Ford Territory nhận "đặt gạch" ở Campuchia, sắp bán tại Việt Nam?

Ford Campuchia đã mở đặt hàng Territory 2023 hoàn toàn mới tại thị trường Campuchia. Ford Territory 2023 mới cũng chính là mẫu xe được Ford Trung Quốc phân phối từ lâu với tên gọi “Equator Sport”. Ford Territory 2023 tại Campuchia sẽ thay thế cho Ford Territory thế hệ cũ. Tương tự Territory thế hệ cũ, Territory 2023 hoàn toàn mới cũng là mẫu xe hợp tác giữa hãng xe Mỹ và Jiangling Motors. Ford Territory 2023 hay Ford Equator Sport sở hữu thiết kế mới hấp dẫn với đèn pha đặt thấp. Đèn LED ban ngày nối liền với nhau. Ford Territory 2023 sở hữu kích thước DxRxC lần lượt: 4.630 x 1.935 x 1.706mm, đi cùng với chiều dài cơ sở 2.726mm. Làm so sánh, kích thước Ford Territory 2023 lớn hơn so với mẫu Honda CR-V sở hữu kích thước DxRxC lần lượt: 4.623 x 1.855 x 1.679mm và chiều dài cơ sở 2.660mm. Tại thị trường Trung Quốc, Ford Equator Sport/ Territory được trang bị động cơ xăng 4cyl dung tích 1.5L tăng áp công nghệ EcoBoost sản sinh ra công suất tối đa 170 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 260 Nm. Xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động biến thiên vô cấp, dẫn động cầu trước hoặc AWD tùy phiên bản. Nội thất Ford Territory 2023 mang thiết kế hiện đại với vô lăng 3 chấu tích hợp nhiều phím chức năng. Trang bị cặp màn hình kép bao gồm màn hình cảm ứng và hỗ trợ lái kỹ thuật kích thước 12.3 inch. Ghế ngồi bọc da chỉnh điện, cần số điện tử kiểu núm xoay, trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Tại thị trường Trung Quốc, Ford Equator Sport (tên gọi Territory 2023 tại Campuchia) được trang bị gói an toàn và hỗ trợ lái Ford Co-Pilot 360 với rất nhiều tính năng như cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường LKA… Được biết, Ford Việt Nam sắp sửa phân phối dòng CUV Territory hoàn toàn mới tại thị trường Việt. Trước đó, một số đại lý của Ford Việt Nam đã nhận đặt cọc, thời gian giao xe dự kiến tháng 9 năm nay. Hiện chưa rõ Ford Việt Nam sẽ phân phối Territory phiên bản cũ đang bán tại Campuchia hay phiên bản mới này. Nếu như được phân phối chính hãng trong thời gian sắp tới, Ford Territory là mẫu xe có tiềm năng cạnh tranh trong phân khúc nhờ vào trang bị. Hy vọng Ford Việt Nam sẽ sớm mang Ford Territory về nước mở ra thêm lựa chọn xe CUV 5 chỗ cho khách hàng Việt, bên cạnh Mazda CX-5, Toyota Corolla Cross, Hyundai Tucson hay MG HS. Video: Giới thiệu Ford Territory 2023 mới tại Campuchia.

