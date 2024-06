GSpeed - giải pháp nâng cao ý thức văn hóa tham gia giao thông

Video: Trải nghiệm phần mềm cảnh báo phạt nguội GSpeed mới.

Chiều 29/6 vừa qua tại Hà Nội, công ty TNHH ICAR Việt Nam phối hợp cùng nhóm cộng đồng mạng xã hội xe và giao thông OFFB, tổ chức chương trình “Giao lưu cộng đồng OFFB - ICAR GSPEED Làm chủ vi phạm phạt nguội” để tọa đàm, thảo luận xung quanh chủ đề xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát - phạt nguội, một trong những quyết sách đúng đắn đã và đang ngày càng phát huy hiệu quả, khiến đa số người tham gia giao thông nghiêm túc chấp hành các quy định, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ.

Đây là hoạt động nối tiếp chuỗi sự kiện “Giao lưu cộng đồng OFFB - GSPEED” được OFFB và ICAR triển khai từ 2023, từng rất thành công với chủ đề “Làm chủ tốc độ giới hạn”. Chương trình 2024 sẽ tiếp tục góp phần tăng giao lưu, thiết lập sự kết nối giữa các thành viên trong cộng đồng lái xe, cộng đồng MXH OFFB, cộng đồng GSpeed ICAR… qua đó góp một phần công sức tuyên truyền, lan tỏa, xây dựng và phát triển hướng đến xây dựng cộng đồng lái xe văn minh, tuân thủ pháp luật.

Trong thời đại số, việc tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giúp nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông khi không có lực lượng chức năng ứng trực, góp phần giảm thiểu tai nạn, bên cạnh đó còn đảm bảo được sự minh bạch trong xử phạt, tạo hành lang pháp lý cho Cảnh sát giao thông xử lý vi phạm. Thành tựu nổi bật trong việc ứng dụng công nghệ quản lý giao thông những năm qua là xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát - phạt nguội, là biện pháp quản lý và xử lý vi phạm giao thông được áp dụng rộng rãi trong hệ thống quản lý giao thông hiện nay.

Thời gian qua, công nghệ đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ cơ quan nhà nước mở rộng các hình thức phạt nguội, căn cứ từ hình ảnh camera trên cao tốc, đến cam hành trình của lái xe, những người tham gia giao thông… cũng là căn cứ xử phạt. Việc phạt nguội đã được mở rộng nội hàm, từ việc chỉ xử phạt vi phạm tốc độ, đến giai đoạn hiện nay đã xử phạt cả hành vi đậu, đỗ xe sai quy định, lỗi lái ôtô vào đường cấm, chở người trên thùng xe bán tải và nhiều hình thức vi phạm trật tự an toàn giao thông khác.

Tại buổi giao lưu với sự góp mặt của của các diễn giả khách mời là các chuyên gia trong lĩnh vực ôtô, thành viên cộng đồng mạng xã hội OFFB, cộng đồng GSpeed ICAR, những trăn trở về việc làm sao để tạo dựng văn hóa giao thông; việc phạt nguội góp phần tạo dựng văn hóa giao thông như nào; những tình huống, trải nghiệm bị phạt nguội trớ trêu các khách mời từng vướng mắc và giải pháp, kinh nghiệm làm sao để không vướng phạt nguội đúc kết từ chính bản thân các chuyên gia, khách mời.

Trước thực trạng các lái xe dù được Google Maps hỗ trợ khá chi tiết, ứng dụng cảnh báo tốc độ giới hạn, tuy nhiên vẫn mắc lỗi vi phạm phạt nguội thì cần trang bị thêm những phần mềm nào để hỗ trợ quá trình lái xe an toàn, tránh những lỗi phạt nguội đáng tiếc; giải pháp nổi bật để nâng cao ý thức tham giao thông từ cảnh báo phạt nguội của Gspeed ra sao… sẽ được nêu bật và thảo luận, nhằm cung cấp những thông tin, góc nhìn, kinh nghiệm để các thành viên cộng đồng lái xe của không chỉ OFFB, GSPEED nói riêng, mà cho nhiều thành viên cộng đồng khác có thể hiểu và qua đó cùng đồng hành xây dựng văn hóa giao thông tích cực.

“Phạt nguội không chỉ đơn thuần là một biện pháp xử lý vi phạm mà còn là một cơ hội để giáo dục và thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, hướng đến một môi trường lái xe tích cực, an toàn và trách nhiệm” - Xuất phát từ quan điểm và góc nhìn này, suốt thời gian vừa qua, Công ty TNHH ICAR Việt Nam đã nỗ lực xây dựng và phát triển, ra mắt GSpeed phiên bản mới, thêm tính năng hỗ trợ đắc lực cho các tài xế làm chủ được các vi phạm phạt nguội.

Việc phát triển tính năng cảnh báo phạt nguội trên phần mềm GSpeed phiên bản mới hướng đến mục tiêu ngắn hạn là giải pháp cho các tài xế có cơ hội sửa đổi hành vi trước khi gặp phải hậu quả tiền bạc và pháp lý. Nhưng lý tưởng sâu xa hơn là kỳ vọng có thể giúp tài xế xây dựng thói quen lái xe đúng luật một cách tự nhiên và nhất quán thông qua việc thường xuyên nhìn thấy các cảnh báo phạt nguội từ ứng dụng.

Một nguyên lý quan trọng trong việc hình thành các thói quen tích cực đó là “Gieo hành động, gặt thói quen”, tính năng cảnh báo phạt nguội GSpeed của ICAR không chỉ nhắc nhở tài xế về hậu quả của hành vi vi phạm mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật giao thông để bảo vệ bản thân và người khác trên đường, nhờ đó sẽ xây dựng thói quen tự nhiên cho các tài xế, góp phần vào việc tạo ra một cộng đồng lái xe an toàn và tuân thủ luật.

Từ khi công ty TNHH ICAR Việt Nam cho ra mắt phần mềm cảnh báo tốc độ giới hạn dùng chung với Google Maps ICAR GSpeed, đến nay, phần mềm đã hỗ trợ cho rất nhiều tài xế kiểm soát được tốc độ của mình trên các cung đường, qua đó nhận được các đánh giá tích cực từ cộng đồng về giá trị của Gspeed.

Việc phát triển phần mềm cảnh báo tốc độ giới hạn dùng chung với Google Maps ICAR GSpeed và các tính năng nổi bật như cảnh báo tốc độ và cảnh báo phạt nguội... hướng đến góp một phần sức lực phát triển một cộng đồng lái xe an toàn và tuân thủ luật pháp, tạo ra môi trường giao thông an toàn, nơi mà mỗi người tham gia đều đảm bảo an toàn cho chính mình và cho người khác.

Để tạo ra một môi trường văn hóa giao thông an toàn và văn minh rất cần sự chung tay hỗ trợ và đồng hành của nhiều đơn vị, cơ quan và đặc biệt là cộng đồng. Do đó, tại buổi giao lưu, ngoài công bố ra mắt GSpeed phiên bản mới và các tính năng lớn được cập nhật, đại diện ICAR còn chia sẻ thêm về sự thành hình của cộng đồng Group FB GSpeed Official, nơi cộng đồng lái xe GSpeed có thể chia sẻ trải nghiệm, trò chuyện với nhiều thành viên, tạo nên sợi dây gắn kết trong việc cùng tạo dựng văn hóa giao thông tích cực.