Genesis G80 2021 rẻ hơn, công nghệ xịn sò hơn xe sang Đức

Giá xe Genesis G80 2021 rẻ hơn mẫu xe đời trước hơn 5150 USD (120 triệu đồng). Dù tăng giá, nhưng G80 vẫn rẻ hơn nhiều nếu so với những mẫu xe Đức cùng hạng như E-Class hay 5-Series. Tuy nhiên, chiếc xe lại được nâng cấp toàn diện về ngoại hình và sở hữu những công nghệ hiện đại nhất. Thương hiệu xe sang Genesis cho biết chiếc G80 2021 có đến 19% thân xe được làm từ nhôm. Nhờ đó, chiếc xe được cắt giảm tối đa trọng lượng (giảm 125 kg so với đời trước) để tăng sức mạnh và sự linh hoạt. Đối với phiên bản tiêu chuẩn Genesis G80 G80 2.5T mới, chiếc xe đã sở hữu đèn pha LED, ống xả kép thể thao và bộ mâm hợp kim 18 inch. Ngoài ra còn nhiều tính năng hay ho như gạt mưa tự động, gương gập điện và mở cốp rảnh tay. Bên trong, xe sở hữu ghế chỉnh điện 12 hướng và bọc da. Chiếc xe còn được trang bị màn hình thông tin giải trí 14,5 inch với định vị GPS và màn hình LCD 8 inch ở cụm đồng hồ. Một số tính năng thú vị khác như chỉnh vô lăng điện, điều hòa nhiệt độ 2 vùng khí hậu, hệ thống âm thanh 12 loa, trang trí đen bóng, đèn âm đa sắc, khởi động nút bấm... Phiên bản này sở hữu động cơ Inline-4 tăng áp 2.5L: cho công suất 304 mã lực, mô-men xoắn cực đại 421 Nm. Đi cùng là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Nếu thích AWD, người dùng phải chi thêm 3.150 USD (sẽ bao gồm luôn sưởi vô lăng và sưởi ghế). Hệ thống an toàn trên bản Genesis G80 2021 tiêu chuẩn cũng được cho là khá đầy đủ. Trong đó bao gồm Hệ thống hỗ trợ tiền va chạm với chức năng nhận diện người đi bộ và xe đạp, Hệ thống ga tự động thông minh có chức năng tự học hỏi "Machine Learning"; Hệ thống hỗ trợ lái xe trên cao tốc, Hỗ trợ chệch làn đường và Hỗ trợ theo dấu làn đường. Phiên bản này còn có Cảnh báo và phòng tránh tai nạn do điểm mù, Phòng tránh va chạm do có xe băng ngang phía sau; 10 túi khí, gồm cả túi khí giữa 2 ghế trước; cảm biến đỗ xe trước/ sau.... Phiên bản cao hơn G80 2.5T Advanced có giá khởi điểm từ 52.300 USD (1,2 tỷ đồng). Bản này trang bị cũng đa dạng hơn gồm: cốp điện, cửa sổ trời panorama, mâm 19 inch, ghế trước có làm mát, xe được ốp gỗ và trang bị hệ thống âm thanh Lexicon 21 loa và điều hòa 3 vùng khí hậu,... Đối với bản G80 2.5T Prestige có giá 56.600 USD (1,3 tỷ đồng), chiếc xe sẽ có cửa đóng chỉnh điện, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, đậu xe thông minh từ xa, hỗ trợ chống va chạm phía sau khi đỗ. Bản này có thể lên dẫn động AWD với giá từ 2.550 USD (60 triệu đồng). Nội thất có thêm sạc không dây cho smartphone và công nghệ chìa khóa điện tử digital key. Bản G80 3.5T thì có giá khởi điểm từ 59.100 USD. Xe sử dụng Động cơ V6 tăng áp 3.5L: cho công suất 380 mã lực, mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Bản này có thể lên dẫn động AWD với giá từ 3.150 USD (73 triệu đồng). Phiên bản cao cấp nhất là Genesis G80 3.5T Prestige có giá từ 65.100 USD (1,5 tỷ đồng). Bản này bao gồm mâm 20 inch, nội thất bọc da Nappa và tựa đầu microfiber suede. Vô lăng các ghế có sưởi. Màn hình trung tâm trên xe lớn hơn, lên đến 12,3 inch, hình hiển thị kính lái. Video: Chi tiết xe sang Genesis G80 2021 thế hệ mới.

