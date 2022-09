Top ôtô bán chạy nhất Việt Nam - Mitsubishi Xpander vững ngôi "vua doanh số"

Mitsubishi Xpander dẫn đầu doanh số trong top 10 mẫu ôtô bán chạy nhất Việt Nam tháng 8/2022 trong khi Toyota Corolla Cross và Veloz Cross lần lượt giữ các vị trí thứ 2 và thứ 3. Cặp đôi Mazda CX-5 và Mazda3 cũng đã quay lại bảng xếp hạng sau khi vắng mặt ở tháng trước. Mitsubishi Xpander tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu dù chịu sức ép khá lớn từ đối thủ Toyota Veloz Cross. Trong tháng 8/2022, doanh số Mitsubishi Xpander đạt 2.842 xe, tăng 71 xe so với doanh số tháng trước. Cộng dồn 8 tháng năm 2022, doanh số mẫu xe này đã lên tới 13.967 xe, đứng thứ 2 toàn thị trường. Mẫu xe SUV Toyota Corolla Cross đã có màn thăng hạng ngoạn mục khi leo một mạch từ vị trí thứ 9 tháng trước lên vị trí thứ 2 bảng xếp hạng doanh số tháng này. Cụ thể trong tháng 8/2022, đã có 1.566 xe Corolla Cross được giao tới tay khách hàng, gần gấp đôi doanh số tháng trước. Dù mới ra mắt người dùng Việt vào cuối tháng 3/2022 nhưng Toyota Veloz Cross đã chứng tỏ được sức hút đối với khách hàng Việt. Trong tháng 8/2022, Toyota Veloz Cross tiếp tục là 1 trong 3 mẫu xe có doanh số cao nhất thị trường với 1.513 xe, tăng 118 xe so với tháng trước. Sau nửa năm ra mắt, Hyundai Creta đã khẳng định vị thế của mình tại thị trường Việt Nam bằng kết quả kinh doanh ấn tượng. Với doanh số 1.417 xe Creta bán ra trong tháng 8/2022, Creta trở thành mẫu xe Hyundai bán chạy nhất đồng thời lần nữa góp mặt trong top 10 ôtô bán chạy nhất thị trường. So với tháng trước, doanh số Creta tăng 439 xe. Hyundai Accent với doanh số giảm 251 xe so với tháng trước nên đã tụt 3 bậc trên bảng xếp hạng, từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 5. Dẫu vậy Hyundai Accent vẫn là mẫu sedan hạng B bán chạy nhất khi doanh số cao hơn đối thủ Vios khoảng 40 xe. Toyota Vios có doanh số tăng nhẹ so với tháng trước tuy nhiên điều đó là không đáng kể khi doanh số nhiều mẫu xe khác trên thị trường đều tăng mạnh. Bởi vậy mẫu xe này đã rớt xuống vị trí thứ 6 trong top 10, giảm 1 bậc so với tháng trước. Doanh số Toyota Vios đang bám rất sát doanh số đối thủ Hyundai Accent. Mazda CX-5 đã quay trở lại top 10 xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam sau vài tháng liền vắng mặt khi doanh số mẫu xe này đạt được trong tháng 8 gần gấp đôi so với doanh số tháng trước. Bên cạnh đó mẫu xe này còn vươn lên dẫn đầu phân khúc CUV khi doanh số cao hơn đối thủ Tucson 345 xe, hơn Honda CR-V 668 xe Vị trí thứ 8 thuộc về Mazda3 với doanh số tháng 8/2022 đạt 893 xe, tăng Gần 200 xe so với tháng liền trước, nhờ đó đã giúp mẫu xe này vượt mặt Kia có mặt trong bảng xếp hạng xe bán chạy nhất tháng. Cộng dồn 8 tháng của năm 2022, doanh số bán Mazda3 đạt mức 6.616 xe. Mặc dù VinFast sẽ ngừng sản xuất xe động cơ đốt trong khi kết thúc năm 2022, nhưng Lux A2.0 lại đang được nhiều người dùng quan tâm. Trong tháng 8/2022, mẫu sedan này đạt doanh số 849 xe, đây cũng là lần thứ 3 VinFast Lux A2.0 góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất kể từ khi được trình làng vào năm 2019. Mặc dù giảm gần 200 xe so với tháng trước, nhưng với doanh số 838 xe được bán ra trong tháng 8/2022 điều này đã tiếp tục giúp cho SantaFe góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất tháng ở vị trí cuối bảng xếp hạng, đồng thời lấy lại vị trí số 1 ở phân khúc xe đa dụng (SUV/Crossover). Video: Đánh giá Mitsubishi Xpander Premium 2022 tại Việt Nam.

