Ford Puma ST hiệu năng cao từ 36.300 USD tại châu Âu

Được phát triển dành riêng cho thị trường “lục địa già”, Ford Puma ST 2021 mới của bộ phận Ford Performance sở hữu cho mình khối động cơ EcoBoost được làm bằng nhôm với ba xy-lanh, dung tích 1.5 lít tăng áp. Động cơ này không chỉ nhẹ hơn mà còn mạnh hơn với 197 mã lực có được tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 320 Nm, có được ở dải tua máy 2.500 vòng/phút đến 3.500 vòng/phút. So sánh với Ford Fiesta ST trước đây, chiếc Puma ST mới sở hữu sức mạnh tương đương nhưng có thêm đến 30 Nm mô-men xoắn, mang lại cảm giác “bốc” hơn mỗi khi vào ga. Với sức mạnh này, chiếc SUV đô thị cỡ nhỏ có khả năng tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h trong vòng 6,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 220 km/h. Có thể thấy, khả năng vận hành của Ford Puma ST hiệu năng cao kém hơn đôi chút so với Fiesta ST khi chiếc hot-hatch chỉ tốn 6,5 giây để đạt 100 km/h trong khi tốc độ tối đa của xe ở mức 232 km/h. Để mang đến cảm giác lái thú vị hơn cho khách hàng, Ford trang bị cho Puma ST hộp số sàn 6 cấp, truyền sức mạnh đến bánh trước. Hộp số này kết hợp cùng tỉ số truyền cuối thấp ở vi-sai mang lại cho xe khả năng tăng tốc tốt hơn. Xe được Ford Performance trang bị vi-sai chống trượt Quaife và lò xo phân bổ lực kéo. Cùng với đó, một số trang bị khác ở khung gầm được nâng cấp phải kể đến là thanh xoắn đặc chế, cứng hơn 40% so với Fiesta ST, thanh cân bằng chống lật và nhiều cấu hình giảm chấn khác nhau. Puma ST sở hữu bộ mâm được làm bằng nhôm, kích thước 19 inch với thiết kế đẹp mắt. Bao bọc bên ngoài sẽ là bộ lốp hiệu năng cao Michelin Pilot Sport 4S mang đến khả năng vận hành nhanh nhạy và bám đường hơn. Hệ thống lái được cải tiến và Ford cho biết nó phản hồi nhanh hơn đến 25%, hệ thống phanh của xe lớn hơn 17% so với phiên bản tiêu chuẩn. Chiếc SUV đô thị cỡ nhỏ này tốn 6,9 lít nhiên liệu cho 100 km di chuyển đường hỗn hợp theo tiêu chuẩn WLTP và thải ra môi trường 155 g CO2 cho mỗi kilomet vận hành. Ford Puma ST sở hữu bốn chế độ lái có thể được lựa chọn là Normal, Eco, Sport và Track. Ngoài ra, xe cũng sở hữu ba chế độ chống trượt như chống trượt hoàn toàn, chống trượt giới hạn và tắt hoàn toàn. Chế độ Launch Control cũng là một trang bị không thể thiếu trên phiên bản này. Về phần nâng cấp bên ngoài, Ford Puma ST không sở hữu sự nâng cấp rõ rệt khi so với Puma ST-Line thấp hơn. Một số các chi tiết được Ford Performance mang đến để phân biệt hai dòng xe này là cản trước của Puma ST sở hữu thêm bộ chia gió bên dưới cản trước, tạo ra lực ép nhiều hơn 80% so với trước đây. Bộ khuếch tán được tích hợp vào cản sau, một cánh lướt gió cũng được trang bị. Ngoại thất của phiên bản này được hoàn thiện với lưới tản nhiệt được thiết kế theo phong cách đặc trưng của những chiếc ST nhằm giúp tăng khả năng tản nhiệt. Mui xe, ốp gương, cánh lướt gió sẽ được sơn màu đen bóng nhằm tạo vẻ tương phản, bộ mâm 19 inch có thể được hoàn thiện phay kim loại. Khách hàng mua Puma ST có thể lựa chọn đến 6 màu sơn, bao gồm cả màu sơn đặc biệt Mean Green. Bên trong, khoang lái của Ford Puma ST sở hữu bộ ghế thể thao do Recaro cung cấp với tính năng sưởi và được bọc vật liệu Miko Dinamica đi cùng logo ST được thêu trên lưng ghế. Vô-lăng đáy phẳng và cần số ST được trang bị, chỉ khâu tương phản bên trong khoang lái có màu Metal Gray. Trên mẫu xe này, các trang bị tiêu chuẩn được Ford mang đến gồm đế sạc không dây, kính lái sưởi điện Quickclear, cảm biến đỗ xe, cảm biến mưa, hệ thống thông tin giải trí SYNC 3 với khả năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Mẫu xe này còn được trang bị công nghệ FordPass Connect cho phép chủ nhân của nó điều khiển một số tính năng từ xa như khóa cửa, định vị xe thông qua ứng dụng. Ngoài ra, modem của hệ thống này cũng có thể cung cấp thông tin từ dữ liệu đám mây của Local Hazard. Tại thị trường Anh Quốc, giá xe Ford Puma ST sẽ bán ra từ 28.495 Bảng, tương đương 36.300 USD cho bản tiêu chuẩn và khách hàng có thể bỏ thêm 950 Bảng để có được gói nâng cấp Performance. Video: Chi tiết Ford Puma ST hiệu năng cao cho thị trường châu Âu.

Được phát triển dành riêng cho thị trường “lục địa già”, Ford Puma ST 2021 mới của bộ phận Ford Performance sở hữu cho mình khối động cơ EcoBoost được làm bằng nhôm với ba xy-lanh, dung tích 1.5 lít tăng áp. Động cơ này không chỉ nhẹ hơn mà còn mạnh hơn với 197 mã lực có được tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 320 Nm, có được ở dải tua máy 2.500 vòng/phút đến 3.500 vòng/phút. So sánh với Ford Fiesta ST trước đây, chiếc Puma ST mới sở hữu sức mạnh tương đương nhưng có thêm đến 30 Nm mô-men xoắn, mang lại cảm giác “bốc” hơn mỗi khi vào ga. Với sức mạnh này, chiếc SUV đô thị cỡ nhỏ có khả năng tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h trong vòng 6,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 220 km/h. Có thể thấy, khả năng vận hành của Ford Puma ST hiệu năng cao kém hơn đôi chút so với Fiesta ST khi chiếc hot-hatch chỉ tốn 6,5 giây để đạt 100 km/h trong khi tốc độ tối đa của xe ở mức 232 km/h. Để mang đến cảm giác lái thú vị hơn cho khách hàng, Ford trang bị cho Puma ST hộp số sàn 6 cấp, truyền sức mạnh đến bánh trước. Hộp số này kết hợp cùng tỉ số truyền cuối thấp ở vi-sai mang lại cho xe khả năng tăng tốc tốt hơn. Xe được Ford Performance trang bị vi-sai chống trượt Quaife và lò xo phân bổ lực kéo. Cùng với đó, một số trang bị khác ở khung gầm được nâng cấp phải kể đến là thanh xoắn đặc chế, cứng hơn 40% so với Fiesta ST, thanh cân bằng chống lật và nhiều cấu hình giảm chấn khác nhau. Puma ST sở hữu bộ mâm được làm bằng nhôm, kích thước 19 inch với thiết kế đẹp mắt. Bao bọc bên ngoài sẽ là bộ lốp hiệu năng cao Michelin Pilot Sport 4S mang đến khả năng vận hành nhanh nhạy và bám đường hơn. Hệ thống lái được cải tiến và Ford cho biết nó phản hồi nhanh hơn đến 25%, hệ thống phanh của xe lớn hơn 17% so với phiên bản tiêu chuẩn. Chiếc SUV đô thị cỡ nhỏ này tốn 6,9 lít nhiên liệu cho 100 km di chuyển đường hỗn hợp theo tiêu chuẩn WLTP và thải ra môi trường 155 g CO2 cho mỗi kilomet vận hành. Ford Puma ST sở hữu bốn chế độ lái có thể được lựa chọn là Normal, Eco, Sport và Track. Ngoài ra, xe cũng sở hữu ba chế độ chống trượt như chống trượt hoàn toàn, chống trượt giới hạn và tắt hoàn toàn. Chế độ Launch Control cũng là một trang bị không thể thiếu trên phiên bản này. Về phần nâng cấp bên ngoài, Ford Puma ST không sở hữu sự nâng cấp rõ rệt khi so với Puma ST-Line thấp hơn. Một số các chi tiết được Ford Performance mang đến để phân biệt hai dòng xe này là cản trước của Puma ST sở hữu thêm bộ chia gió bên dưới cản trước, tạo ra lực ép nhiều hơn 80% so với trước đây. Bộ khuếch tán được tích hợp vào cản sau, một cánh lướt gió cũng được trang bị. Ngoại thất của phiên bản này được hoàn thiện với lưới tản nhiệt được thiết kế theo phong cách đặc trưng của những chiếc ST nhằm giúp tăng khả năng tản nhiệt. Mui xe, ốp gương, cánh lướt gió sẽ được sơn màu đen bóng nhằm tạo vẻ tương phản, bộ mâm 19 inch có thể được hoàn thiện phay kim loại. Khách hàng mua Puma ST có thể lựa chọn đến 6 màu sơn, bao gồm cả màu sơn đặc biệt Mean Green. Bên trong, khoang lái của Ford Puma ST sở hữu bộ ghế thể thao do Recaro cung cấp với tính năng sưởi và được bọc vật liệu Miko Dinamica đi cùng logo ST được thêu trên lưng ghế. Vô-lăng đáy phẳng và cần số ST được trang bị, chỉ khâu tương phản bên trong khoang lái có màu Metal Gray. Trên mẫu xe này, các trang bị tiêu chuẩn được Ford mang đến gồm đế sạc không dây, kính lái sưởi điện Quickclear, cảm biến đỗ xe, cảm biến mưa, hệ thống thông tin giải trí SYNC 3 với khả năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Mẫu xe này còn được trang bị công nghệ FordPass Connect cho phép chủ nhân của nó điều khiển một số tính năng từ xa như khóa cửa, định vị xe thông qua ứng dụng. Ngoài ra, modem của hệ thống này cũng có thể cung cấp thông tin từ dữ liệu đám mây của Local Hazard. Tại thị trường Anh Quốc, giá xe Ford Puma ST sẽ bán ra từ 28.495 Bảng, tương đương 36.300 USD cho bản tiêu chuẩn và khách hàng có thể bỏ thêm 950 Bảng để có được gói nâng cấp Performance. Video: Chi tiết Ford Puma ST hiệu năng cao cho thị trường châu Âu.