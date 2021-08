Chiêm ngưỡng Ford Maverick 2022 giá rẻ “bằng xương, bằng thịt”

Ford Maverick 2022 mới là mẫu xe bán tải đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 6 năm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 100.000 khách hàng tại Mỹ đặt mua mẫu xe bán tải này. Bí quyết thành công của mẫu xe bán tải này nằm ở giá bán hấp dẫn, thiết kế khá bắt mắt và trang bị tiện nghi. So với đàn anh Ranger, Ford Maverick 2022 là mẫu xe bán tải nhỏ hơn và rẻ hơn. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của mẫu SUV cỡ C Ford Escape, mẫu xe bán tải này có chiều dài chiều dài 5.072 mm, chiều rộng 1.844 mm, chiều cao 1.745 mm và chiều dài cơ sở 3.076 mm. Như vậy, mẫu xe bán tải Ford Maverick mới ngắn hơn 282 mm và thấp hơn 61 mm so với Ranger. Nhờ kích thước nhỏ hơn, mẫu xe bán tải này có khả năng xoay xở tốt hơn và bán kính vòng xoay 6,1 m. Về ngoại hình, Ford Maverick 2022 có thiết kế khá độc đáo nhưng không nổi bật như đối thủ Hyundai Santa Cruz. Tân binh nhà Ford được trang bị cụm đèn pha LED hình chữ "C" trên đầu xe, lưới tản nhiệt cỡ lớn với nẹp mạ crôm ở giữa, tích hợp logo của hãng Ford. Thêm vào đó là đèn hậu cỡ lớn và tên xe dập vào cửa thùng sau theo phong cách của Ford Ranger. Tại thị trường Mỹ, mẫu xe bán tải này chỉ có 1 cấu hình là cabin đôi với thùng sau dài 1.381 mm. Bên trong Ford Maverick 2022 là không gian nội thất được thiết kế theo phong cách thực dụng, không có những chi tiết thừa thãi. Theo hãng Ford, mẫu xe bán tải này chẳng những có không gian rộng rãi vượt trội mà còn mang đến vị trí ngồi thoải mái ở cả hai hàng ghế. Tùy phiên bản, nội thất của xe sẽ được bọc bằng nỉ hoặc giả da. Ngay từ bản tiêu chuẩn, Ford Ford Maverick 2022 đã được trang bị khá tốt với màn hình cảm ứng 8 inch, phục vụ hệ thống thông tin giải trí SYNC 4 và hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Tiếp đến là bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 4,2 inch ở bản tiêu chuẩn hoặc 6,5 inch ở bản cao cấp, ổ điện 12 V ở cả hai hàng ghế và hệ thống WiFi 4G LTE. Trên mặt cửa của xe có ngăn chứa đồ, đủ để đựng chai nước 1 lít, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay. Trong khi đó, bên dưới ghế sau có ngăn chứa đồ để đựng túi của máy tính xách tay, giày trượt patin hoặc các dụng cụ khác. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Ford Maverick 2022 là 2 tùy chọn động cơ giống Escape. Đầu tiên là hệ truyền động hybrid tiêu chuẩn với máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 2.5L và 2 mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 191 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 210 Nm. Hệ truyền động này kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Mức tiêu thụ nhiên liệu nội thành ước tính của Ford Maverick Hybrid 2022 là 5,88 lít/100 km. Ngoài ra, xe còn có sức kéo 900 kg và tải trọng 680 kg. Thứ hai là động cơ xăng EcoBoost 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với công suất tối đa 250 mã lực và mô-men xoắn cực đại 376 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước hoặc 4 bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản dùng động cơ này của Ford Maverick 2022 có sức kéo gấp đôi, lên đến 1.800 kg. Về an toàn, mẫu xe bán tải này có gói công nghệ Ford Co-Pilot360 tiêu chuẩn, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, phanh tự động sau va chạm và đèn pha tự động. Trong khi đó, gói công nghệ Ford Co-Pilot360 Assist là trang bị tùy chọn, bổ sung hệ thống phát hiện điểm mù và hỗ trợ giữ làn đường, cho xe. Ở bản cao cấp, Ford Maverick 2022 có thêm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, tính năng tự động đưa xe về giữa làn đường và cảm biến đỗ xe phía sau. Tại thị trường Mỹ, xe có 3 bản trang bị là XL, XLT và Lariat. Giá xe Ford Maverick 2022 có mức khởi điểm dao động từ 19.995 - 25.490 USD, chưa bao gồm các trang bị tùy chọn. Video: Giới thiệu xe bán tải Ford Maverick 2022 mới.

