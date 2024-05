Haval H6 giảm giá đến 150 triệu đồng, SUV hạng C rẻ như cỡ B. 

Video: Đánh giá SUV Haval H6 tại Việt Nam.

Theo đó, trong tháng 5/2024 này khách mua xe Haval H6 tại Việt Nam sẽ được hãng tặng 100 triệu đồng tiền mặt. Giá niêm yết hiện tại của mẫu SUV cỡ C này là 986 triệu đồng, sau khi trừ ưu đãi chỉ còn 886 triệu đồng.

Chưa hết, sau khi mua Haval H6, khách hàng còn được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương giá trị 49 - 59 triệu đồng, tùy tỉnh, thành đăng ký. Như vậy, mẫu SUV cỡ C này hiện được ưu đãi tổng cộng từ 149 - 159 triệu đồng. Nhờ đó, số tiền mà khách hàng bỏ ra để sở hữu xe chỉ ngang ngửa một số mẫu SUV cỡ B đang bán tại Việt Nam. Đây đồng thời là một trong những mẫu xe phổ thông hiện được khuyến mại đậm sâu nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay.

Haval H6 đã chính thức trình làng ở thị trường Việt Nam vào hồi tháng 8/2023. Ban đầu, xe được bán với giá niêm yết 1,096 tỷ đồng. Đến tháng 1/2024, giá niêm yết của xe được giảm xuống còn 986 triệu đồng nhằm tăng sức cạnh tranh.

Haval H6 đang giảm giá tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và thuộc bản cao cấp nhất. Do đó, xe sở hữu trang bị tiện nghi và an toàn khá phong phú so với các đối thủ cùng phân khúc.

Cụ thể, mẫu SUV cỡ C này được trang bị hệ thống đèn LED từ trước ra sau, vành hợp kim 19 inch, cốp điện có 4 chế độ đóng/mở, ghế bọc da, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, sạc điện thoại không dây, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng nhiệt độ với chức năng lọc không khí/tạo ion âm và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama.

Trong khi đó, trang bị an toàn của xe có những tính năng nổi bật như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng hỗ trợ lái xe khi tắc đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ giữ làn đường, lùi xe tự động theo đường tiến, cảnh báo va chạm phía trước/sau, phanh tự động khẩn cấp, tránh xe thông minh, phát hiện điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, đỗ xe tự động ghép dọc/ghép ngang, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo mở cửa, hỗ trợ giữ làn đường, giữ làn đường khẩn cấp và giữ trung tâm làn đường, hệ thống giám sát sự mệt mỏi của người lái, cảnh báo giới hạn tốc độ và camera 360 độ.

Chưa dừng ở đó, SUV Haval H6 còn là một trong những mẫu ôtô cỡ C dùng động cơ hybrid hiếm hoi tại Việt Nam. Mẫu xe này được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L và mô-tơ điện, cho tổng công suất 240 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Theo công bố của hãng, H6 tiêu thụ lượng xăng trung bình chỉ 18 km/lít (khoảng 5,5 lít/100 km). Ngoài ra, xe còn có 4 chế độ lái là Tiêu chuẩn, Thể thao, Tiết kiệm và Đường trơn trượt.

Trong năm 2024 này, thương hiệu Haval sẽ ra mắt thêm một mẫu xe nữa ở thị trường Việt Nam, đó là Jolion. Được định vị trong phân khúc SUV cỡ B, Haval Jolion dự kiến sẽ trình làng tại Việt Nam vào quý III năm nay. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan tương tự H6, Haval Jolion hứa hẹn sẽ có giá bán hấp dẫn, khởi điểm dưới 700 triệu đồng.