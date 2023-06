Chi tiết Bentley Batur siêu sang chạy xăng cuối cùng từ 47 tỷ đồng

Bentley Batur siêu sang được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 8/2022. Vài tháng sau đó, thương hiệu Anh quốc đã đưa Bentley Batur vào quá trình thử nghiệm thực tế. Theo đó, chỉ có duy nhất 2 chiếc Batur tiền sản xuất được chế tạo và được tham gia chạy thử nghiệm với tổng quãng đường 30.000 km trong 58 tuần đánh giá. Hai chiếc Batur tiền sản xuất có tên là Car Zero và Car Zero-Zero, chúng đều sở hữu màu sơn ngoại thất nổi bật, gồm một chiếc màu tím Sector với lưới tản nhiệt đen bóng và chiếc còn lại mang màu xanh Marina Teal. Đến nay, quá trình thử nghiệm và đánh giá đối với Batur đã chính thức kết thúc. Và Bentley có thể bắt đầu đưa mẫu grand tourer này vào sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 18 chiếc trên toàn cầu. Bentley Batur 2024 mới sẽ được lắp ráp thủ công tại xưởng Mulliner ở Crewe, Anh và mỗi chiếc xe sẽ mất khoảng 4 tháng để hoàn thành. Theo kế hoạch, chiếc Bentley Batur cuối cùng sẽ được xuất xưởng vào cuối năm 2024. Hãng xe sang Anh quốc cho biết Batur có hơn 800 chi tiết đặc biệt mà không chiếc Bentley nào có. Ví dụ: vật liệu trang trí nội thất làm từ vàng tái chế và in 3D trên cái gọi là Charisma Dial bọc nút bấm start/stop... Các vật liệu bền vững mới, chẳng hạn như sợi tự nhiên, sẽ được sử dụng để chế tạo 18 chiếc Bentley Batur 2024 siêu sang. Tất cả các bộ phận đều được thử nghiệm nghiêm ngặt trong các môi trường khác nhau trước khi được đưa vào chế tạo. Đáng chú ý, Batur là mẫu xe Bentley cuối cùng được trang bị động cơ twin-turbo 6 lít W12 điển hình của thương hiệu nhưng đã được tùy chỉnh. Khối động cơ này sản sinh công suất 740 mã lực thay vì chỉ 710 mã lực như trên các phiên bản khác, trong khi mô-men xoắn giống nhau. Sức mạnh này khiến Batur by Mulliner trở thành chiếc Bentley mạnh mẽ nhất từng được sản xuất. Ước tính, chiếc grand tourner chỉ mất khoảng 3,5 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h và có thể đạt vận tốc tối đa 335 km/h. Các sửa đổi đối với động cơ của Batur bao gồm cửa hút gió, bộ tăng áp và bộ làm mát trung gian. Việc hiệu chỉnh phần mềm cho động cơ, hộp số và kiểm soát độ ổn định điện tử cũng khác với cách thiết lập thông thường. Chiếc xe siêu sang thể thao mạnh mẽ nhất của Bentley được trang bị hệ thống treo khí nén, thanh chống lật chủ động và hệ dẫn động 4 bánh. Batur cũng có hệ thống kiểm soát lực kéo và khóa vi sai điện tử. Tất cả 18 chiếc Batur đã được đặt cọc trước, giá xe Bentley Batur 2024 khởi điểm là 2 triệu USD (khoảng 47 tỷ đồng). Những khách hàng này sẽ làm việc với bộ phận cá nhân hóa Mulliner của Bentley để chỉ định màu sắc và chất liệu cho toàn bộ chiếc xe. Theo đó, gần như sẽ không có chiếc Bentley Batur nào giống nhau. Video: Giới thiệu Bentley Batur siêu sang chạy xăng cuối cùng.

Bentley Batur siêu sang được giới thiệu lần đầu tiên vào tháng 8/2022. Vài tháng sau đó, thương hiệu Anh quốc đã đưa Bentley Batur vào quá trình thử nghiệm thực tế. Theo đó, chỉ có duy nhất 2 chiếc Batur tiền sản xuất được chế tạo và được tham gia chạy thử nghiệm với tổng quãng đường 30.000 km trong 58 tuần đánh giá. Hai chiếc Batur tiền sản xuất có tên là Car Zero và Car Zero-Zero, chúng đều sở hữu màu sơn ngoại thất nổi bật, gồm một chiếc màu tím Sector với lưới tản nhiệt đen bóng và chiếc còn lại mang màu xanh Marina Teal. Đến nay, quá trình thử nghiệm và đánh giá đối với Batur đã chính thức kết thúc. Và Bentley có thể bắt đầu đưa mẫu grand tourer này vào sản xuất với số lượng giới hạn chỉ 18 chiếc trên toàn cầu. Bentley Batur 2024 mới sẽ được lắp ráp thủ công tại xưởng Mulliner ở Crewe, Anh và mỗi chiếc xe sẽ mất khoảng 4 tháng để hoàn thành. Theo kế hoạch, chiếc Bentley Batur cuối cùng sẽ được xuất xưởng vào cuối năm 2024. Hãng xe sang Anh quốc cho biết Batur có hơn 800 chi tiết đặc biệt mà không chiếc Bentley nào có. Ví dụ: vật liệu trang trí nội thất làm từ vàng tái chế và in 3D trên cái gọi là Charisma Dial bọc nút bấm start/stop... Các vật liệu bền vững mới, chẳng hạn như sợi tự nhiên, sẽ được sử dụng để chế tạo 18 chiếc Bentley Batur 2024 siêu sang. Tất cả các bộ phận đều được thử nghiệm nghiêm ngặt trong các môi trường khác nhau trước khi được đưa vào chế tạo. Đáng chú ý, Batur là mẫu xe Bentley cuối cùng được trang bị động cơ twin-turbo 6 lít W12 điển hình của thương hiệu nhưng đã được tùy chỉnh. Khối động cơ này sản sinh công suất 740 mã lực thay vì chỉ 710 mã lực như trên các phiên bản khác, trong khi mô-men xoắn giống nhau. Sức mạnh này khiến Batur by Mulliner trở thành chiếc Bentley mạnh mẽ nhất từng được sản xuất. Ước tính, chiếc grand tourner chỉ mất khoảng 3,5 giây để tăng tốc từ 0 đến 100 km/h và có thể đạt vận tốc tối đa 335 km/h. Các sửa đổi đối với động cơ của Batur bao gồm cửa hút gió, bộ tăng áp và bộ làm mát trung gian. Việc hiệu chỉnh phần mềm cho động cơ, hộp số và kiểm soát độ ổn định điện tử cũng khác với cách thiết lập thông thường. Chiếc xe siêu sang thể thao mạnh mẽ nhất của Bentley được trang bị hệ thống treo khí nén, thanh chống lật chủ động và hệ dẫn động 4 bánh. Batur cũng có hệ thống kiểm soát lực kéo và khóa vi sai điện tử. Tất cả 18 chiếc Batur đã được đặt cọc trước, giá xe Bentley Batur 2024 khởi điểm là 2 triệu USD (khoảng 47 tỷ đồng). Những khách hàng này sẽ làm việc với bộ phận cá nhân hóa Mulliner của Bentley để chỉ định màu sắc và chất liệu cho toàn bộ chiếc xe. Theo đó, gần như sẽ không có chiếc Bentley Batur nào giống nhau. Video: Giới thiệu Bentley Batur siêu sang chạy xăng cuối cùng.