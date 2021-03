"Hàng hot" Toyota Corolla Cross sắp được lắp ráp tại Malaysia

Theo UMW Toyota Motor xác nhận, Toyota Corolla Cross mới sẽ trình làng Malaysia vào ngày 25/3 tới đây, dưới hình thức phát trực tuyến. Với việc được lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu từ Thái Lan như ở Việt Nam, Corolla Cross tại Malaysia sẽ có giá tốt hơn so với C-HR. Ra mắt lần đầu tiên tại Thái Lan vào tháng 7 năm ngoái, mẫu xe SUV Toyota Corolla Cross được xây dựng trên nền tảng TNGA-C, kiến trúc này cũng được sử dụng trên Corolla, C-HR mới nhất và Lexus UX. Tạm thời UMWT vẫn chưa cung cấp thông số kỹ thuật chính thức của Corolla Cross ở Malaysia. Tại Thái Lan và Việt Nam, điểm sáng của Corolla Cross chính là hệ truyền động hybrid 1.8L cho tổng công suất 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp Super CVT-i. Toyota Corolla Cross có kích thước tổng thể DxRxC tương ứng 4.460 x 1.825 x 1.620 mm; chiều dài cơ sở 2.640 mm; khoảng sáng gầm xe 161 mm; bán kính quay đầu 5.2 m; trọng lượng không tải 1.410 kg; cấu hình 5 chỗ ngồi. Tại Malaysia, Corolla Cross thế hệ mới sẽ cạnh tranh với Proton X50, X70, Honda HR-V, Kia Seltos và Mazda CX-30. Về hệ thống treo, Toyota Corolla Cross được trang bị các thanh giằng MacPherson thông thường ở phía trước và một thanh xoắn ở phía sau. Xe cũng sẽ có những tính năng an toàn như phanh khẩn cấp tự động, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, camera 360, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau...cùng 7 túi khí an toàn. Video: So sánh Kia Seltos và Toyota Corolla Cross tại Việt Nam.

Theo UMW Toyota Motor xác nhận, Toyota Corolla Cross mới sẽ trình làng Malaysia vào ngày 25/3 tới đây, dưới hình thức phát trực tuyến. Với việc được lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu từ Thái Lan như ở Việt Nam, Corolla Cross tại Malaysia sẽ có giá tốt hơn so với C-HR. Ra mắt lần đầu tiên tại Thái Lan vào tháng 7 năm ngoái, mẫu xe SUV Toyota Corolla Cross được xây dựng trên nền tảng TNGA-C, kiến trúc này cũng được sử dụng trên Corolla, C-HR mới nhất và Lexus UX. Tạm thời UMWT vẫn chưa cung cấp thông số kỹ thuật chính thức của Corolla Cross ở Malaysia. Tại Thái Lan và Việt Nam, điểm sáng của Corolla Cross chính là hệ truyền động hybrid 1.8L cho tổng công suất 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp Super CVT-i. Toyota Corolla Cross có kích thước tổng thể DxRxC tương ứng 4.460 x 1.825 x 1.620 mm; chiều dài cơ sở 2.640 mm; khoảng sáng gầm xe 161 mm; bán kính quay đầu 5.2 m; trọng lượng không tải 1.410 kg; cấu hình 5 chỗ ngồi. Tại Malaysia, Corolla Cross thế hệ mới sẽ cạnh tranh với Proton X50, X70, Honda HR-V, Kia Seltos và Mazda CX-30. Về hệ thống treo, Toyota Corolla Cross được trang bị các thanh giằng MacPherson thông thường ở phía trước và một thanh xoắn ở phía sau. Xe cũng sẽ có những tính năng an toàn như phanh khẩn cấp tự động, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, camera 360, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau...cùng 7 túi khí an toàn. Video: So sánh Kia Seltos và Toyota Corolla Cross tại Việt Nam.