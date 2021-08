Cận cảnh Ford Maverick XL 2022 tiêu chuẩn chỉ 460 triệu đồng

Ford Maverick XL 2022 mới là bán tải dùng khung liền khối (unibody), khác với Ranger khung rời (body-on frame). Như vậy, Ford Marverick là bán tải phù hợp với môi trường đô thị, điều kiện đường sá không quá xấu và xe có mức giá "dễ thở", tương tự Hyundai Santa Cruz. Trong danh mục sản phẩm, mẫu xe bán tải Ford Maverick nằm dưới Ranger nên không lạ khi xe có ngoại hình nhỏ bé hơn hẳn đàn anh. Cụ thể, xe có chiều dài 5.072 mm, cao 1.744 mm, Maverick ngắn hơn Ranger 281 mm, thấp hơn 53 mm. Ở hình ảnh thực tế, khi chiếc xe đứng cạnh một chiếc Bronco và F-150, có thể dễ dàng nhận thấy kích thước nhỏ bé của Maverick. Ford tin rằng, Maverick sẽ đáp ứng hầu hết nhu cầu sử dụng bán tải của khách hàng đô thị, đặc biệt là người dùng phổ thông khi Maverick có một mức giá tốt cùng cấu hình động cơ hybrid giảm tiêu hao nhiên liệu. Ford Maverick XL có giá khởi điểm 19.995 USD, tương đương 460 triệu đồng là bản thấp nhất của dòng. Vì là bản tiêu chuẩn nên Maverick XL có ngoại hình không được chăm chút nhiều, tất cả đều rất cơ bản, đủ dùng. Xe sở hữu lưới tản nhiệt đen, không có chi tiết trang trí chrome ở giữa như bản cao cấp. Bộ mâm thép 17 inch tuy không đẹp mắt nhưng thực dụng. Chụp gương đen, chứ không đồng màu sơn xe như bản cao. Ngoại hình nhỏ bé nhưng Ford Maverick cũng rất bắt đúng xu hướng khi cụm đèn pha có thiết kế khá giống bán tải chạy điện F-150 Lightning vừa ra mắt cách đây không lâu. Nắp thùng sau được in dập nổi tên xe rất thời trang. Theo đánh giá của khách hàng tại Mỹ, so với Ranger nhỏ gọn cũ, mẫu xe entry-level của Maverick trông không tệ chút nào. Nội thất cơ bản đi kèm với ghế bọc nỉ, nhiều chi tiết nhựa xám trong toàn bộ cabin. Xe được trang bị một màn hình 4,2 inch trong cụm đồng hồ. Màn hình cảm ứng trung tâm 8,0 inch tiêu chuẩn với kết nối Bluetooth và Apple CarPlay hoặc Android Auto cũng là một trang bị tốt, đủ dùng. Cửa sổ, khóa cửa đều chỉnh điện và còn có điều hòa nhiệt độ. Do đó, dù là bản tiêu chuẩn nhưng Maverick XL không quá thô kệch như xe tải. Hộp số vô cấp CVT. Hệ dẫn động cầu trước. Đặc biệt mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 5,8 lít/100 km, chỉ tương đương các mẫu xe hạng B.Theo hãng xe Ford công bố, Maverick có tầm phạm vi 805 km chỉ với một bình xăng. Maverick có khả năng chuyên chở hàng hoá tới 680 kg và có thể kéo hàng lên tới 907 kg. Giá xe Ford Maverick XL 2022 bán ra là 19.995 USD (tương đương 460 triệu đồng), Ford Maverick còn có các bản cao cấp hơn như XLT có giá 21.280 USD (490 triệu đồng), Lariat có giá 25.490 USD (585 triệu đồng). Trước Ford Maverick, Hyundai đã trình làng Santa Cruz, mẫu bán tải dùng khung liền khối với giá khởi điểm 30.000 USD, tương đương 700 triệu đồng. Mức giá cao hơn rất nhiều so với Maverick. Video: Ford Maverick XL 2022 thế hệ mới - chiếc bán tải thú vị.

Ford Maverick XL 2022 mới là bán tải dùng khung liền khối (unibody), khác với Ranger khung rời (body-on frame). Như vậy, Ford Marverick là bán tải phù hợp với môi trường đô thị, điều kiện đường sá không quá xấu và xe có mức giá "dễ thở", tương tự Hyundai Santa Cruz. Trong danh mục sản phẩm, mẫu xe bán tải Ford Maverick nằm dưới Ranger nên không lạ khi xe có ngoại hình nhỏ bé hơn hẳn đàn anh. Cụ thể, xe có chiều dài 5.072 mm, cao 1.744 mm, Maverick ngắn hơn Ranger 281 mm, thấp hơn 53 mm. Ở hình ảnh thực tế, khi chiếc xe đứng cạnh một chiếc Bronco và F-150, có thể dễ dàng nhận thấy kích thước nhỏ bé của Maverick. Ford tin rằng, Maverick sẽ đáp ứng hầu hết nhu cầu sử dụng bán tải của khách hàng đô thị, đặc biệt là người dùng phổ thông khi Maverick có một mức giá tốt cùng cấu hình động cơ hybrid giảm tiêu hao nhiên liệu. Ford Maverick XL có giá khởi điểm 19.995 USD, tương đương 460 triệu đồng là bản thấp nhất của dòng. Vì là bản tiêu chuẩn nên Maverick XL có ngoại hình không được chăm chút nhiều, tất cả đều rất cơ bản, đủ dùng. Xe sở hữu lưới tản nhiệt đen, không có chi tiết trang trí chrome ở giữa như bản cao cấp. Bộ mâm thép 17 inch tuy không đẹp mắt nhưng thực dụng. Chụp gương đen, chứ không đồng màu sơn xe như bản cao. Ngoại hình nhỏ bé nhưng Ford Maverick cũng rất bắt đúng xu hướng khi cụm đèn pha có thiết kế khá giống bán tải chạy điện F-150 Lightning vừa ra mắt cách đây không lâu. Nắp thùng sau được in dập nổi tên xe rất thời trang. Theo đánh giá của khách hàng tại Mỹ, so với Ranger nhỏ gọn cũ, mẫu xe entry-level của Maverick trông không tệ chút nào. Nội thất cơ bản đi kèm với ghế bọc nỉ, nhiều chi tiết nhựa xám trong toàn bộ cabin. Xe được trang bị một màn hình 4,2 inch trong cụm đồng hồ. Màn hình cảm ứng trung tâm 8,0 inch tiêu chuẩn với kết nối Bluetooth và Apple CarPlay hoặc Android Auto cũng là một trang bị tốt, đủ dùng. Cửa sổ, khóa cửa đều chỉnh điện và còn có điều hòa nhiệt độ. Do đó, dù là bản tiêu chuẩn nhưng Maverick XL không quá thô kệch như xe tải. Hộp số vô cấp CVT. Hệ dẫn động cầu trước. Đặc biệt mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 5,8 lít/100 km, chỉ tương đương các mẫu xe hạng B. Theo hãng xe Ford công bố, Maverick có tầm phạm vi 805 km chỉ với một bình xăng. Maverick có khả năng chuyên chở hàng hoá tới 680 kg và có thể kéo hàng lên tới 907 kg. Giá xe Ford Maverick XL 2022 bán ra là 19.995 USD (tương đương 460 triệu đồng), Ford Maverick còn có các bản cao cấp hơn như XLT có giá 21.280 USD (490 triệu đồng), Lariat có giá 25.490 USD (585 triệu đồng). Trước Ford Maverick, Hyundai đã trình làng Santa Cruz, mẫu bán tải dùng khung liền khối với giá khởi điểm 30.000 USD, tương đương 700 triệu đồng. Mức giá cao hơn rất nhiều so với Maverick. Video: Ford Maverick XL 2022 thế hệ mới - chiếc bán tải thú vị.