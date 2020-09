Ferrari F8 Spider mới, siêu xe mui trần yên tĩnh nhất

Tuy nhiên, khác biệt với người anh em F8 Tributo, phiên bản mui trần Ferrari F8 Spider 2020 mới nhận được thiết kế hệ thống ống xả mới, mang đến những âm thanh có phần độc đáo và êm tai hơn. Được định vị là một mẫu siêu xe thể thao, nhưng Ferrari F8 Spider lại hoàn toàn khác biệt khi phát ra những âm thanh vừa tai hơn từ khối động cơ V8 đầy mạnh mẽ. Điều này được cho là hệ thống ống xả của F8 Spider đã được tái thiết kế và bố trí khác với phiên bản Tributo, mặc dù cùng được cấu tạo từ vật liệu Inconel siêu nhẹ. Tất nhiên là vẫn có thể cảm nhận được sự uy lực và tràn đầy năng lượng đến từ khối động cơ V8 3.9L, nhưng siêu xe Ferrari F8 Spider sẽ không gầm rú và tỏ ra ồn ào trên đường phố một cách quá khích. Trên phổ âm thanh, có thể xếp Ferrari F8 Spider nằm giữa Porsche 911 Carrera và Lamborghini Huracan EVO. Bên cạnh thiết lập mới trên hệ thống ống xả, bộ tăng áp của F8 Spider có thể giữ cho âm thanh động cơ ở mức vừa phải để không làm hỏng thính giác của người lái. Nhưng sức mạnh của động cơ chắc chắn sẽ vượt xa bất kỳ chiếc Ferrari sử dụng động cơ V8 hút khí tự nhiên nào từng xuất hiện trước đó. So với thế hệ tiền nhiệm 488 Spider, siêu xe Ferrari F8 Spider 2020 mạnh hơn khoảng 50 mã lực và 9.5 Nm. F8 Spider chỉ mất khoảng 2.9 giây để chạy nước rút 0 - 100 km/h và 8.2 giây để đạt 200 km/h, trước khi đạt vận tốc tối đa 340 km/h. Về cảm giác lái, Ferrari F8 Spider 2020 cung cấp mức độ phản hồi cực ấn tượng đến từ từng thao tác nhỏ nhất. Hiện tượng “turbo lag” thậm chí còn không xuất hiện tại dải vòng tua thấp, mang đến những cảm giác phấn khích và thăng hoa khi đạp ga tăng tốc đột ngột. Hệ thống phanh vẫn tiếp tục đảm bảo hiệu năng ấn tượng tương xứng với sức mạnh từ động cơ tăng áp kép V8 3.9L, kết hợp cùng hệ thống kiểm soát ổn định FDE+ cho phép người lái dễ dàng xoay sở khi gặp các khúc cua khó nhằn. Nhờ hệ thống treo cải tiến với bộ giảm chấn được điều chỉnh, Ferrari F8 Spider 2020 mang đến những trải nghiệm vận hành ổn định và tương đối thoải mái đối với một mẫu siêu xe thể thao. Băng qua các cung đường với chướng ngại vật trước mắt, bộ giảm chấn từ tính sẽ cứng lại khi cần thiết, kết hợp cùng cấu trúc khung gầm nhôm của F8 Spider giúp tối ưu những trải nghiệm thoải mái cho hành khách trong cabin. Giống với người anh em Tributo, vô-lăng của Ferrari F8 Spider 2020 cũng mang tới cảm giác cầm nắm dễ chịu và dễ dàng kiểm soát nhờ đường kính nhỏ hơn cùng khả năng phản hồi nhanh nhạy hơn. Nếu so sánh với mẫu xe tiền nhiệm 488 Spider, thao tác xoay và kiểm soát vô-lăng trên F8 Spider sẽ diễn ra mượt mà và chính xác hơn cùng khả năng phản hồi ngay lập tức. Mặc dù có kích thước nhỏ hơn, nhưng việc tích hợp các nút bấm điều chỉnh trên vô-lăng là điều không thể thiếu: bật/tắt đèn tín hiệu, thay đổi thiết lập hệ thống kiểm soát ổn định, điều khiển cần gạt nước, thoại rảnh tay,... Đối với một mẫu siêu xe thể thao có khả năng đạt tốc độ tối đa lên đến 340 km/h, cụm đồng hồ kỹ thuật số sẽ có kích thước lớn hơn, vẫn mang thiết kế truyền thống của Ferrari với đồng hồ vòng tua được bố trí ở chính giữa. Những chi tiết khác trong nội thất của Ferrari F8 Spider 2020 như hệ thống 2 ghế ngồi phong cách thể thao, các điểm nhấn bằng nhôm và sợi carbon, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng cỡ 7 inch bên phía hành khách,... đều rất giống với phiên bản Coupe F8 Tributo. Về thiết kế ngoại thất, tổng thể Ferrari F8 Spider 2020 khá giống với F8 Tributo, từ cụm đèn pha LED nhỏ gọn nằm ngang với các ống dẫn làm mát phanh, họng hút gió trước S-Duct trên mui xe đến cánh gió đuôi xe được định hình lại với thiết kế 4 đèn hậu dạng tròn độc đáo… Các chi tiết này tương tự giúp cải thiện 10% hiệu suất khí động học cho “siêu ngựa” phiên bản mui trần này, đồng thời tạo thêm 15% lực ép xuống mặt đường. Điểm khác biệt lớn nhất so với F8 Tributo là phần mui cứng trên Spider có khả năng thu gọn vào khoang sau, việc đóng/mở mui chỉ mất 14 giây, và có thể hoạt động ở tốc độ lên tới 45 km/h. Đối với thị trường Ý, giá xe Ferrari F8 Spider 2020 được công bố ở mức 262.000 Euro (khoảng 7,15 tỷ đồng), cao hơn 26.000 Euro (khoảng 710 triệu đồng) so với phiên bản coupe F8 Tributo. Tính đến thời điểm hiện tại, siêu phẩm Ferrari F8 Spider 2020 đã chính thức ‘chào sân’ Đông Nam Á với Malaysia là thị trường đầu tiên trong khu vực, tiếp đến là Thái Lan. Giá bán của F8 Spider tại 2 thị trường này chênh lệch khá cao do phải chịu các mức thuế phí khác nhau. Cụ thể, đối với thị trường Malaysia, giá bán khởi điểm là 1,178 triệu RM (~ 6,5 tỷ VNĐ), trong khi đó tại Thái Lan là 26,35 triệu baht (~ 19,7 tỷ VNĐ). Video: Chi tiết siêu xe Ferrari F8 Spider 2020 mới.

