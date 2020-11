Toyota Corolla Cross đầu tiên lên sàn xe cũ, hơn 970 triệu đồng

Toyota Corolla Cross 2020 mới phiên bản 1.8HV là mẫu xe hybrid đầu tiên mà Toyota Việt Nam phân phối với khách hàng trong nước. Chưa đầy 2 tháng kể từ khi những chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8HV được giao đến tay khách hàng Việt, thì trên thị trường xe cũ đã có xe đã qua sử dụng được rao bán. Ở chiếc Corolla Cross thế hệ mới này, theo thông tin người bán cung cấp, xe mới được đăng ký lần đầu hồi tháng 9/2020 với ODO dừng lại ở mức 3.000 km, quãng đường lăn bánh này có lẽ đã đủ để chủ nhân của nó trải nghiệm trọn vẹn Corolla Cross phiên bản 1.8HV mới. Hiện tại giá xe Toyota Corolla Cross hybrid 2020 được rao bán lại trên sàn xe cũ là 979 triệu đồng, tức là tiết kiệm vài chục triệu đồng trên chi phí đăng ký, đấy là chưa kể các chi phí khác như bảo hiểm. Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8HV đang có giá bán niêm yết ở mức 918 triệu đồng, nhưng giá lăn bánh tạm tính ở tỉnh rơi vào khoảng 1,030 tỷ đồng. Hiện chưa rõ lý do gì khiến chủ xe nhanh chóng bán lại Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8HV mới. Ngoài những lý do cá nhân, có lẽ chủ xe đã không mặn mà với Corolla Cross phiên bản 1.8HV mới hoặc họ có lựa chọn khác tốt hơn như nâng cấp lên các dòng xe sang. Dù là lý do gì đi nữa, thì chiếc Corolla Cross chạy “lướt” này là một gợi ý dành cho những khách hàng muốn trải nghiệm mẫu CUV hybrid mới của Toyota một cách nhanh chóng. Vì hiện tại số lượng xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8HV mới “lên kệ” ở các đại lý không nhiều, chính vì thế người mua phiên bản này sẽ phải mất thời gian chờ đợi. Trên thực tế, các phiên bản bán chạy của dòng xe Toyota Corolla Cross là phiên bản máy xăng 1.8L G tiêu chuẩn và phiên bản 1.8V. Trong khi Toyota Việt Nam không chú trọng nhiều đến doanh số của Corolla Cross phiên bản 1.8HV. Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8HV là “bước đệm” của Toyota Việt Nam để khách hàng Việt được tiếp cận và dần làm quen với xe hybrid trước khi hãng xe Nhật Bản đưa về nhiều dòng xe hybrid khác trong tương lai. Khác với các dòng xe khác sử dụng động cơ đốt trong đơn thuần, xe hybrid cần có kiến thức sử dụng và vận hành Theo tìm hiểu, chi phí sửa chữa xe hybrid còn tùy thuộc vào tình trạng hư hỏng của xe, cũng như các chi tiết khác liên quan. Riêng chi phí động cơ điện hybrid hoặc liên quan đến hybrid vẫn được bảo dưỡng với chi phí tương tự so với động cơ thường. Có thể chủ nhân của chiếc Toyota Corolla Cross 1.8HV này đã mang tâm lý “lo xa”, sợ thay thế pin và các bộ phận liên quan nên đã chọn phương án “an toàn” là bán lại xe trong một thời gian ngắn sử dụng. Video: Đánh giá xe Toyota Corolla Cross 2020 tại Việt Nam.

