày tại Viện bảo tàng Smithsonian Institution, nơi nó nằm yên cho tới năm 1947, khi nó không còn đủ tính thu hút để được trưng bày nữa. Sau nó, nó đã gửi tới nhiều đại lý Pontiac khác nhau trên khắp nước Mỹ, trước khi trở thành một phần trong bộ sưu tập riêng của một ai đó. Khi được bán giá trong năm 2011, nó chỉ có 138 km trên đồng hồ công tơ mét, bằng chứng cho thấy nó là một chiếc xe có thể hoạt động hoàn chỉnh, và có một số vết nứt cùng vài lỗi nhỏ trên mặt thẩm mỹ, và được thay thế dây dẫn nhiên liệu. Không rõ ai là người đã đặt bút cấp vốn cho Pontiac Ghost Car, nó mang chi phí dự tính 25.000 USD, một gia tài lớn tại thời điểm 1939. Nhờ số tiền này, GM đã đảm bảo cho mình một vị trí trong lịch sử ôtô vì tạo nên chiếc xe trong suốt đầu tiên ở Mỹ. Do vậy tính đến cuối cùng, nó giống như một khoản đầu tư, và là một khoản đầu tư sáng suốt. Video: Chi tiết "xe ma", Pontiac Ghost Car 1939.

