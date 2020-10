Genesis G80 hạng sang chạy 3 năm, "bay" hơn 1 tỷ ở Hà thành

Hyundai Genesis G80 cũ từng được phân phối chính hãng tại Việt Nam trong những năm 2016 – 2017. Tại thời điểm đó, Genesis G80 được phân phối với nhiều phiên bản khác nhau có giá bán từ 2,45 – 3,3 tỷ đồng (tuỳ phiên bản động cơ gồm 3.3L và 3.8L). Chỉ sau 3 năm sử dụng, giá xe Hyundai Genesis G80 phiên bản V6 3.3L được chào bán lại chỉ 1,015 tỷ đồng, tức giảm hơn một nửa giá trị lúc mua mới khoảng 2,45 tỷ đồng chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Làm so sánh, chiếc sedan hạng sang cỡ trung đến từ Hàn Quốc có giá tương đương với một chiếc sedan hạng D cỡ trung như Toyota Camry bản 2.0G đang phân phối với giá 1,029 tỷ đồng. Với giá bán loanh quanh 1 tỷ đồng, Hyundai Genesis G80 3 năm tuổi trở thành một sự lựa chọn hấp dẫn dành cho những khách hàng đang muốn trải nghiệm xe sang của Hàn với mức giá dễ chịu hơn. Mẫu xe Hyundai Genesis G80 mang thế mạnh ở khả năng vận hành đầm chắc, nhiều trang bị an toàn và tiện nghi để có thể so sánh ngang hàng với các đối thủ đến từ Đức như: Audi A6, Mercedes-Benz E-Class hay BMW 5-Series. Tại Việt Nam, thương hiệu xe sang Genesis vẫn còn khá xa lạ với nhiều người, đa số khách mua xe sang tỏ ra e ngại với thương hiệu Genesis và chuyển sang các lựa chọn khác an toàn hơn. Doanh số thấp đã khiến TC Motor (trước đó là Hyundai Thành Công) đã ngừng phân phối xe Genesis từ nhiều năm qua. Chiếc Hyundai Genesis G80 2017 đang được một người dùng ở Thủ đô chào bán giá 1,015 tỷ đồng (ODO 70.000km). Hyundai Genesis G80 phiên bản này sử dụng động cơ V6 dung tích 3.3 lít Lambda, động cơ này cho công suất tối đa 278 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 347Nm tại 5.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) hộp số tự động 8 cấp (8AT). Genesis G80 3.3 có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 7,2 giây. Ngoài ra, Hyundai Genesis G80 còn có phiên bản máy V6 3.3L tăng áp kép (twin-turbo) mang công suất 365 mã lực và mô-men xoắn cực đại 510Nm mạnh mẽ hơn. Nội thất Hyundai Genesis G80 sedan mang thiết kế khá sang trọng, khi hầu hết các chi tiết nội thất đều bọc da, nhựa mềm, trang trí gỗ ốp cao cấp trên bảng điều khiển trung tâm, kết hợp cùng kim loại và nhựa hoàn thiện đầy bắt mắt. Ngay chính giữa bảng điều khiển trung tâm là màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp hệ thống giải trí, định vị dẫn đường và camera lùi. Cụm điều khiển trung tâm bố trí nhiều nút bấm chức năng, xe được trang bị thêm đầu DVD “Lexicon” cao cấp, 7 loa giải trí, trang bị điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Hàng ghế ông chủ phía sau còn được tính hợp bệ tỳ tay cho phép người dùng điều chỉnh hệ thống giải trí trên xe. Ngoài ra, hàng ghế ngồi phía sau có thể điều chỉnh nhiều chế độ ghế ngồi theo ý thích. Là một dòng xe sang, Hyundai Genesis G80 đi kèm với nhiều “đồ chơi” an toàn và hỗ trợ lái hiện đại như: phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù,... Video: Chi tiết Hyundai Genesis sedan 2016 tại Việt Nam.

