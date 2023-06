Top xe SUV 7 chỗ tại Việt Nam tháng 5/2023, Ford Everest dẫn đầu

Trong bối cảnh toàn thị trường ôtô Việt Nam vẫn đang đối mặt với những khó khăn do tác động từ biến động kinh tế vĩ mô, cũng như hoạt động tín dụng thắt chặt, lãi suất cho vay tăng cao… Phân khúc xe SUV 7 chỗ tại Việt Nam với những mẫu xe có tầm giá trên dưới 1 tỷ đồng tiếp tục chứng kiến tình trạng ảm đạm. Thứ tự bảng xếp hạng không có nhiều biến động khi Ford Everest bán chạy nhất thị trường. Mặc dù giảm 119 xe so với tháng trước, nhưng với 635 xe bán ra trong tháng 5/2023, Ford Everest thế hệ mới tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc SUV 7 đống thời lọt top ôtô "ăn khách" nhất thị trường xe Việt. Toyota Fortuner trong tháng vừa qua dù được đại lý tăng cường ưu đãi, giảm giá với mức giảm lên đến cả trăm triệu đồng nhưng vẫn không thể "chèo kéo" nổi khách hàng. Kết quả từ báo cáo cho thấy, các đại lý Toyota trong cả tháng 5/2023 chỉ bàn giao 287 xe, tiếp tục giảm 19 xe so với tháng trước. Tương tự, dù được ưu đãi lên tới 200 triệu đồng nhưng doanh số Hyundai SantaFe vẫn tiếp đà giảm trong tháng 5. Theo đó, chỉ có 279 xe Santa Fe được giao đến tay khách hàng, giảm 85 xe so với tháng trước. Việc không thể giữ vững phong độ đã khiến mẫu SUV Hàn ngày càng rời xa ánh hào quang của ngai vàng, thậm chí chí còn xếp sau Fortuner. Trong tháng 5 vừa qua, Mazda CX-8 là một trong hai mẫu xe có sự tăng trưởng khi bán được 216 xe, tăng 36 xe so với tháng trước. Với kết quả này CX-8 vẫn đứng ở vị trí thứ 4 trong phân khúc. KIA Sorento và Mitsubishi Pajero Sport cùng ghi nhận sụt giảm doanh số trong tháng vừa qua khi bán được lần lượt là 103 xe và 21 xe, giảm lần lượt 47 xe và 105 xe theo tháng. Vị trí cuối cùng tiếp tục gọi tên Isuzu mu-X với kết quả bán hàng đạt 19 xe, tăng nhẹ 2 xe so với tháng trước đó. Tuy nhiên, tín hiệu tích cực này thực tế lại không có nhiều tác động đến kết quả của phân khúc, bởi doanh số của Isuzu mu-X quá thấp so với các đối thủ cạnh tranh. Video: SUV 7 chỗ ở Việt Nam: Ford Everest và phần còn lại.

