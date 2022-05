Ford Territory 2023 - SUV cỡ C sắp bán tại Việt Nam có gì hay?

Vào hồi tháng 11 năm ngoái, Ford đã chính thức vén màn mẫu SUV cỡ C mới mang tên Equator Sport. Hóa ra, mẫu xe này không chỉ dành riêng cho Trung Quốc như dự đoán ban đầu mà còn được bán ở những thị trường khác, bao gồm cả Việt Nam, dưới cái tên Ford Territory 2023 mới. Hiện các đại lý Ford tại Việt Nam đã nhận cọc dành cho Territory mới. Theo nhân viên tư vấn bán hàng xe có giá khởi điểm dự kiến từ 799 triệu đồng và bắt đầu được giao vào quý III năm nay. Territory 2023 do liên doanh Jiangling Ford Technology tại Trung Quốc phát triển và sản xuất. Đây vốn là liên doanh chuyên tập trung vào xe SUV của hãng Ford. Được định vị trong phân khúc SUV hạng C, Ford Territory 2023 sở hữu chiều dài 4.630 mm, chiều rộng 1.935 mm, chiều cao 1.706 mm, chiều dài cơ sở 2.726 mm và trọng lượng 1.630 kg. So với các đối thủ cùng phân khúc như Honda CR-V hay Mazda CX-5, mẫu xe này có chiều dài cơ sở nhỉnh hơn. Ở bản tiêu chuẩn, mẫu xe SUV Ford Territory 2023 dùng đèn pha LED tùy chỉnh độ cao tiêu chuẩn. Trong khi đó, bản cao cấp hơn có thêm tính năng tự động bật/tắt và chiếu xa/gần thích ứng. Theo hãng Ford, đèn cốt của xe có thể chiếu sáng trong khoảng cách 105 m và con số tương ứng của đèn pha là 217 m. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ thấy phần nóc dốc dần về phía sau, bắt đầu từ cột B, mang đến thiết kế phong cách hơn cho xe mà không phải hi sinh quá nhiều không gian bên trong. Thêm vào đó là baga nóc tiêu chuẩn và ốp màu bạc trên cửa, tăng thêm vẻ ấn tượng cho ngoại hình. Tùy phiên bản, Ford Territory 2023 sẽ được trang bị vành 18 inch hoặc 19 inch. Đằng sau Ford Territory 2023 là thiết kế đầy đặn với đường dập gân kéo dài từ cửa sau đến tận cửa cốp. Trong khi đó, cánh gió mui của xe kéo dài xuống dưới, ôm lấy kính sau. Đèn hậu của xe là loại LED, được thiết kế giống dải đèn LED định vị ban ngày. Trong đèn hậu có thêm 3 đèn nhỏ hình vuông vốn đã được dùng cho xe Ford từ khá lâu. Ngoài ra, xe còn có đầu ống xả giả, được trang trí bằng nẹp mạ crôm ở hai bên đuôi xe. Trong khi đó, ống xả thật được giấu kín dưới gầm. Ở giữa 2 đầu ống xả giả là tấm ốp gầm màu đen khá rộng với thiết kế giống bộ khuếch tán gió nhằm tăng vẻ hầm hố cho Ford Territory 2023 khi nhìn từ phía sau. Chưa hết, bên dưới gầm, hãng Ford còn dùng tấm ốp để bảo vệ khoang động cơ của mẫu xe này. Bên cạnh đó là hệ thống treo thanh giằng MacPherson đằng trước và hệ thống treo đa liên kết phía sau. Mở cửa của Ford Territory 2023, người lái sẽ lập tức bắt gặp phần mặt cửa được ốp bằng 4 chất liệu khác nhau. Phần trên cùng là da màu xanh đậm, tiếp đến là gỗ ốp và bệ tì tay bọc da cùng màu với phần bằng nhựa còn lại. Theo đánh giá của phóng viên, khu vực bệ tì tay bọc da của xe tạo cảm giác rất thoải mái và chỉ khâu cũng khá tinh tế. Chiếc xe trong bài đánh giá vốn thuộc bản Plus cao cấp nên được trang bị nội thất bọc da phối màu xanh đậm và be. Các chất liệu dùng cho nội thất về cơ bản là giống phần mặt cửa đã kể trên nhưng có thêm những chi tiết mạ crôm trang trí. Nội thất của Ford Territory 2023 được thiết kế hình chữ "T" quen thuộc với 2 màn hình nằm ngang trên mặt táp-lô. 2 màn hình này cộng với khu vực ốp gỗ bên dưới khiến nội thất của xe trông như rộng hơn. Vô lăng vát đáy của xe được bọc da và có thể điều chỉnh lên/xuống, trước/sau để phù hợp với nhiều hình thể. Khu vực tay nắm trên vô lăng được bọc bằng da đục lỗ với độ dày vừa phải và độ bám tốt. Trên vô lăng còn có những phím chức năng để điều khiển hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control và ứng dụng WeChat vốn không thể thiếu tại Trung Quốc. Đằng sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với màn hình LCD 12,3 inch. Giao diện của bảng đồng hồ có thể thay đổi theo 2 chế độ hiển thị là Sports và Classic. Dù ở giao diện nào, khu vực giữa bảng đồng hồ cũng là màn hình đa thông tin, hiển thị thông tin của hệ thống định vị, giải trí, tình trạng xe, thông tin lái và cài đặt. Nằm bên phải bảng đồng hồ là màn hình thông tin giải trí cũng có kích thước 12,3 inch. Màn hình này hỗ trợ hệ thống định vị, hiển thị tình trạng đường sá, bản đồ và cập nhật phần mềm qua WiFi tiêu chuẩn. Các cài đặt trên màn hình này được bố trí không rối rắm và dễ sử dụng. Ở cụm điều khiển trung tâm, người dùng sẽ bắt gặp dãy nút cảm ứng để chỉnh điều hòa có thiết kế khá đơn giản. Trong hành trình lái thử, phóng viên đã rút ra một số ưu điểm đáng chú ý của Ford Territory hoàn toàn mới, đó là nội thất rộng rãi, đặc biệt ở hàng ghế sau; thiết kế bề thế với nhiều chi tiết thời trang; cảm giác thoải mái, chủ yếu nhờ ghế; độ ồn thấp; nhiều tính năng tiện dụng... Video: Ford Territory 2023 sắp ra mắt Việt Nam giá từ 799 triệu đồng?

