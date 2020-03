Theo báo cáo liên quan tới vấn đề gặp phải lần này, công ty có trụ sở tại Michigan, Hoa Kỳ cho biết hệ thống đèn pha trên những chiếc Ford F-150 dính lỗi triệu hồi sẽ vẫn chiếu sáng xa khi tài xế chuyển từ chế độ Auto sang chế độ chiếu gần trong khi theo đúng nguyên tắc, chúng sẽ phải mờ đi. Lỗi này có thể gây ảnh hưởng đến tầm nhìn của các lái xe khác, gia tăng nguy cơ va chạm.

Hiện tại vẫn chưa có báo cáo về tai nạn hoặc thương tích liên quan đến việc triệu hồi Ford F-150 này.

Các đại lý sẽ giải quyết việc thu hồi bằng cách cập nhật cấu hình phần mềm mô-đun điều khiển hệ thống chiếu sáng trên F-150 . Các chủ xe sẽ nhận được thông báo triệu hồi chức từ ngày 9/3.

Ford triệu hồi hơn 200.000 xe bán tải F-150 dính lỗi đèn pha.

Ngoài ra, một thông báo thu hồi an toàn nhỏ khác đã được phát đi trong cùng một thông báo. Ford đang triệu hồi F-Series Super Duty 2020 và E-Series 2021 do lỗi các trục có thể không có đủ dầu bôi trơn.



Trong trường hợp xấu nhất, điều này có thể dẫn đến hiện tượng lái co giật, làm gãy một số bộ phận và khiến trục lái tách khỏi trục sau. Chiếc xe có thể mất lực đẩy, cũng như khả năng dừng đỗ. Nếu không có phanh đỗ, chiếc xe có thể tự di chuyển. Tuy nhiên, việc thu hồi này chỉ ảnh hưởng đến 319 phương tiện tại Hoa Kỳ và bảy phương tiện tại Canada.