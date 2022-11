Ford Ranger - "vua bán tải" đứng top ôtô bán chạy nhất Việt Nam

Kết thúc tháng 10/2022, Ford Ranger bán được 2.394 xe, tăng 675 so với tháng trước đó (bán 1.719 xe). Với kết quả này, Ford Ranger trở thành mẫu xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2022. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến tháng 10, "vua bán tải" đạt 11.118 xe, vẫn là mẫu bán tải có lượng bán nhiều nhất thị trường. Trong tháng 10 vừa qua, Toyota Vios bán ra 2.197 xe giảm 196 xe so với tháng trước (2.393 xe). Tuy nhiên, với kết quả này, Toyota Vios tăng 2 bậc lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng. Hiện Toyota Vios là mẫu xe bán chạy nhất thị trường sau 10 tháng năm 2022 với 18.780 xe được bán ra và tạm thời giữ ngôi vương bán chạy nhất phân khúc Sedan hạng B. So với tháng trước, doanh số bán Toyota Corolla Cross trong tháng 10/2022 đạt 2.089 xe, tăng gần 1.000 xe. Kết quả này giúp Toyota Corolla Cross tăng lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng. Tính lũy kế từ đầu năm đến nay đã có 16.576 xe được giao đến tay khách hàng. Tân binh đến từ thương hiệu Hàn Quốc Hyundai Creta góp mặt ở vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng với doanh số 1.979 xe được bán ra thị trường, tăng 244 xe so với tháng trước. Cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 8.982 xe được bán ra. Hyundai Creta vừa được Hyundai Thành Công ra mắt vào cuối tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu từ Indonesia trước khi lắp ráp trong nước. Tháng 10 vừa qua, Hyundai Accent bán được 1.905 xe, giảm gần 1.000 xe so với tháng trước khiến mẫu xe này tụt 4 bậc xuống vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng. Cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 17.619 xe được bán ra. Hyundai Accent được trang bị động cơ 1.4L, hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp, giá bán 425-540 triệu đồng. Mitsubishi Xpander không còn giữ được đà tăng trưởng doanh số như trong tháng 9/2022. Lượng tiêu thụ mẫu MPV này trong tháng 10 đạt 1.644 xe, giảm 817 xe so với tháng 9 (2.416 xe). Kết quả này khiến Xpander tụt xuống vị trí thứ 5 trong Top 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 10/2022. Mitsubishi Xpander 2022 mới được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross. So với tháng 9, doanh số bán Toyota Veloz Cross giảm 976 xe xuống còn 1.569 xe được bán ra trong tháng 10/2022. Với kết quả này Toyota Veloz Cross tụt 5 bậc xuống vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng, đứng ngay sau đối thủ Xpander. Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 3/2022 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Veloz Cross được giới thiệu với 2 phiên bản là CVT và TOP, đều sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số tự động CVT. Sau một thời gian dài vắng bóng, Ford Everst bất ngờ trở lại Top 10 xe bán chạy nhất tháng 10 với doanh số 1.289 xe được bán ra thị trường, tăng gần 500 xe so với tháng trước. Kết quả này giúp xe xếp ở vị trí thứ 8 trong Top 10 xe bán chạy nhất tháng. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay, doanh số bán Ford Everest đạt 4.801 xe. Có thể thấy, mặc dù tình trạng ‘bia kèm lạc’ vẫn còn tiếp diễn tại các đại lý, thế nhưng sức hút của Ford Everest vẫn chưa có dấu hiệu ‘hạ nhiệt’. Với 1.193 xe giao tới tay khách hàng, Mazda 3 đứng ở vị trí thứ 9 trong Top 10 xe bán chạy nhất, đồng thời dẫn đầu phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam. Hiện tại, Mazda 3 được THACO bán ra tổng cộng 5 phiên bản, giá dao động từ 669 đến 849 triệu đồng. Tuy nhiên, từ tháng 9 tới, phiên bản sử dụng động cơ 2.0L sẽ không được lắp mới trên dòng xe Mazda 3 tại Việt Nam. Kết thúc tháng 10, doanh số Kia Seltos đạt 1.104 xe, tăng 218 xe so với tháng trước. Với kết quả này, Kia Seltos đã trở lại Top 10 với vị trí thứ 10 trong Top 10 xe bán chạy nhất tháng. Cộng dồn từ đầu năm đến nay đã có 10.983 xe được bán ra thị trường. Hiện tại, giá Kia Seltos được THACO lắp ráp trong nước với 3 phiên bản, giá bán từ 639 - 729 triệu đồng. Video: Top 10 xe bán chạy nhất tháng 10/2022.

