Ford Maverick 2022 - xe bán tải chỉ “uống” 5,6 lít xăng/100 km

Khi Ford công bố Maverick hoàn toàn mới vào tháng 6 vừa qua, hãng đã công bố mức tiêu thụ nhiên liệu của xe ước tính là 5,9 lít/100 km trong thành phố. Nhưng thực tế thông số mức tiêu thụ nhiên liệu của Ford Maverick 2022 mới được Cục Bảo vệ môi trường EPA Mỹ công bố “ấn tượng” hơn rất nhiều. Cụ thể, Ford Maverick uống xăng khoảng 5,6 lít/100 km đường cao tốc, 7,13 lít/100 km đường đô thị và 6,36 lít/100 km đường hỗn hợp ngay ở phiên bản khởi điểm có giá 20.000 USD (khoảng 455 triệu đồng). Trong khi đó bản chạy động cơ EcoBoost mạnh hơn có mức tiêu thụ lần lượt là 8,11/10,69/9,41 lít mỗi 100 km khi đi kèm dẫn động 2 cầu. Ở trong phân khúc của mình, Ford Maverick chỉ có một đối thủ duy nhất là Hyundai Santa Cruz và theo như dữ liệu được công bố có thể thấy mẫu bán tải đến từ Mỹ có số thông số vượt trội hơn hẳn. Hiện phiên bản tiết kiệm nhất của Hyundai Santa Cruz có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 10,23 lít/100 km. Điểm trừ duy nhất trên động cơ hybrid của Ford Maverick là động cơ này không thể đi kèm tùy chọn dẫn động 2 cầu. Khi so sánh công suất của Ford Maverick hybrid 2022 mới và Hyundai Santa Cruz phiên bản thấp nhất, cả hai mẫu xe này đều có sức mạnh ở mức 191 mã lực. Tuy nhiên, Hyundai Santa Cruz “nhỉnh” hơn về mô-men xoắn với 245 Nm so với 210 Nm của chiếc bán tải Mỹ. Bên cạnh đó thông số các bản cao của dòng bán tải Hàn Quốc cũng trội hơn Ford Maverick một chút. Được định hình là một mẫu bán tải dành cho đô thị, Ford Maverick mang trong mình kích thước khá nhỏ nhắn với 5.072 mm chiều dài và 1.745 mm chiều cao. Ở phần ngoại hình, Ford Maverick mang những đường nét thiết kế đậm chất cơ bắp, nam tính không thua kém gì "đàn anh" Ranger hay thậm chí là còn có phần nhỉnh hơn đôi chút. Điều đó được thể khá rõ ở phần đầu xe với bộ lưới tản nhiệt và cụm đèn chiếu sáng to bản mang thiết kế lạ mắt Trái ngược với thiết kế ngoại thất, phong cách thiết kế khoang cabin của Ford Maverick mang tới cảm giác hiện đại hơn hẳn. Các trang bị tiện nghi của xe gồm có màn hình giải trí cỡ lớn có kết nối điện thoại và công nghệ SYNC3, bộ phát Wifi cho 10 thiết bị cùng lúc, ứng dụng trên điện thoại giúp chủ nhân kiểm tra được thông tin của xe cũng như chức năng đề nổ từ xa, cần số dạng núm xoay khá hiện đại và đặc biệt, Ford Maverick được bố trí rất nhiều khoang chứa đồ tiện dụng... . Video: Đánh giá bán tải Ford Maverick 2022 hoàn toàn mới.

