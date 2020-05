Siêu phẩm Ferrari F8 Spider từ 6,5 tỷ đồng tại Đông Nam Á

Mới đây, hãng xe Ý đã chính thức vén màn siêu xe Ferarri F8 Spider hoàn toàn mới tại đất nước Malaysia với giá từ 1,178 triệu RM (khoảng 6,5 tỷ VNĐ) và chưa bao gồm các thuế phí, bảo hiểm kèm theo... Như vậy, đây là thị trường đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á chào đón mẫu "siêu ngựa" tới từ nước Ý. Dự kiến sau Malaysia, Singapore sẽ là đất nước tiếp theo chào đón mẫu xe này. Ferrari F8 Spider thế hệ mới ra mắt lần đầu triển lãm Frankfurt Motor Show 2019. Đây thực chất là một biến thể mui trần của mẫu F8 Tributo. Cũng giống như những người anh em nhà "Ngựa chồm" gồm 458 Spider và 488 Spider trước đó, Ferrari F8 Spider sẽ có phần mui cứng có thể thu gọn vào khoang sau, việc đóng/mở mui chỉ mất 14 giây, và nó có thể hoạt động ở tốc độ lên tới 45 km/h. Tuy nhiên, bộ mui trần dạng cứng này cũng khiến F8 Spider nặng hơn F8 Tributo tới 70 kg. Cung cấp sức mạnh cho Ferrari F8 Spider là động cơ tăng áp kép V8 3.9 lít tương tự bản coupe F8 Tributo, sản sinh công suất 711 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770Nm. F8 Spider mới chỉ cần 2,9 giây để tăng tốc từ 0 - 100 km/h và 8,2 giây để tăng tốc từ 0 - 200 km/h, trước khi đạt tốc độ tối đa 340 km/h. Bản thân động cơ này rất giống với đơn vị trên siêu xe Ferrari 488 Pista, vì vậy, nó cũng cho ra những "tiếng gầm thét" giống nhau ngay khi xe bắt đầu khởi động. F8 Spider được trang hệ thống ống xả tương tự F8 Tributo, đều làm từ vật liệu Inconel trọng lượng nhẹ. Theo Ferrari, siêu xe mui trần mới nhất có trọng lượng khô (khi xe được đắp đủ các bộ phận bằng sợi carbon) là 1.400 kg, nặng hơn một chút so với người anh em coupe. Về thiết kế ngoại thất, F8 Spider sở hữu ngôn ngữ thiết kế "S-Duct" với họng hút gió trước lấy cảm hứng từ xe đua F1, giúp tăng thêm 15% lực ép xuống mặt đường so với mẫu xe tiền nhiệm. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha dạng Full-LED nằm ngang thanh mảnh, gọn gàng hơn, các khe hút gió mới đặt ngay bên trên giúp cải thiện luồng khí trong vòm bánh xe trước. Bước vào khoang nội thất, cabin của F8 Spider cũng có bố cục tập trung vào người lái, mọi yếu tố của bảng táp-lô, ốp cửa hai bên và cụm điều khiển trung tâm đã được thiết kế để phục vụ người lái tốt nhất. Các điểm nổi bật mới của F8 Spider gồm có giao diện HMI mới, vô lăng đa chức năng mới và màn hình cảm ứng bên phía hành khách. Không chỉ có khả năng làm mát tốt hơn và lực ép được tăng cường, hãng siêu xe Ý cho biết F8 Spider mới còn có hiệu suất khí động học cao hơn 10% so với 488 Spider, kết quả này có được là nhờ việc Ferrari đã đại tu thiết kế cho dòng F8. Giống F8 Tributo, F8 Spider được trang bị hệ thống kiểm soát góc trượt Side Slip Control 6.1 của Ferrari cũng như hệ thống kiểm soát ổn định Ferrari Dynamic Enhancer (FDE+) mới nhất. FDE+ sử dụng phần mềm từ Ferrari để điều chỉnh áp suất phanh ở kẹp phanh, giúp xe thoải mái tăng tốc dù trong điều kiện đường xá có độ bám thấp. Giá xe Ferrari F8 Spider từ 1,178 triệu RM tại Malaysia (tương đương khoảng 6,5 tỷ đồng). Video: Ngắm siêu phẩm Ferrari F8 Spider thế hệ mới.

