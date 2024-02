Ford Everest thâu tóm gần 60% thị phần SUV 7 chỗ tại Việt Nam

Sau giai đoạn bùng nổ vào cuối năm 2023, thị trường ôtô Việt Nam rơi vào kịch bản lao dốc với kết quả bán hàng giảm tới 50% ngay tháng mở màn năm 2024. Không nằm ngoài bối cảnh chung, doanh số phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam tháng 1/2024 giảm 58,6% theo tháng và giảm 13,3% theo năm. Trong đó, Ford Everest có sức bán tốt nhất nhóm với 785 chiếc rời đại lý, thâu tóm gần 60% thị phần phần khúc. Đồng thời, là đại diện duy nhất của nhóm SUV 7 chỗ được ghi danh vào Top 10 ôtô bán chạy nhất tháng. Ở tháng đầu năm 2024, Ford Việt Nam và hệ thống Đại lý đã triển khai chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ dành cho loạt mẫu xe "hot", giúp giá xe Ford Everest giảm nhiều nhất khoảng 75 triệu đồng. Bước sang tháng 2, hãng đã cắt ưu đãi phí trước bạ và chỉ tặng 2 năm Bảo hiểm vật chất cho khách hàng mua xe. Cũng có mức giảm mạnh, tới 50,4% nhưng kết quả 172 xe bán ra vẫn đủ sức giúp Mazda CX-8 vươn từ vị trí thứ 3 lên hàng á quân trong cuộc đua giành thị phần. CX-8 hiện đang là mẫu xe sở hữu giá bán khá hấp dẫn trong phân khúc khi có mức khởi điểm từ 949 triệu đồng. Vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng doanh số phân khúc SUV 7 chỗ tháng đầu năm 2024 gây khá nhiều bất ngờ khi xướng tên Mitsubishi Pajero Sport. Bởi, đây vốn là mẫu xe thường nằm ở vị trí chốt sổ hoặc cận chốt sổ hàng tháng. Dù vậy, kết quả bán hàng của Pajero Sport cũng không nằm ngoài luồng giảm chung khi lượng xe bàn giao đến tay khách hàng đạt 136 chiếc, giảm 23,2% theo tháng. Sự vươn lên của CX-8 và Pajero Sport đã đẩy Hyundai SantaFe xuống đứng thứ 4 toàn phân khúc với chỉ 130 xe bán thành công, giảm tới 85,4% theo tháng, ghi nhận mức giảm nhiều nhất nhóm. Dường như việc tăng giá đề xuất bán lẻ từ chính hãng đang ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của SantaFe khi liên tục giảm qua các tháng. Toyota Fortuner với 63 xe rời đại lý, giảm 146 xe so với tháng bán hàng trước đó cũng đã bị tụt xuống một hạng trên bảng thành tích nhóm, từ thứ 4 xuống thứ 5. Đầu tháng 1/2024, giá xe Fortuner đã được điều chỉnh giảm từ 63 - 120 triệu đồng, xuống còn 1,055 - 1,35 tỷ đồng. Đồng thời, bổ sung thêm một số nâng cấp về trang bị... Hai vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng doanh số phân khúc nhóm SUV cỡ D tháng 1/2024 tiếp tục gọi tên KIA Sorento và Isuzu MU-X với kết quả tương ứng 148 và 42 (xe), giảm lần lượt 87 và 23 (xe) so với tháng 12/2023. Thứ hạng doanh số nhóm SUV 7 chỗ tháng ở tháng tiếp theo của năm 2024 được dự đoán sẽ không có nhiều biến động so với trước đó. Bởi, Everest vẫn đang rất được lòng khách Việt. Trong khi việc tăng giá đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số xe SantaFe ngay từ tháng đầu điều chỉnh (tháng 12/2023, giảm 16,3% so với tháng 11). Những nâng cấp cùng chính sách hạ giá niêm yết có thể sẽ giúp Fortuner cải thiện thành tích của mình. Video: SUV 7 chỗ ở Việt Nam: Ford Everest và phần còn lại.

