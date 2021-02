Ford Explorer King Ranch 2021 ra mắt, từ hơn 1,2 tỷ đồng

Sau thành công của F-150 King Ranch, hãng xe Mỹ tiếp tục ra mắt phiên bản này cho mẫu SUV Ford Explorer King Ranch 2021 mới. Tổng thể, kiểu dáng của xe SUV Ford Explorer King Ranch 2021 không khác biệt nhiều so với bản tiêu chuẩn. Chiếc Explorer bản đặc biệt có lưới tản nhiệt sơn xám kèm các thanh ngang, mâm hợp kim 20 inch với logo King Ranch ở trung tâm, cụm 4 ống xả mạ chrome. Sự đặc biệt của Explorer King Ranch nằm ở nội thất. Chiếc SUV cỡ lớn có nội thất trang nhã hơn với ghế ngồi và bệ trung tâm bọc da Mesa Del Rio được may thủ công. Các bộ phận như vô-lăng, bảng táp lô được ốp gỗ Sapele trong khi một số chi tiết khác được bọc da thật. "Việc mang các vật liệu cao cấp như da, gỗ kết hợp với các chi tiết thực hiện thủ công của phiên bản King Ranch vào Explorer giúp nâng tầm mẫu SUV này. Với Explorer King Ranch 2021, chúng tôi đã mang dòng sản phẩm đặc biệt với logo dây thừng đến với nhóm khách hàng hoàn toàn mới", Giám đốc Bộ phận Vật liệu Ford Janet Seymour cho biết. Các trang bị tiêu chuẩn trên Explorer King Ranch gồm màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10,1 inch với hệ thống thông tin giải trí đa phương tiện SYNC 3, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, điều hòa khí hậu 3 vùng và hệ thống âm thanh B&O 14 loa. Ford Explorer King Ranch sử dụng động cơ tăng áp EcoBoost V6 3.0L, sản sinh công suất 365 mã lực và mô-men xoắn 515 Nm. Xe đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động cầu sau (hoặc dẫn động 4 bánh). Ford Explorer King Ranch 2021 được trang bị gói an toàn Co-Pilot360 Assist + gồm các công nghệ kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng Stop&Go, hỗ trợ giữ làn, hệ thống đánh lái chủ động, nhận diện biển báo giao thông, hệ thống dẫn đường điều khiển bằng giọng nói...Giá xe Ford Explorer King Ranch 2021 tại thị trường Mỹ bán ra từ 52.350 USD (khoảng 1,22 tỷ đồng) cho bản dẫn động cầu sau và từ 54.350 USD (khoảng 1,25 tỷ đồng) cho bản dẫn động 4 bánh. King Ranch là trang trại lớn nhất bang Texas với diện tích hơn 333.000 ha. 2021 là năm đánh dấu cột mốc 20 năm hợp tác của Ford và trang trại này với chiếc xe đầu tiên là F-150 King Ranch 2001. Sau 20 năm, King Ranch đã trải qua 5 thế hệ của F-150, 4 thế hệ F-Series Super Duty và 3 thế hệ của mẫu SUV Expedition. Video: Giới thiệu Ford Explorer King Ranch 2021 thế hệ mới.

