Hyundai Accent "lên đỉnh" top ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 9/2022

Trong tháng 9/2022 vừa qua, danh sách top 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam tiếp tục chứng kiến sự biến động mạnh. Đáng chú ý, Toyota Veloz Cross đã vượt qua nhiều đối thủ đứng và vươn lên vị trí thứ 2 - cao hơn một bậc so với tháng trước đó. Mẫu sedan hạng B nhà Hyundai đã đạt được doanh số ấn tượng khi bán được 2.879 xe trong tháng 9. Với kết quả này Hyundai Accent là xe bán chạy nhất trong Top 10, đồng thời dẫn đầu phân khúc Sedan hạng B. Hyundai Accent tại Việt Nam được trang bị động cơ 1.4L, hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp, giá bán 425-540 triệu đồng. Kết thúc tháng 9, mẫu MPV mới Toyota Veloz Cross bán được 2.572 xe tăng hơn 1.000 xe so với tháng trước. Nhờ kết quả này, Toyota Veloz Cross bất ngờ trở thành mẫu xe bán chạy thứ hai trong tháng 9/2022. So với tháng trước doanh số Mitsubishi Xpander 2022 giảm hơn 400 xe, tụt xuống vị trí thứ 3 với doanh số 2.416 xe bán ra trong tháng 9. Mitsubishi Xpander phiên bản nâng cấp 2022 mới được ra mắt vào ngày 13/6 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross. Tháng 9 vừa qua, Toyota Vios bán được 2.393 xe, tăng hơn 1.000 xe so với tháng 8. Điều này giúp mẫu sedan hạng B của Toyota tăng 2 bậc lên vị trí thứ 4 trong Top 10. Xét về tổng doanh số, Toyota Vios với 16.583 xe vẫn đang là mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường. Dù xuất hiện chưa lâu nhưng đây đã là tháng thứ 4 liên tiếp Creta có mặt trong top 10 xe bán chạy nhất tháng, lần này lại ở vị trí thứ 5. Tháng 9 vừa qua, mẫu Hyundai Creta đạt 1.735 xe bán ra, tăng hơn so với tháng trước . Ford Ranger tiếp tục là mẫu xe bán tải duy nhất góp mặt trong Top 10 ôtô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 9/2022. Mẫu xe này đã chuyển sang lắp ráp tại Việt Nam nhưng cũng gặp tình trạng khan hàng, không đủ để bán. Kết thúc tháng 9/2022 Ranger bán được 1.719 xe. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay có 9.634 xe được giao đến tay khách hàng Hyundai Grand i10 sau nhiều tháng liên tiếp vắng mặt trong danh sách Top 10 đã có sự trở lại ấn tượng. Kết thúc tháng 9, mẫu xe này đã bán được 1.124 xe, gần gấp 3 so với doanh số tháng trước. Hyundai Grand i10 hiện được TC Motor lắp ráp trong nước với 6 phiên bản bao gồm cả sử dụng số tự động và số sàn, sử dụng động cơ 1.2l. Trong tháng 9/2022, Toyota Corolla Cross có doanh số giảm mạnh xuống còn 1.119 chiếc, giảm hơn 400 xe so với tháng trước và tụt xuống vị trí thứ 5 trong top 10. Toyota Corolla Cross ra mắt thị trường Việt Nam từ tháng 8/2020 và trở thành mẫu xe mới thành công nhất của Toyota Việt Nam khi thường xuyên có mặt trong top 10. Trong tháng 9/2022, doanh số Honda City 1.114 xe tăng gần 400 xe so với tháng trước đó. Với kết quả này, Honda City đã trở lại Top 10 và City vẫn là mẫu xe bán chạy nhất của Honda Việt Nam. Mẫu sedan hạng B Honda City phiên bản 2021 được thiết kế mới, sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Hyundai SantaFe là mẫu xe cuối cùng góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất tháng 9 với doanh số 998 xe. Hyundai SantaFe thế hệ mới ra mắt vào tháng 5/2021, được TC Motor lắp ráp trong nước với 2 lựa chọn động cơ: 2.2L diesel và 2.5L máy xăng, cho ra tất cả 6 phiên bản, đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Video: Video: Sở hữu xe gầm cao giá rẻ, được và mất gì?

