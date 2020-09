Giảm xuống 445 triệu, Toyota Vios đang "thách thức" các đối thủ

Mới đây, Chính phủ đã quyết định giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020. Trong đó, mẫu sedan được người Việt ưa chuộng nhất hiện nay là Toyota Vios cũng đang được nhiều người quan tâm khi giá lăn bánh của mẫu xe này giảm 24 – 34 triệu đồng so với thời điểm trước đây.

Chưa dừng lại ở đó, thời gian gần đây các đại lý Toyota thường xuyên tung ra những chương trình giảm giá về tiền mặt hoặc tặng phụ kiện nhằm kích cầu, thu hút khách hàng. Trong tháng 9, mẫu Toyota Vios giảm giá cao nhất lên tới 25 triệu đồng tiền mặt nếu không lấy gói phụ kiện đi kèm.

rong tháng 10/2020 tới đây, một số đại lý Toyota sẽ tung ra nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn cho mẫu xe Vios.

Theo khảo sát, mẫu sedan cỡ B Toyota Vios hiện có ưu đãi giảm giá từ 7 – 18 triệu đồng trong tháng 10 này, kèm theo gói khuyến mại phụ kiện có giá trị.

Cụ thể, tại khu vực Hà Nội, phiên bản E MT ( 3 túi khí) được giảm 18 triệu đồng tiền mặt xuống còn 452 triệu đồng so với giá niêm yết, phiên bản E AT ( 3 túi khí) giảm 7 triệu đồng tiền mặt xuống còn 513 triệu đồng, phiên bản 1.5 G AT có mức giảm 15 triệu đồng tiền mặt xuồng còn 555 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua xe trong tháng này sẽ được tặng kèm gói phụ kiện có giá trị bao gồm gói bảo hiểm vật chất, dán kính và thảm trải sàn.

Còn tại khu vực TP HCM cả 3 phiên bản đều được giảm 15 triệu đồng tiền mặt, kèm theo gói khuyến mại phụ kiện trị giá 20 triệu đồng. Trong trường hợp khách hàng không lấy phụ kiện có thể quy đổi thành 10 triệu tiền mặt, tổng khuyến mại có thể lên tới 25 triệu đồng tiền mặt, xuống còn lần lượt là 445; 495; 545 triệu đồng so với giá niêm yết.

Trước đó, vào đầu năm nay Toyota Vios 2020 ra mắt chính thức tại Việt Nam với hàng loạt nâng cấp về trang bị an toàn và tiện nghi hiện đại. Cụ thể, Vios G CVT được bổ sung Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control), Camera lùi, cảm biến góc trước sau, Apple CarPlay và Android Auto. Xe được nâng cấp màn hình hiển thị đa thông tin từ đơn sắc lên TFT.

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Vios là đối thủ mạnh đối với Hyundai Accent. Còn các dòng xe khác cùng phân khúc có doanh số thấp hơn nhiều so hai mẫu này. Cụ thể, trong tháng 8 vừa qua, doanh số Toyota Vios đạt 2.153 xe chiếc, Hyundai Accent đạt 1.383 xe, cộng dồn 8 tháng đầu năm Vios có 16.208 xe được giao đến tay khách hàng, trong khi đối thủ có 10.961 xe được bán ra.