Ferrari F8 Tributo hơn 23 tỷ của đại gia Vùng Tàu về lại Sài Gòn

Mới đây, một người chuyên mua bán siêu xe ở TP HCM đã chia sẻ hình ảnh về chiếc siêu xe Ferrari F8 Tributo màu đỏ cá tính. Đây là 1 trong số 6 chiếc xe Ferrari F8 có mặt tại Việt Nam và xe thuộc bản Tributo Coupe. Hiện có khoảng 3 chiếc xe Ferrari F8 Tributo được mang về nước theo diện nhập khẩu không chính hãng, trong đó, mẫu xe Ferrari F8 Tributo được chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội gần đây chỉ mới về nước được khoảng 6 tháng. Được biết, chiếc siêu xe Ferrari F8 Tributo này sau khi được trưng bày tại một sự kiện xe diễn ra ở quận Gò Vấp, TP HCM vào tháng 4 đầu năm nay đã nhanh chóng tìm thấy một khách hàng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mua về và đã dán decal màu xanh mới. Tuy nhiên sau vài tháng ngắn ngủi, chiếc siêu xe Ferrari F8 Tributo thứ 3 cập bến Việt Nam đã về lại TP HCM và được đưa về màu sơn nguyên bản. Ferrari F8 là mẫu siêu xe có động cơ đặt giữa kế thừa sự nghiệp của "đàn anh" là Ferrari 488 với những thay đổi đáng chú ý về ngoại thất và hiệu suất. Ferrari F8 đã được ra mắt lần đầu tiên tại Geneva Motor Show 2019 nhanh chóng gây chú ý với giới mê xe. Ngoại hình của Ferrari F8 Tributo gây ấn tượng mạnh với đèn pha LED hình chữ L vuốt sắc sảo, ngoài ra là cản va trước cùng hốc gió kéo dài thể thao. Điểm nhấn của Ferrari F8 chính là hốc gió S-Duct lấy cảm hứng từ xe công thức 1, tăng thêm 15% lực ép xuống mặt đường so với "đàn anh" 488 GTB. Ferrari F8 Tributo cũng sở hữu la-zăng mới kiểu cách hơn và sự quay trở lại của đèn hậu đôi dạng tròn sau 1 thập kỷ mất tích. Nắp khoang động cơ của Ferrari F8 có thể loại bình thường, che kín trái tim của xe nhưng có thêm tùy chọn bằng kính Lexan nhắc nhớ đến chiếc F40 mang tính biểu tượng của Ferrari một thời. Dù “lột xác” hoàn toàn so với 488 nhưng nội thất của Ferrari F8 Tributo vẫn mang hơi hướng quen thuộc của “đàn anh”. Một số chi tiết được thay đổi để phù hợp hơi với mẫu siêu xe mới này như vô lăng kiểu dáng mới, cửa gió điều hòa dạng ống như cánh quạt phi cơ. Tông màu chủ đạo được chủ nhân xe chọn là màu da bò sang trọng, tạo nên sự khác biệt so với tùy chọn đen-đỏ quen thuộc.

Nhiều chi tiết được làm từ chất liệu carbon mờ như đáy/đỉnh vô lăng, ốp bên trong cửa, ốp thanh điều giữa, viền taplo,… Màn hình cảm ứng 7 inch hướng về ghế phụ khác với “đàn anh” 488 GTB. Ferrar F8 Tributo sử dụng "trái tim" tương tự từ 488 Pista, cụ thể, xe được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3.9 lít với công suất tối đa 710 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm, sức mạnh này biến nó trở thành chiếc Ferrari trang bị động cơ V8 thông thường mạnh nhất được sản xuất cho đến nay. Trong khi đó, mẫu xe Ferrari mạnh nhất là SF90 Stradale lại có hệ truyền động plug-in hybrid. Sức mạnh này giúp cho siêu xe Ferrari F8 Tributo có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa lên đến 340 km/h.Hiện đây là chiếc siêu xe Ferrari F8 Tributo duy nhất trên thị trường xe đã qua sử dụng tại Việt Nam mà chưa có người mua. Không rõ mức giá xe Ferrari F8 Tributo chào bán của công ty nhập khẩu này dành cho chiếc xe xe này hiện là bao nhiêu? Chỉ biết rằng, tại Việt Nam nó không thấp hơn con số 23 tỷ đồng nếu ra biển trắng. Video: Chi tiết siêu xe Ferrari F8 Tributo chính hãng tại Việt Nam.

Mới đây, một người chuyên mua bán siêu xe ở TP HCM đã chia sẻ hình ảnh về chiếc siêu xe Ferrari F8 Tributo màu đỏ cá tính. Đây là 1 trong số 6 chiếc xe Ferrari F8 có mặt tại Việt Nam và xe thuộc bản Tributo Coupe. Hiện có khoảng 3 chiếc xe Ferrari F8 Tributo được mang về nước theo diện nhập khẩu không chính hãng, trong đó, mẫu xe Ferrari F8 Tributo được chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội gần đây chỉ mới về nước được khoảng 6 tháng. Được biết, chiếc siêu xe Ferrari F8 Tributo này sau khi được trưng bày tại một sự kiện xe diễn ra ở quận Gò Vấp, TP HCM vào tháng 4 đầu năm nay đã nhanh chóng tìm thấy một khách hàng ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mua về và đã dán decal màu xanh mới. Tuy nhiên sau vài tháng ngắn ngủi, chiếc siêu xe Ferrari F8 Tributo thứ 3 cập bến Việt Nam đã về lại TP HCM và được đưa về màu sơn nguyên bản. Ferrari F8 là mẫu siêu xe có động cơ đặt giữa kế thừa sự nghiệp của "đàn anh" là Ferrari 488 với những thay đổi đáng chú ý về ngoại thất và hiệu suất. Ferrari F8 đã được ra mắt lần đầu tiên tại Geneva Motor Show 2019 nhanh chóng gây chú ý với giới mê xe. Ngoại hình của Ferrari F8 Tributo gây ấn tượng mạnh với đèn pha LED hình chữ L vuốt sắc sảo, ngoài ra là cản va trước cùng hốc gió kéo dài thể thao. Điểm nhấn của Ferrari F8 chính là hốc gió S-Duct lấy cảm hứng từ xe công thức 1, tăng thêm 15% lực ép xuống mặt đường so với "đàn anh" 488 GTB. Ferrari F8 Tributo cũng sở hữu la-zăng mới kiểu cách hơn và sự quay trở lại của đèn hậu đôi dạng tròn sau 1 thập kỷ mất tích. Nắp khoang động cơ của Ferrari F8 có thể loại bình thường, che kín trái tim của xe nhưng có thêm tùy chọn bằng kính Lexan nhắc nhớ đến chiếc F40 mang tính biểu tượng của Ferrari một thời. Dù “lột xác” hoàn toàn so với 488 nhưng nội thất của Ferrari F8 Tributo vẫn mang hơi hướng quen thuộc của “đàn anh”. Một số chi tiết được thay đổi để phù hợp hơi với mẫu siêu xe mới này như vô lăng kiểu dáng mới, cửa gió điều hòa dạng ống như cánh quạt phi cơ. Tông màu chủ đạo được chủ nhân xe chọn là màu da bò sang trọng, tạo nên sự khác biệt so với tùy chọn đen-đỏ quen thuộc.

Nhiều chi tiết được làm từ chất liệu carbon mờ như đáy/đỉnh vô lăng, ốp bên trong cửa, ốp thanh điều giữa, viền taplo,… Màn hình cảm ứng 7 inch hướng về ghế phụ khác với “đàn anh” 488 GTB. Ferrar F8 Tributo sử dụng "trái tim" tương tự từ 488 Pista, cụ thể, xe được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 3.9 lít với công suất tối đa 710 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm, sức mạnh này biến nó trở thành chiếc Ferrari trang bị động cơ V8 thông thường mạnh nhất được sản xuất cho đến nay. Trong khi đó, mẫu xe Ferrari mạnh nhất là SF90 Stradale lại có hệ truyền động plug-in hybrid. Sức mạnh này giúp cho siêu xe Ferrari F8 Tributo có khả năng tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa lên đến 340 km/h. Hiện đây là chiếc siêu xe Ferrari F8 Tributo duy nhất trên thị trường xe đã qua sử dụng tại Việt Nam mà chưa có người mua. Không rõ mức giá xe Ferrari F8 Tributo chào bán của công ty nhập khẩu này dành cho chiếc xe xe này hiện là bao nhiêu? Chỉ biết rằng, tại Việt Nam nó không thấp hơn con số 23 tỷ đồng nếu ra biển trắng. Video: Chi tiết siêu xe Ferrari F8 Tributo chính hãng tại Việt Nam.