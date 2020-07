Ford Explorer mới tại Việt Nam xuống giá, xe cũ “cắn răng” giảm

Việc hãng giảm giá Ford Explorer mới là để thúc đẩy doanh số bán hàng, nhưng đổi lại những người muốn bán Ford Explorer đã qua sử dụng sẽ cảm thấy không vui vì điều này. Đặc biệt là người mua bán xe cũ gần như cầm chắc khoản lỗ này nếu đang "ôm" Explorer. Hiện tại trên thị trường xe cũ, giá xe Ford Explorer Limited 2016 được rao bán chỉ quanh mức 1,5 tỷ đồng, giảm từ 200 – 300 triệu đồng so với giá từ 1,7 tỷ trước đó, tùy thuộc tình trạng và đời xe. Ford Explorer 2018-2019 (facelift) mới điểm khác biệt về mâm và đèn sương mù và một số điểm ở ngoại thất Với Ford Explorer Limited đã qua sử dụng đời 2018, mức giá còn khoảng 1,8 tỷ đồng. Explorer lướt sẽ là lựa chọn tiết kiệm chi phí đăng ký cho những ai có ngân sách khoảng 1,5-2 tỷ phân vân giữa việc "đập hộp" một chiếc SUV 7 chỗ bản full như Fortuner, Everest, CX-8 hay mua Explorer đã qua sử dụng. Tại Việt Nam, hiện Ford Explorer nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ với duy nhất một phiên bản “Limited” sử dụng động cơ xăng 4cyl thẳng hàng dung tích 2.3L tăng áp Ecoboost cho công suất tối đa 273 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 420Nm có được từ 4.000 vòng/phút. Sử dụng kết hợp với hộp số tự động 6 cấp SelectShift đi cùng với hệ dẫn động bốn bánh 4WD có khóa vi sai trung tâm điều khiển điện tử. Nội thất của Ford Explorer thiết kế 7 chỗ ngồi với 3 hàng ghế ngồi rộng rãi, gập điện cùng nhiều tính năng, trang bị hiện đại như hệ thống giải trí màn hình lớn trung tâm, dàn âm thanh 12 loa, giải trí hàng ghế sau, trang bị cửa sổ trời toàn cảnh và hơn thế nữa. Trang bị tính năng an toàn trên Explorer khá đầy đủ gồm hệ thống: hỗ trợ đỗ xe tự động, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đổ đèo, hệ thống camera 180 độ. Ford Explorer ghi điểm nhiều nhờ vào thiết kế hầm hố, tiện nghi và công nghệ an toàn hiện đại trong phân khúc. Hiện nay, Ford Explorer đã bước sang thế hệ hoàn toàn mới nhưng vẫn chưa hẹn ngày về Việt Nam. Tuy nhiên theo tìm hiểu, mức giá 1,99 tỷ hiện nay của Explorer đang khá hấp dẫn để chọn mua một chiếc SUV 7 chỗ nhập Mỹ cứng cáp và an toàn. Video: Trải nghiệm Ford Explorer mới từ Hà Nội đến Hạ Long.

