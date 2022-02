Chiếc Ford Territory khiến người Việt "chờ dài cổ" sắp có bản 2023

Ford Territory giá rẻ là mẫu SUV cỡ C đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc vào năm 2018. Ngoài Trung Quốc, Ford Territory hiện còn được bán ở một số thị trường khác trên thế giới như Brazil, Argentina, Philippines và Lào. Tại Việt Nam, tin đồn về việc Ford Territory ra mắt để cạnh tranh với Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson đã xuất hiện từ năm ngoái. Tuy nhiên, mãi đến nay, mẫu xe SUV Ford Territory cỡ C này vẫn chưa trình làng tại Việt Nam. Trong khi người tiêu dùng Việt Nam vẫn đang "chờ dài cổ" thì khách hàng Trung Quốc lại chuẩn bị đón nhận phiên bản mới của Ford Territory. Những hình ảnh chụp phiên bản mới của mẫu xe này trên đường thử tại Trung Quốc đã chứng tỏ điều đó. Chiếc Ford Territory xuất hiện trên đường thử đã được ngụy trang kín mít. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể nhận phong cách thiết kế mới của hãng Ford trên mẫu xe này. Trước Territory, đã có một số mẫu xe Ford được áp dụng ngôn ngữ thiết kế này như Evos, Mondeo, Equator và Equator Sport. Tương tự các mẫu xe mới kể trên, Ford Territory cũng được trang bị hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Trong đó, đèn LED định vị ban ngày sẽ có thiết kế thanh mảnh, gợi liên tưởng đến móc câu, và nối liền với lưới tản nhiệt. Nằm bên dưới dải đèn LED định vị ban ngày là cụm đèn pha chính với thiết kế vuông vắn. Ngoài ra, Ford Territory mới còn được bổ sung lưới tản nhiệt lớn hơn phiên bản cũ và thiết kế mắt lưới đa điểm. Ở hai góc cản trước có thêm khe gió mới. Đáng tiếc là thiết kế đằng sau của Ford Territory mới không được hé lộ nhiều. Dự đoán, mẫu SUV cỡ nhỏ này sẽ có đèn hậu LED với thiết kế hình chữ "C" giống với người anh em Ford Evos 2022. Hiện chưa rõ Ford Territory mới có được thay đổi kích thước so với trước hay không. Trong khi đó, Ford Territory cũ sở hữu chiều dài 4.590 mm, chiều rộng 1.936 mm, chiều cao 1.674 mm và chiều dài cơ sở 2.716 mm. Tương tự ngoại thất, nội thất của Ford Territory cũng được thổi làn gió mới. Sự thay đổi đáng chú ý nhất của mẫu xe này chính là màn hình cỡ lớn, nằm độc lập trên mặt táp-lô. Khác với phiên bản cũ, bảng đồng hồ kỹ thuật số của Ford Territory mới sẽ được nối liền với màn hình thông tin giải trí, tương tự Evos, Mondeo và Explorer mới. Tuy nhiên, so với màn hình của Evos và Mondeo thì trang bị dành cho Ford Territory mới có kích thước nhỏ hơn. Bên cạnh đó, Ford Territory mới còn không dùng cần số truyền thống như phiên bản cũ mà chuyển sang núm xoay nhằm nhấn mạnh cảm giác công nghệ cao cho nội thất. Điều này cũng được áp dụng cho Ford Explorer 2022 sắp ra mắt tại Trung Quốc Thông tin về động cơ của Ford Territory mới vẫn được giữ kín. Trong khi đó, Ford Territory hiện đang bán tại Trung Quốc dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 225 Nm. Ở phiên bản cao cấp, xe còn có thêm hệ thống mild hybrid 48V nên mạnh mẽ và tiết kiệm xăng hơn. Thời điểm trình làng và giá xe Ford Territory 2023 mới tại Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Theo tin đồn, mẫu SUV cỡ C này sẽ ra mắt Việt Nam trong năm nay với giá dự kiến dao động trong khoảng từ 800 - 900 triệu đồng. Video: Giới thiệu SUV cỡ C - Ford Territory thế hệ mới.

Ford Territory giá rẻ là mẫu SUV cỡ C đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Trung Quốc vào năm 2018. Ngoài Trung Quốc, Ford Territory hiện còn được bán ở một số thị trường khác trên thế giới như Brazil, Argentina, Philippines và Lào. Tại Việt Nam, tin đồn về việc Ford Territory ra mắt để cạnh tranh với Honda CR-V, Mazda CX-5 và Hyundai Tucson đã xuất hiện từ năm ngoái. Tuy nhiên, mãi đến nay, mẫu xe SUV Ford Territory cỡ C này vẫn chưa trình làng tại Việt Nam. Trong khi người tiêu dùng Việt Nam vẫn đang "chờ dài cổ" thì khách hàng Trung Quốc lại chuẩn bị đón nhận phiên bản mới của Ford Territory. Những hình ảnh chụp phiên bản mới của mẫu xe này trên đường thử tại Trung Quốc đã chứng tỏ điều đó. Chiếc Ford Territory xuất hiện trên đường thử đã được ngụy trang kín mít. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể nhận phong cách thiết kế mới của hãng Ford trên mẫu xe này. Trước Territory, đã có một số mẫu xe Ford được áp dụng ngôn ngữ thiết kế này như Evos, Mondeo, Equator và Equator Sport. Tương tự các mẫu xe mới kể trên, Ford Territory cũng được trang bị hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Trong đó, đèn LED định vị ban ngày sẽ có thiết kế thanh mảnh, gợi liên tưởng đến móc câu, và nối liền với lưới tản nhiệt. Nằm bên dưới dải đèn LED định vị ban ngày là cụm đèn pha chính với thiết kế vuông vắn. Ngoài ra, Ford Territory mới còn được bổ sung lưới tản nhiệt lớn hơn phiên bản cũ và thiết kế mắt lưới đa điểm. Ở hai góc cản trước có thêm khe gió mới. Đáng tiếc là thiết kế đằng sau của Ford Territory mới không được hé lộ nhiều. Dự đoán, mẫu SUV cỡ nhỏ này sẽ có đèn hậu LED với thiết kế hình chữ "C" giống với người anh em Ford Evos 2022. Hiện chưa rõ Ford Territory mới có được thay đổi kích thước so với trước hay không. Trong khi đó, Ford Territory cũ sở hữu chiều dài 4.590 mm, chiều rộng 1.936 mm, chiều cao 1.674 mm và chiều dài cơ sở 2.716 mm. Tương tự ngoại thất, nội thất của Ford Territory cũng được thổi làn gió mới. Sự thay đổi đáng chú ý nhất của mẫu xe này chính là màn hình cỡ lớn, nằm độc lập trên mặt táp-lô. Khác với phiên bản cũ, bảng đồng hồ kỹ thuật số của Ford Territory mới sẽ được nối liền với màn hình thông tin giải trí, tương tự Evos, Mondeo và Explorer mới. Tuy nhiên, so với màn hình của Evos và Mondeo thì trang bị dành cho Ford Territory mới có kích thước nhỏ hơn. Bên cạnh đó, Ford Territory mới còn không dùng cần số truyền thống như phiên bản cũ mà chuyển sang núm xoay nhằm nhấn mạnh cảm giác công nghệ cao cho nội thất. Điều này cũng được áp dụng cho Ford Explorer 2022 sắp ra mắt tại Trung Quốc Thông tin về động cơ của Ford Territory mới vẫn được giữ kín. Trong khi đó, Ford Territory hiện đang bán tại Trung Quốc dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 225 Nm. Ở phiên bản cao cấp, xe còn có thêm hệ thống mild hybrid 48V nên mạnh mẽ và tiết kiệm xăng hơn. Thời điểm trình làng và giá xe Ford Territory 2023 mới tại Trung Quốc vẫn chưa được công bố. Theo tin đồn, mẫu SUV cỡ C này sẽ ra mắt Việt Nam trong năm nay với giá dự kiến dao động trong khoảng từ 800 - 900 triệu đồng. Video: Giới thiệu SUV cỡ C - Ford Territory thế hệ mới.