Hé lộ những mẫu xe ôtô an toàn nhất năm 2021 từ Euro NCAP

Các chuyên gia an toàn Châu Âu đã đã thử nghiệm 33 chiếc xe mới vào năm 2021, trong đó có 22 chiếc đạt được xếp hạng năm sao tối đa. Đáng chú ý là top 10 xe ôtô an toàn nhất 2021 từ Euro NCAP. Mercedes-Benz EQS là mẫu xe đứng đầu trong hạng mục xe sang cỡ lớn và xe thuần điện, “vượt mặt” nhiều đối thủ như Porsche Taycan, Audi e-tron GT và Tesla Model S. Theo sau ngay Mercedes-Benz EQS ở cả hai hạng mục là Polestar 2. Đối với hạng mục xe off-road an toàn nhất, Nissan Qashqai (X-Trail) đã vượt qua Volkswagen ID.4 và BMW iX để ngồi lên vị trí đầu bảng. Skoda Fabia thế hệ mới đã giành chiến thắng ở hạng mục xe gia đình và không có mẫu xe nào về nhì. Bên cạnh đó, đàn anh Skoda Enyaq IV cũng dẫn đầu ở hạng mục xe off-road cỡ lớn. Cuối cùng là Toyota Yaris Cross được Euro NCAP đánh giá là SUV cỡ nhỏ an toàn nhất, đánh bại Volkswagen Caddy. Tất cả các phương tiện đều đạt được 5 sao về tổng thể, nhưng EQS đạt 96% trong bài kiểm tra Bảo vệ người lớn chiếm, 91% trong bài kiểm tra Bảo vệ trẻ em, 76% trong bài Bảo vệ an toàn cho người đi bộ và 80% trong Công nghệ hỗ trợ an toàn. Skoda Enyaq iV đạt được lần lượt 94%, 89%, 71 % và 82 % trong các hạng mục tương tự; Skoda Fabia được 85%, 81%, 70% và 71%; Toyota Yaris Cross đạt 86%, 84%, 78% và 81%; trong khi Nissan Qashqai là 91%, 91%, 70% và 95%. Tiến sĩ Michiel van Ratingen, Tổng thư ký Euro NCAP cho biết: “Chúng tôi đã thấy khá nhiều mẫu xe hơi mới được tung ra thị trường, trong đó có cả xe điện và hybrid". Nhiều mẫu xe trong số đó đã đạt được xếp hạng năm sao bất chấp những yêu cầu khắt khe từ chương trình thử nghiệm. Đây là một tín hiệu đáng mừng, thậm chí nhiều á quân đã rất gần với vị trí dẫn đầu trong các hạng mục tương ứng của mình”, ông Michiel van Ratingen cho biết thêm. Video: Top những mẫu xe an toàn nhất năm 2021 từ Euro NCAP.

